Ментон, известный как лимонная столица Франции, привлекает своей элегантностью и морским шармом.



Путешествие в Сан-Ремо предлагает погружение в историю, где английская аристократия и члены королевских семей находили отдых. Здесь можно увидеть православную церковь Христа Спасителя, что является редкостью для Италии. Старый город и Русский квартал в Сан-Ремо добавляют культурного разнообразия. Путешествие по высокому карнизу открывает захватывающие виды на побережье 5 причин купить эту экскурсию 🍋 Лимонная столица Франции

🏰 Исторические достопримечательности

🌊 Виды на побережье

⛪ Уникальная православная церковь

🎨 Культурное разнообразие

Что можно увидеть Старый город

Русский квартал

Кафедральный собор

Описание экскурсии С XIX века Сан-Ремо — излюбленное место отдыха английских аристократов и членов королевских фамилий. По набережной Императрицы, названной так в честь супруги Александра II — Марии Александровны — любили прогуливаться и члены царской семьи Романовых. В 1913 году специально для русских в Сан-Ремо была освящена православная церковь Христа Спасителя, что считается уникальным явлением для католической Италии. В Сан-Ремо вы увидите Старый город, Русский квартал с собором и квартал с виллой Нобиле. Во вторник и субботу работает итальянский рынок, который будет возможность посетить. Для туристов очень интересен и привлекателен средневековый центр города, который находится на холме. Впрочем, для горожан он тоже имеет огромное значение: здесь стоит Кафедральный собор, построенный в романском стиле на руинах римского храма, центр религиозной жизни Вентимильи.

