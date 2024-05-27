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среднестатистического жителя Ниццы. Мы прекрасно провели время, прошлись по городу и набережной, были на рынке в старой части города, попили замечательный кофе в совершенно незаметной милой кафешке… Теперь Ницца и Ривьера стали понятней и ближе! На мой взгляд, это и есть умение профессионального гида - расположить и полюбить то место, куда турист приехал. Спасибо!!! Мы закончили экскурсию, и сразу начался сильный дождь, то есть даже погода пошла нам навстречу. С благодарностью к Ларе за трансфер, так как оказалось, что мои апартаменты находились недалеко, и Лара великодушно предложила меня довезти! Всем рекомендую милую и знающую девушку Лару.