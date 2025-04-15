Вилла Эфрусси де Ротшильд – экскурсии в Ницце

Найдено 5 экскурсий в категории «Вилла Эфрусси де Ротшильд» в Ницце на русском языке, цены от €199. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Групповая экскурсия Итальянская Лигурия
8 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия в Итальянскую Лигурию: Ментон, Дольчеаккуа, Сан Ремо
Погрузитесь в уникальную атмосферу Лигурии: лимонные рощи Ментона, средневековый Дольчеаккуа и элегантный Сан Ремо ждут вас
Начало: Гостиница или адрес где вы проживаете
Расписание: Несколько раз в неделю
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
€199 за человека
Групповая экскурсия: Жемчужина Лазурного берега
На автобусе
4 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Жемчужина Лазурного Берега
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории на Лазурном берегу. Виллы, парфюмерия и знаменитый Монако ждут вас в этом увлекательном туре
Начало: Ваш адрес проживания
Расписание: Несколько раз в неделю
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
€199 за человека
Ментон и шарм Италии
8 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Ментон и шарм Италии
Путешествие в Ментон, лимонную столицу Франции, и Сан-Ремо, любимый курорт аристократов, с захватывающими видами на побережье
Начало: Отель, в котором вы остановились
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
€690 за экскурсию
Ночная жизнь в Сен-Тропе
6 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Ночная жизнь в Сен-Тропе
Сен-Тропе - центр светской жизни Лазурного берега. Вечером оживают клубы и рестораны, а знаменитости наслаждаются элитным отдыхом
Начало: Отель, в котором вы остановились
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
€690 за экскурсию
Самые красивые виллы лазурного берега: Эфрусси-де-Ротшильд и Керилос
4 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Виллы Ротшильда и Керилос
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории на Лазурном берегу, посетив знаменитые виллы Ротшильда и Керилос в Сен-Жан-Кап-Ферра
Начало: Отель, в котором вы остановились
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
€350 за экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Вилла Эфрусси де Ротшильд»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ницце
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Групповая экскурсия Итальянская Лигурия
  2. Групповая экскурсия: Жемчужина Лазурного берега
  3. Ментон и шарм Италии
  4. Ночная жизнь в Сен-Тропе
  5. Самые красивые виллы лазурного берега: Эфрусси-де-Ротшильд и Керилос
Какие места ещё посмотреть в Ницце
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Набережная
  2. Музей современного искусства
  3. Собор Святого Николая
  4. Кафедральный собор Святой Репараты
  5. Самое главное
  6. Старый город
  7. Лавандовые поля
  8. Сад Альберта I
Сколько стоит экскурсия по Ницце в апреле 2025
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