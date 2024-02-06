Бонжур, Марсель
Групповая экскурсия в Марселе

Всё самое важное о городе за 1,5 часа (в мини-группе)

Эта экскурсия подойдёт для пассажиров круизных лайнеров и других гостей города, которые хотят составить о нём общее впечатление.

Мы организовали маршрут так, чтобы охватить разные аспекты Марселя — от его исторических корней до современных тенденций. Вы увидите кафедральный собор и другие главные городские локации. Узнаете об истории Марселя в разные эпохи и его жителях.
Бонжур, Марсель
Бонжур, Марсель
Бонжур, Марсель
Ближайшие даты:
6
фев
7
фев
8
фев
9
фев
10
фев
11
фев
13
фев
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€35
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Вы посетите старейший городской район Панье.
  • Полюбуетесь кафедральным собором Сен-Мари-Мажор.
  • Выясните, почему в крепости Сен-Жан окна выходят в сторону города.
  • Насладитесь видами Марселя с холма, где стоит собор Нотр-Дам-де-ля-Гард.
  • Разгадаете загадку отеля семьи Кабр.
  • Поймёте, почему Марсель называют фокейским городом.
  • Пройдёте по дну Средиземного моря, не замочив ноги.
  • Сделаете селфи с самым большим зеркалом в городе.

Организационные детали

  • Программа не предполагает дополнительных расходов.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле скульптуры «Путешественник»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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