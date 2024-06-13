Вы увидите живописные места, которые входят в Ассоциацию самых красивых деревень Франции. Рассмотрите локации, где снимали фильм «Хороший год», полюбуетесь красно-кирпичными цветами Руссийона и побываете там, где жил Петрарка. Я расскажу, почему образ жизни французов называют искусством жить, какие секреты таит розовое вино и как добывают охру.

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Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы встретимся в удобном для вас месте — и начнётся путешествие, которое, я обещаю, вы не забудете!

Вы увидите утро в потрясающей деревушке Горд. Здесь снимают фильмы, пьют вкусное вино и живут всего 600 человек. Вы окунётесь в атмосферу спокойствия и красоты долины Люберон. По желанию продегустируете местные деликатесы и вино.

Далее отправитесь в Руссийон, где всё окрашено в красно-кирпичный цвет. Увидите карьеры, где до конца XIX века добывали охру. Если захотите, попробуете вкуснейшее лавандовое мороженое, ради которого многие едут сюда.

Побываете в коммуне Фонтен-де-Воклюз. Думаю, бессмысленно описывать это место — его надо увидеть. Здесь жил Петрарка, его описывал в своих произведениях Данте, а ещё оно покорило вашего гида!

Организационные детали