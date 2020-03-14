24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Марсель вчера и сегодня
Вы увидите все знаковые достопримечательности и тайные уголки чудесного Марселя. В программе экскурсии:
Лайфхаки от местного жителя
Я раскрою для вас секреты марсельского шопинга: покажу лучшие булочные, аптеки, рыбные рынки в Старом порту и колоритные базары на центральных улицах. А еще помогу выбрать отличные сыр, вино и купить именно то, что едят французы каждый день у себя дома. Кроме того, расскажу о традиционной кухне Марселя и подскажу хорошие рестораны и простые кафе, где можно перекусить быстро и недорого. В завершение сориентирую вас в марсельских пляжах (их здесь пять) и посоветую чудесные места в окрестностях для однодневной поездки.