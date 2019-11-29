Ежедневная пешеходная экскурсия по Ницце

Пешеходная

4.4
5 отзывов
Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Ницце
Ежедневная пешеходная экскурсия по Ницце
Ежедневная пешеходная экскурсия по Ницце
Ежедневная пешеходная экскурсия по Ницце

Что вас ожидает 🤩

  • Английская набережная
  • Солнечный фонтан
  • Фонтаны площади Массена
  • Опера
  • Цветочный Рынок
  • Дом Адама и Евы
  • Собор святой Репараты
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Ницца похожа на шкатулку с секретами - каждая улица и каждое здание таит в себе что-то новое. Хотите проникнуть в ее тайны? Добро пожаловать на пешеходную экскурсию! Экскурсия поможет вам всего за несколько часов увидеть все основные достопримечательности Ниццы — жемчужины Лазурного побережья.

Наша экскурсия начнется возле Солнечного фонтана, украшенного скульптурой Аполлона на знаменитой площади Массена. Мы посмотрим на великолепные фонари мыслителей, а потом отправимся к самому знаменитому торговому центру Ниццы — галерее Лафайет.

Во время прогулки вы пройдетесь по английском набережной, известной по множеству кинофильмов, увидите отель «Негреско», где останавливались писатели, политики, актеры и полюбуетесь величественной скульптурой Столетия. Нас ждет Замковая гора и белоснежные пляжи Ниццы, Опера и цветочный рынок Курсалейя с его пьянящими ароматами.

Вы сможете сравнить архитектуру дворцов Префектуры и Ласкари, увидеть дом Адама и Евы, восхитить собором святой Репараты.

Завершается экскурсия на площади Гарибальди.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Данная программа не предусматривает вход в платные объекты посещения
  • Никакие входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 15:15

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
1
3
1
2
1
E
29 ноя 2019
Чрезвычайно довольна заказанной экскурсией. Гид Лариса произвела отличное впечатление: грамотно построенный маршрут, доброжелательная энергия при общении и грамотная подача материала приятно удивили. Видно что человек не просто делает работу а ещё и любит людей. Благодаря Ларисе узнали много интересных фактов из жизни города и истории. По окончании уже знали куда надо ещё сходить и где поужинать. Спасибо огромное организаторам.
И
15 ноя 2019
Отличная экскурсия. Экскурсовод Лариса нам очень понравилась. Пять баллов!
Б
26 сен 2019
Очень посредственная подача информации, ошибки экскурсовода в деталях
Б
22 сен 2019
Раиса-прекрасный экскурсовод. Я не смог попасть в назначенный день в Ниццу из Каня. Навигатор меня запутал с маршрутами автобусов. Раиса созвонилась со мной и я приехал в другой день. Раиса прекрасно знает и любит город, очень интерактивна. Рекомендую Вашим маркетологам при указании адреса встречи добавлять, что рядом с музеем расположена одноименная парковка, где можно оставить машину, так как не всегда легко из соседних городов поиезжать на общественном транспорте.
Раиса-прекрасный экскурсовод. Я не смог попасть в назначенный день в Ниццу из Каня. Навигатор меня запуталРаиса-прекрасный экскурсовод. Я не смог попасть в назначенный день в Ниццу из Каня. Навигатор меня запуталРаиса-прекрасный экскурсовод. Я не смог попасть в назначенный день в Ниццу из Каня. Навигатор меня запуталРаиса-прекрасный экскурсовод. Я не смог попасть в назначенный день в Ниццу из Каня. Навигатор меня запутал
Y
16 сен 2019
Интересная экскурсия. Знающий гид.

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