Тайны собора Нотр-Дам де ла Гард

Побывать в базилике на самой высокой точке Марселя и узнать её историю

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Нотр-дам де ла Гард на холме — одно из самых загадочных мест в городе. Вы узнаете, какие чудеса творятся в базилике, и полюбуетесь видом на Марсель с высоты. Поймёте, почему церковь двухъярусная и почему нигде в Европе такого больше нет. Оцените впечатляющее внутреннее убранство и узнаете, что связывает Нотр-дам де ла Гард и тюрьму.
Тайны собора Нотр-Дам де ла Гард
Тайны собора Нотр-Дам де ла Гард
Тайны собора Нотр-Дам де ла Гард
Тайны собора Нотр-Дам де ла Гард
Тайны собора Нотр-Дам де ла Гард
Тайны собора Нотр-Дам де ла Гард
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Описание

Что вас ожидает

Нотр-дам де ла Гард изнутри

Вы познакомитесь с роскошными интерьерами базилики. По желанию зажжёте свечи за своих близких и купите сувениры в местной лавке, ассортимент которой отличается от прочих в городе.

Истории и чудеса

Я расскажу, как жили и чем занимались люди на этом холме и что привело к появлению тут первой церкви. Объясню, почему архитектор изменил проект и чью память он хотел увековечить. Вы узнаете, какие чудеса здесь случались с верующими и кто спас базилику и Марсель во время Второй мировой. А ещё приоткрою, что общего у Нотр-дам де ла Гард и замка Иф — страшной тюрьмы.

Виды Марселя по пути к базилике

В зависимости от выбранного способа поездки к базилике (на автобусе, поезде или машине) наш путь будет пролегать по живописной набережной Корниш или жилым кварталам Марселя. На набережной я покажу пляж, откуда увозили Эдмона Дантеса в тюрьму, и Фриульские острова. А ещё расскажу историю, которой поделился со мной сын смотрителя маяка. Если поедем через кварталы, вы увидите нетуристические улочки Марселя, где течёт обычная жизнь горожан.

Организационные детали

Это пешая экскурсия по базилике, но до неё нужно добраться на транспорте (путешественники оплачивают проезд гиду). Варианты на ваш выбор:

  • Маленький туристический поезд (по сезону, возможна очередь). Взрослый билет в один конец — 9 евро, детский билет в один конец — 5 евро.
  • Городской автобус. Билет в один конец — 2 евро.
  • Такси. Цена поездки — 25 евро.
  • Uber. Цена поездки — 12–16 евро.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Старом порту Марселя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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