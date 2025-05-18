Самая романтическая экскурсия на лавандовые поля Прованса

Групповая экскурсия на лавандовые поля Прованса из Ниццы
Самая романтическая экскурсия на лавандовые поля Прованса
Самая романтическая экскурсия на лавандовые поля Прованса
Самая романтическая экскурсия на лавандовые поля Прованса
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии

Летняя экскурсия в Прованс

На самой популярной летней экскурсии вас ждет много романтики! Лаванда стала символом Прованса, и эти яркие поля привлекают множество туристов, стремящихся насладиться их красотой на Лазурном берегу и в самом сердце Прованса.

Маршрут экскурсии

Мы выезжаем из таких городов, как:

  • Марсель
  • Тулон
  • Экс-ан-Прованс
  • Сен-Тропе
  • Ницца
  • Монако

Вместе с вами мы проедем по самым живописным полям Юга Франции, наслаждаясь захватывающими видами.

Очарование провансальских деревушек

Не только поля лаванды будут радовать глаз! Обворожительные провансальские деревушки также находятся в непосредственной близости, и их атмосферу невозможно передать словами.

Фотографии на память

Вы сможете сделать великолепные фотографии на полях Валенсоль, у Вердонского ущелья и у озера Святого Креста. Возможно, вы также посетите другие деревни Прованса, где природа демонстрирует свои красоты в совершенстве.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя все прелести этого удивительного региона!

С 16ого июня до 15ого августа. Время по договорённости.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Вердонское ущелье, озеро Святого Креста, лавандовые поля Плато де Валенсоль, аббатство Сенанк (по спец. запросу)
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Что включено
  • Поездка на лавандовые поля Прованса с гидом, шофёром на транспортном средстве. Мы посещаем разные места в зависимости от даты вашего путешествия
Что не входит в цену
  • Фотосессия стоимость зависит от количества участниц
  • Питание - от уровня ресторана
  • Гастрономические и винные дегустации-от домена
  • Музеи - от 6€
  • Полёт на воздушном шаре
Где начинаем и завершаем?
Начало: Quai de Rive Neuve, L’Ombrière de Norman Foster, 13001 Marseille
Завершение: Марсель, Старый порт, набережная Бельгийцев
Когда и сколько длится?
Когда: С 16ого июня до 15ого августа. Время по договорённости.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Захватите с собой самые красивые платья и шляпы
  • Но также я могу прихватить для вас красивые наряды
  • Может быть фотосессия с фотографом
  • Обязательно взять с собой медикаменты, мы едем в сельскую местность
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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