24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть, услышать и почувствовать колоритный портовый город на дружеской обзорной экскурсии

Екатерина
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Екатерина – ваш гид
Марсель — это невероятное смешение различных эпох, культур и архитектурных стилей.

Я помогу погрузиться в его бурлящую жизнь, покажу самые красивые места и лучшие виды, поделюсь маленькими секретами местного жителя и сделаю все, чтобы вы ощутили себя настоящими марсельцами!
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Жольет
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У этой экскурсии24 отзыва
4.67
О Марселе — с любовью и задором!
О Марселе — с любовью и задором!

Что вас ожидает

Марсель вчера и сегодня
Вы увидите все знаковые достопримечательности и тайные уголки чудесного Марселя. В программе экскурсии:

  • Район Панье — старейший квартал города. Вы погуляете по его узким улочкам и увидите множество лавочек художников, цветы в ярких горшках, стрит-арт и ремесленные мастерские.
  • Портовая терраса — отсюда вы насладитесь панорамой гигантских кораблей и понаблюдаете за жизнью современного порта.
  • Кафедральный собор — я раскрою тайну, почему местные жители называют его «Мажор» или «Пижама».
  • Старый порт — я помогу насладиться его романтичной непредсказуемой атмосферой и погрузиться в местную кипящую жизнь.
  • Собор Девы Марии — место, наполненное магией. Возвышающийся над Марселем уже восемь веков, собор хранит множество тайн и легенд, частью из которых я непременно поделюсь!
  • Дворец Фаро впечатлит вас роскошными садами и лужайками.
  • Стадион — здесь вы услышите, как и почему Марсель стал футбольной столицей Франции.
  • Улица Паради — я объясню, почему марсельцы считают ее одной из самых красивых улиц в городе.
  • Пляж Прадо — вы увидите точную копию Давида Микеланджело и насладитесь местной расслабленной атмосферой.

Лайфхаки от местного жителя
Я раскрою для вас секреты марсельского шопинга: покажу лучшие булочные, аптеки, рыбные рынки в Старом порту и колоритные базары на центральных улицах. А еще помогу выбрать отличные сыр, вино и купить именно то, что едят французы каждый день у себя дома. Кроме того, расскажу о традиционной кухне Марселя и подскажу хорошие рестораны и простые кафе, где можно перекусить быстро и недорого. В завершение сориентирую вас в марсельских пляжах (их здесь пять) и посоветую чудесные места в окрестностях для однодневной поездки.

Организационные детали

  • Я могу встретить вас в порту, на вокзале, в аэропорту или у вашего отеля.
  • Мы можем ходить пешком или перемещаться на общественном транспорте. Стоимость билета варьируется от 1,8 до 5 евро.
  • Я гибкий гид и с радостью скорректирую маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.
О Марселе — с любовью и задором!
О Марселе — с любовью и задором!
О Марселе — с любовью и задором!
О Марселе — с любовью и задором!
О Марселе — с любовью и задором!
О Марселе — с любовью и задором!
О Марселе — с любовью и задором!
О Марселе — с любовью и задором!
О Марселе — с любовью и задором!
О Марселе — с любовью и задором!
О Марселе — с любовью и задором!
О Марселе — с любовью и задором!
О Марселе — с любовью и задором!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Жольет.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Меня зовут Екатерина, я живу во Франции уже 2 года. Постепенно раскрывая для себя прекрасный Марсель, я поняла, что хочу показывать этот волшебный мир и вам. Мне приносит огромное удовольствие видеть искренние эмоции, добрые улыбки и яркие глаза путешественников. До скорой встречи!
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24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Всё было отлично
11 марта 2020
Были в Марселе 06.03 , Екатерина встретила в аэропорту (в личной договорённости). Очень приятная и добродушная девушка. Провела по городу, в легкой форме общения рассказала о городе и поделилась некоторыми лайфаками! Несмотря на Мистраль, прогулка была уютной!
4 марта 2020
Все понравилось. Все прошло налегке. Заказывали экскурсию на 5 часов, Екатерина провела с нами 6 с половиной часа, без всякой доплаты! Спасибо большое!
6 февраля 2020
В сентябре 2019 года ездили в туристическую поездку по Франции, из Ниццы решили съездить самостоятельно в Марсель. Там взяли экскурсию по городу с Екатериной. Катя встретила нас на автовокзале, и мы провели вместе весь день. Мы прошлись по узеньким улицам старого города,посетили Базилику, порт, рыбный рынок и многие другие достопримечательности, проехались в метро, все это время Катя рассказывала нам об этом прекрасном городе. Экскурсия была очень интересная и познавательная. Мы даже захотели в следующий отпуск приехать в Марсель не на 1 день, а пожить в нем недельку. Очень рекомендуем Катю как экскурсовода людям, которые хотят познакомиться с городом Марселем поближе.
5 февраля 2020
Экскурсия замечательная, продолжительная, очень увлекательная, экскурсовод Екатерина очень понравилась, всем могу ее рекомендовать 👍
22 января 2020
Экскурсия была просто обалденная!!!! Екатерина подобрала маршрут именно то что надо!!!! Очень интересно и заманчиво нам все рассказала и показала! Благодаря Ей мы сюда ещё не раз вернёмся 😉! Мы от всего сердца Всем рекомендуем!!!! Она очень приятный человек с которой очень приятно было пообщаться да и вообще познакомится!
Катюша большое Вам спасибо!!!!
15 января 2020
Экскурсию рекомендую тем, кто любит живое общение, интересные факты, а не исторический сухой материал. Спасибо большое Екатерине, которая уделила нам время и внимание в воскресный день. Мы прошли пешком старый город, на автобусе поднялись в собор Нотрдам и провели незабываемое время в Марселе. Обязательно буду рекомендовать эту экскурсию друзьям и коллегам.
9 января 2020
Мне понравилась экскурсия , ее формат и маршрут. Не загружая наши головы датами, именами и другими данными, которые обычно уже забываешь на другой день и путаешься, Катерина рассказала важные факты и показала интересные места города, его жителей, и традиции. Легкая и увлекательная прогулка оставила приятное впечатление как о Марселе, так и о нашем экскурсоводе. Спасибо
29 декабря 2019
Екатерина- отличный гид и прекрасный человек! Экскурсия была насыщенной, но в то же время гибкой. Екатерина ориентировалась на наши запросы и желания. Отлично провели время! Спасибо!
14 ноября 2019
Спасибо большое Екатерине за прекрасное время, проведенное в Марселе! Экскурсия подарила массу удовольствия, незабываемые впечатления и красивые фотографии! Благодаря Екатерине мы настолько прониклись в атмосферу этого чудесного города с его размеренной жизнью, что потеряли счет времени и чуть не опоздали на лайнер))) Отдельное спасибо за устричный ресторан!!!
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