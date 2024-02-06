Всё самое важное о городе за 1,5 часа (в мини-группе)
Эта экскурсия подойдёт для пассажиров круизных лайнеров и других гостей города, которые хотят составить о нём общее впечатление.
Мы организовали маршрут так, чтобы охватить разные аспекты Марселя — от его исторических корней до современных тенденций. Вы увидите кафедральный собор и другие главные городские локации. Узнаете об истории Марселя в разные эпохи и его жителях.
Мы организовали маршрут так, чтобы охватить разные аспекты Марселя — от его исторических корней до современных тенденций. Вы увидите кафедральный собор и другие главные городские локации. Узнаете об истории Марселя в разные эпохи и его жителях.
Ближайшие даты:
6
фев
фев
7
фев
фев
8
фев
фев
9
фев
фев
10
фев
фев
11
фев
фев
13
фев
фев
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€35
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Вы посетите старейший городской район Панье.
- Полюбуетесь кафедральным собором Сен-Мари-Мажор.
- Выясните, почему в крепости Сен-Жан окна выходят в сторону города.
- Насладитесь видами Марселя с холма, где стоит собор Нотр-Дам-де-ля-Гард.
- Разгадаете загадку отеля семьи Кабр.
- Поймёте, почему Марсель называют фокейским городом.
- Пройдёте по дну Средиземного моря, не замочив ноги.
- Сделаете селфи с самым большим зеркалом в городе.
Организационные детали
- Программа не предполагает дополнительных расходов.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле скульптуры «Путешественник»
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Марселе
Провели экскурсии для 22 туристов
Мы команда гидов, прошли вдоль и поперёк весь город и Лазурный Берег, влюбились в него безвозвратно и хотим передать эту влюблённость вам! Особенность нашего подхода к экскурсиям заключается в том, что мы стремимся не только рассказать об исторических фактах и достопримечательностях, но и передать вам настоящую энергию и страсть, которые Марсель и Франция зажигают в нас.
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