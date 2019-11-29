Ницца похожа на шкатулку с секретами - каждая улица и каждое здание таит в себе что-то новое. Хотите проникнуть в ее тайны? Добро пожаловать на пешеходную экскурсию! Экскурсия поможет вам всего за несколько часов увидеть все основные достопримечательности Ниццы — жемчужины Лазурного побережья.

Наша экскурсия начнется возле Солнечного фонтана, украшенного скульптурой Аполлона на знаменитой площади Массена. Мы посмотрим на великолепные фонари мыслителей, а потом отправимся к самому знаменитому торговому центру Ниццы — галерее Лафайет.

Во время прогулки вы пройдетесь по английском набережной, известной по множеству кинофильмов, увидите отель «Негреско», где останавливались писатели, политики, актеры и полюбуетесь величественной скульптурой Столетия. Нас ждет Замковая гора и белоснежные пляжи Ниццы, Опера и цветочный рынок Курсалейя с его пьянящими ароматами.

Вы сможете сравнить архитектуру дворцов Префектуры и Ласкари, увидеть дом Адама и Евы, восхитить собором святой Репараты.

Завершается экскурсия на площади Гарибальди.