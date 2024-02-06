Олег — ваша команда гидов в Марселе

Провели экскурсии для 22 туристов

Мы команда гидов, прошли вдоль и поперёк весь город и Лазурный Берег, влюбились в него безвозвратно и хотим передать эту влюблённость вам! Особенность нашего подхода к экскурсиям заключается в том, что мы стремимся не только рассказать об исторических фактах и достопримечательностях, но и передать вам настоящую энергию и страсть, которые Марсель и Франция зажигают в нас.

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