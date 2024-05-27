1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Групповая прогулка по Ницце: от Английской набережной до Старого города
Вас ждет увлекательное путешествие по Ницце, где каждый уголок скрывает свою уникальную историю
Начало: На площади Массена
«На нашей дружеской экскурсии по Ницце вы познакомитесь со всеми ее гранями: это город бутиков и старинных церквей, роскошных отелей и средневековых улочек»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
2 часа
Ницца - первое свидание: история, культура и вкусы
Вместе мы раскроем тайны Ниццы, пройдемся по историческим местам и отведаем традиционные угощения
Начало: Площадь Массена, около фонтана Аполлон
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
€99 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
О Ницце - с интересом и любовью: путеводитель по знаковым местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ниццы, где каждый уголок рассказывает свою историю, а вкусы и ароматы завораживают
Начало: Place Massena, фонтан Солнце
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€267 за всё до 5 чел.
Мини-группа
5 часов
Запад Лазурного побережья: Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс
Погрузитесь в мир кино в Каннах, ощутите роскошь Антиба и средневековый дух Сен-Поль-де-Ванса на Лазурном берегу
Начало: У вашего отеля в Ницце
«Красная дорожка Каннского кинофестиваля, белоснежные яхты в лазурной воде, средневековые лабиринты улочек – вы познакомитесь с городами западной части Лазурного берега и сделаете сказочные снимки»
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€159 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Все краски Монако
Монако - удивительное место, полное тайн и легенд. Узнайте его историю, посетите главные достопримечательности и насладитесь шикарными пейзажами
Начало: У железнодорожного вокзала
«Вы услышите его необычайную историю, увидите главные достопримечательности и тайные уголки и насладитесь шикарными пейзажами»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€268 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Пешеходная экскурсия по Ницце: исследование культурных сокровищ города
Погрузитесь в атмосферу Ниццы, пройдя по ее живописным улицам и площадям в компании опытного гида
«Экскурсия поможет вам всего за несколько часов увидеть все основные достопримечательности Ниццы — жемчужины Лазурного побережья»
Расписание: Ежедневно в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная экскурсия по Ницце с русскоязычным гидом
Пешеходная экскурсия с профессиональным русскоязычным гидом по Ницце. Узнайте все секреты города и насладитесь его красотой в компании друзей или семьи
«Экскурсия поможет вам всего за несколько часов увидеть все основные достопримечательности Ниццы — жемчужины Лазурного побережья»
Расписание: Ежедневно в 11:00
от €150 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Лазурный берег (8 часов) - индивидуальная экскурсия по Ницце
Хотите провести незабываемый день на Лазурном берегу? Индивидуальная экскурсия с комфортным трансфером и опытными гидами - ваш лучший выбор
«Если вы хотите сделать знакомство с Лазурным берегом по-настоящему роскошным, индивидуальная экскурсия по побережью - именно то, что вам нужно»
Расписание: Ежедневно в 08:30, 09:00, 08:00, 09:30, 10:00
от €599 за экскурсию
Групповая
4.5 часа
Групповая экскурсия по «Жемчужинам» Лазурного Берега: от Сан-Жан-Кап-Ферра до вилл знати
Погрузитесь в мир роскоши и красоты на экскурсии по самым знаменитым виллам Лазурного Берега в компании небольшой группы
«Мы начнем знакомство с самыми роскошными местами Лазурного побережья с города Сан-Жан-Кап-Ферра»
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €120 за человека
Мини-группа
5 часов
Экскурсия Вкус Прованса: парфюмерия Граса, вина и искусство
Вас ждет путешествие по живописным уголкам Прованса с посещением знаменитых мест и дегустацией вин
Начало: Гостиница или адрес где вы проживаете
«Главной достопримечательностью является Замок 13 века»
Расписание: Несколько раз в неделю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€166 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина27 мая 2024Мне повезло - на экскурсии я оказалась одна, но ее не отменили, за что отдельное спасибо! Очень приятный гид Федор, несмотря на молодой возраст, интересно рассказал о местных достопримечательностях, всем рекомендую:)
- ЕЕлена25 мая 2024Экскурсия с Алексом оочень понравилась! Он хорошо разбирается в теме, красивая речь. Приводит много фактов и историй, но не перегружает цифрами. Экскурсия прошла в хорошей атмосфере. Так же благодарна водителю: чистая машина, профессиональное вождение. Обязательно буду рекомендовать воспользоваться услугами этого гида.
- TTrofimova24 мая 2024Большое спасибо Полине. Была с дочкой - 8 лет. Экскурсия была продумана. Дочке было интересно. Подчерпнули для себя много полезной
- ЕЕкатерина23 мая 2024Спасибо организаторам и гиду Элину за увлекательный рассказ о Ницце и за то, что провели экскурсию, несмотря на то, что я была одна. Благодарю!
- ЮЮрий20 мая 2024Полина прекрасно провела экскурсию по Ницце,рассказала много интересного,ответила подробно на возникающие по ходу рассказа вопросы. Очень рекомендую гостям этого прекрасного города воспользоваться её помощью.
- ЭЭлина11 мая 2024Полина образованный, интеллигентный гид и прекрасный человек! Экскурсии прошли непринужденно, интересно, узнала много нового, хотя в Ницце не впервые. Помимо
- ВВероника4 мая 2024Получили огромнейшее удовольствие от экскурсии! Лара спасибо большое!
- AAnna2 апреля 2024Отличная экскурсия по Старой Ницце и окрестностям. Прекрасный гид) Рекомундую!
- ТТатьяна30 марта 2024С удовольствием и интересом погуляла с Ларой по Ницце. Мой запрос был: основные достопримечательности Ниццы,связь с Россией, и ежедневная жизнь
- ООлександра28 августа 2023Владимир - прекрасный организатор! Все сервисы соответствовали заявленым. Маршрут составлен комфортно и интересно. У нас получился насыщенный день, без спешки, но в удовольствие!
Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Обзорные»
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