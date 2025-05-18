Описание Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Летняя экскурсия в Прованс

На самой популярной летней экскурсии вас ждет много романтики! Лаванда стала символом Прованса, и эти яркие поля привлекают множество туристов, стремящихся насладиться их красотой на Лазурном берегу и в самом сердце Прованса.

Маршрут экскурсии

Мы выезжаем из таких городов, как:

Марсель

Тулон

Экс-ан-Прованс

Сен-Тропе

Ницца

Монако

Вместе с вами мы проедем по самым живописным полям Юга Франции, наслаждаясь захватывающими видами.

Очарование провансальских деревушек

Не только поля лаванды будут радовать глаз! Обворожительные провансальские деревушки также находятся в непосредственной близости, и их атмосферу невозможно передать словами.

Фотографии на память

Вы сможете сделать великолепные фотографии на полях Валенсоль, у Вердонского ущелья и у озера Святого Креста. Возможно, вы также посетите другие деревни Прованса, где природа демонстрирует свои красоты в совершенстве.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя все прелести этого удивительного региона!