Ментон, известный как лимонная столица Франции, привлекает своей элегантностью и морским шармом.
Путешествие в Сан-Ремо предлагает погружение в историю, где английская аристократия и члены королевских семей находили отдых. Здесь можно увидеть православную церковь Христа Спасителя, что является редкостью для Италии. Старый город и Русский квартал в Сан-Ремо добавляют культурного разнообразия. Путешествие по высокому карнизу открывает захватывающие виды на побережье
Путешествие в Сан-Ремо предлагает погружение в историю, где английская аристократия и члены королевских семей находили отдых. Здесь можно увидеть православную церковь Христа Спасителя, что является редкостью для Италии. Старый город и Русский квартал в Сан-Ремо добавляют культурного разнообразия. Путешествие по высокому карнизу открывает захватывающие виды на побережье
5 причин купить эту экскурсию
- 🍋 Лимонная столица Франции
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🌊 Виды на побережье
- ⛪ Уникальная православная церковь
- 🎨 Культурное разнообразие
Что можно увидеть
- Старый город
- Русский квартал
- Кафедральный собор
Описание экскурсииС XIX века Сан-Ремо — излюбленное место отдыха английских аристократов и членов королевских фамилий. По набережной Императрицы, названной так в честь супруги Александра II — Марии Александровны — любили прогуливаться и члены царской семьи Романовых. В 1913 году специально для русских в Сан-Ремо была освящена православная церковь Христа Спасителя, что считается уникальным явлением для католической Италии. В Сан-Ремо вы увидите Старый город, Русский квартал с собором и квартал с виллой Нобиле. Во вторник и субботу работает итальянский рынок, который будет возможность посетить. Для туристов очень интересен и привлекателен средневековый центр города, который находится на холме. Впрочем, для горожан он тоже имеет огромное значение: здесь стоит Кафедральный собор, построенный в романском стиле на руинах римского храма, центр религиозной жизни Вентимильи.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ментон
- Сан-Ремо
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Билеты
- Обед.
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ниццы
Похожие экскурсии из Ниццы
Индивидуальная
до 4 чел.
Шарм Лазурного Берега
Побывать в знаменитых курортных городах Французской Ривьеры
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
€534 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Атмосферный Антиб, или La vie est belle
Переосмыслили творчество Пикассо, познакомились с повседневной жизнью горожан
Начало: На ж/д вокзале в Антибе
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€250 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотопрогулка по Ницце: исследуйте красоту города через объектив
Погрузитесь в атмосферу Ниццы, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши искренние эмоции на фоне захватывающих видов
Начало: На площади Массена
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
€200 за всё до 2 чел.