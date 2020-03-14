24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Марсель вчера и сегодня

Вы увидите все знаковые достопримечательности и тайные уголки чудесного Марселя. В программе экскурсии:

Район Панье — старейший квартал города. Вы погуляете по его узким улочкам и увидите множество лавочек художников, цветы в ярких горшках, стрит-арт и ремесленные мастерские.

— старейший квартал города. Вы погуляете по его узким улочкам и увидите множество лавочек художников, цветы в ярких горшках, стрит-арт и ремесленные мастерские. Портовая терраса — отсюда вы насладитесь панорамой гигантских кораблей и понаблюдаете за жизнью современного порта.

— отсюда вы насладитесь панорамой гигантских кораблей и понаблюдаете за жизнью современного порта. Кафедральный собор — я раскрою тайну, почему местные жители называют его «Мажор» или «Пижама».

— я раскрою тайну, почему местные жители называют его «Мажор» или «Пижама». Старый порт — я помогу насладиться его романтичной непредсказуемой атмосферой и погрузиться в местную кипящую жизнь.

— я помогу насладиться его романтичной непредсказуемой атмосферой и погрузиться в местную кипящую жизнь. Собор Девы Марии — место, наполненное магией. Возвышающийся над Марселем уже восемь веков, собор хранит множество тайн и легенд, частью из которых я непременно поделюсь!

— место, наполненное магией. Возвышающийся над Марселем уже восемь веков, собор хранит множество тайн и легенд, частью из которых я непременно поделюсь! Дворец Фаро впечатлит вас роскошными садами и лужайками.

впечатлит вас роскошными садами и лужайками. Стадион — здесь вы услышите, как и почему Марсель стал футбольной столицей Франции.

— здесь вы услышите, как и почему Марсель стал футбольной столицей Франции. Улица Паради — я объясню, почему марсельцы считают ее одной из самых красивых улиц в городе.

— я объясню, почему марсельцы считают ее одной из самых красивых улиц в городе. Пляж Прадо — вы увидите точную копию Давида Микеланджело и насладитесь местной расслабленной атмосферой.

Лайфхаки от местного жителя

Я раскрою для вас секреты марсельского шопинга: покажу лучшие булочные, аптеки, рыбные рынки в Старом порту и колоритные базары на центральных улицах. А еще помогу выбрать отличные сыр, вино и купить именно то, что едят французы каждый день у себя дома. Кроме того, расскажу о традиционной кухне Марселя и подскажу хорошие рестораны и простые кафе, где можно перекусить быстро и недорого. В завершение сориентирую вас в марсельских пляжах (их здесь пять) и посоветую чудесные места в окрестностях для однодневной поездки.