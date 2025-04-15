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1 чел. По популярности 8 часов Мини-группа до 1 чел. Экскурсия в Итальянскую Лигурию: Ментон, Дольчеаккуа, Сан Ремо Погрузитесь в уникальную атмосферу Лигурии: лимонные рощи Ментона, средневековый Дольчеаккуа и элегантный Сан Ремо ждут вас Начало: Гостиница или адрес где вы проживаете Расписание: Несколько раз в неделю €199 за человека На автобусе 4 часа Мини-группа до 1 чел. Жемчужина Лазурного Берега Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории на Лазурном берегу. Виллы, парфюмерия и знаменитый Монако ждут вас в этом увлекательном туре Начало: Ваш адрес проживания Расписание: Несколько раз в неделю €199 за человека 8 часов Индивидуальная до 1 чел. Ментон и шарм Италии Путешествие в Ментон, лимонную столицу Франции, и Сан-Ремо, любимый курорт аристократов, с захватывающими видами на побережье Начало: Отель, в котором вы остановились Расписание: По договоренности €690 за экскурсию 6 часов Индивидуальная до 1 чел. Ночная жизнь в Сен-Тропе Сен-Тропе - центр светской жизни Лазурного берега. Вечером оживают клубы и рестораны, а знаменитости наслаждаются элитным отдыхом Начало: Отель, в котором вы остановились Расписание: По договоренности с гидом €690 за экскурсию 4 часа Индивидуальная до 1 чел. Виллы Ротшильда и Керилос Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории на Лазурном берегу, посетив знаменитые виллы Ротшильда и Керилос в Сен-Жан-Кап-Ферра Начало: Отель, в котором вы остановились Расписание: По договоренности €350 за экскурсию Другие экскурсии Ниццы

Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Вилла Эфрусси де Ротшильд»

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