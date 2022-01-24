Замок Д’Иф: быстрый маршрут

Посетите остров-крепость-тюрьму, вдохновившую графа Монте-Кристо

4.7
59 отзывов
В группе
Замок Д’Иф: быстрый маршрут
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Погрузитесь в литературную классику, посетив островскую крепость-тюрьму Шато-д'Иф, которая была вдохновением для романа Александра Дюма 1844 года «Граф Монте-Кристо». Узнайте о заключенных в тюрьме и полюбуйтесь потрясающим видом на Старый порт!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Доступ в замок
Что не входит
  • Паром на остров
  • Нет аудиогидов, но фильм с субтитрами демонстрируется во время посещения
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Выберите дату при бронировании

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