Нотр-дам де ла Гард на холме — одно из самых загадочных мест в городе. Вы узнаете, какие чудеса творятся в базилике, и полюбуетесь видом на Марсель с высоты. Поймёте, почему церковь двухъярусная и почему нигде в Европе такого больше нет. Оцените впечатляющее внутреннее убранство и узнаете, что связывает Нотр-дам де ла Гард и тюрьму.

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Описание

Что вас ожидает

Нотр-дам де ла Гард изнутри

Вы познакомитесь с роскошными интерьерами базилики. По желанию зажжёте свечи за своих близких и купите сувениры в местной лавке, ассортимент которой отличается от прочих в городе.

Истории и чудеса

Я расскажу, как жили и чем занимались люди на этом холме и что привело к появлению тут первой церкви. Объясню, почему архитектор изменил проект и чью память он хотел увековечить. Вы узнаете, какие чудеса здесь случались с верующими и кто спас базилику и Марсель во время Второй мировой. А ещё приоткрою, что общего у Нотр-дам де ла Гард и замка Иф — страшной тюрьмы.

Виды Марселя по пути к базилике

В зависимости от выбранного способа поездки к базилике (на автобусе, поезде или машине) наш путь будет пролегать по живописной набережной Корниш или жилым кварталам Марселя. На набережной я покажу пляж, откуда увозили Эдмона Дантеса в тюрьму, и Фриульские острова. А ещё расскажу историю, которой поделился со мной сын смотрителя маяка. Если поедем через кварталы, вы увидите нетуристические улочки Марселя, где течёт обычная жизнь горожан.

Организационные детали

Это пешая экскурсия по базилике, но до неё нужно добраться на транспорте (путешественники оплачивают проезд гиду). Варианты на ваш выбор: