Вы увидите живописные места, которые входят в Ассоциацию самых красивых деревень Франции.
Рассмотрите локации, где снимали фильм «Хороший год», полюбуетесь красно-кирпичными цветами Руссийона и побываете там, где жил Петрарка.
Я расскажу, почему образ жизни французов называют искусством жить, какие секреты таит розовое вино и как добывают охру.
Рассмотрите локации, где снимали фильм «Хороший год», полюбуетесь красно-кирпичными цветами Руссийона и побываете там, где жил Петрарка.
Я расскажу, почему образ жизни французов называют искусством жить, какие секреты таит розовое вино и как добывают охру.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы встретимся в удобном для вас месте — и начнётся путешествие, которое, я обещаю, вы не забудете!
Вы увидите утро в потрясающей деревушке Горд. Здесь снимают фильмы, пьют вкусное вино и живут всего 600 человек. Вы окунётесь в атмосферу спокойствия и красоты долины Люберон. По желанию продегустируете местные деликатесы и вино.
Далее отправитесь в Руссийон, где всё окрашено в красно-кирпичный цвет. Увидите карьеры, где до конца XIX века добывали охру. Если захотите, попробуете вкуснейшее лавандовое мороженое, ради которого многие едут сюда.
Побываете в коммуне Фонтен-де-Воклюз. Думаю, бессмысленно описывать это место — его надо увидеть. Здесь жил Петрарка, его описывал в своих произведениях Данте, а ещё оно покорило вашего гида!
Организационные детали
- Дополнительные расходы (по желанию): дегустация в деревне Горд (розовое вино, сыры, колбасы) — €20/чел., лавандовое мороженое
- Поездка проходит на автомобиле Mercedes-Benz C-Class
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном для вас месте Марселя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрна — ваш гид в Марселе
Провела экскурсии для 89 туристов
Добро пожаловать на мою страничку, дорогие друзья! Меня зовут Эрна, я работаю гидом в прекрасном регионе Прованс. Провожу экскурсии на протяжении 12 лет. Сотрудничаю с автобусными компаниями, частными лицами, туристическимиЗадать вопрос
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