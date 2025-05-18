Описание экскурсии
Летняя экскурсия в Прованс
На самой популярной летней экскурсии вас ждет много романтики! Лаванда стала символом Прованса, и эти яркие поля привлекают множество туристов, стремящихся насладиться их красотой на Лазурном берегу и в самом сердце Прованса.
Маршрут экскурсии
Мы выезжаем из таких городов, как:
- Марсель
- Тулон
- Экс-ан-Прованс
- Сен-Тропе
- Ницца
- Монако
Вместе с вами мы проедем по самым живописным полям Юга Франции, наслаждаясь захватывающими видами.
Очарование провансальских деревушек
Не только поля лаванды будут радовать глаз! Обворожительные провансальские деревушки также находятся в непосредственной близости, и их атмосферу невозможно передать словами.
Фотографии на память
Вы сможете сделать великолепные фотографии на полях Валенсоль, у Вердонского ущелья и у озера Святого Креста. Возможно, вы также посетите другие деревни Прованса, где природа демонстрирует свои красоты в совершенстве.
Присоединяйтесь к нам и откройте для себя все прелести этого удивительного региона!
С 16ого июня до 15ого августа. Время по договорённости.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вердонское ущелье, озеро Святого Креста, лавандовые поля Плато де Валенсоль, аббатство Сенанк (по спец. запросу)
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Что включено
- Поездка на лавандовые поля Прованса с гидом, шофёром на транспортном средстве. Мы посещаем разные места в зависимости от даты вашего путешествия
Что не входит в цену
- Фотосессия стоимость зависит от количества участниц
- Питание - от уровня ресторана
- Гастрономические и винные дегустации-от домена
- Музеи - от 6€
- Полёт на воздушном шаре
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Захватите с собой самые красивые платья и шляпы
- Но также я могу прихватить для вас красивые наряды
- Может быть фотосессия с фотографом
- Обязательно взять с собой медикаменты, мы едем в сельскую местность