Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия в Итальянскую Лигурию: Ментон, Дольчеаккуа, Сан Ремо
Погрузитесь в уникальную атмосферу Лигурии: лимонные рощи Ментона, средневековый Дольчеаккуа и элегантный Сан Ремо ждут вас
Начало: Гостиница или адрес где вы проживаете
Расписание: Несколько раз в неделю
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
€199 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Жемчужина Лазурного Берега
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории на Лазурном берегу. Виллы, парфюмерия и знаменитый Монако ждут вас в этом увлекательном туре
Начало: Ваш адрес проживания
Расписание: Несколько раз в неделю
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
€199 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Ментон и шарм Италии
Путешествие в Ментон, лимонную столицу Франции, и Сан-Ремо, любимый курорт аристократов, с захватывающими видами на побережье
Начало: Отель, в котором вы остановились
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
€690 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Ночная жизнь в Сен-Тропе
Сен-Тропе - центр светской жизни Лазурного берега. Вечером оживают клубы и рестораны, а знаменитости наслаждаются элитным отдыхом
Начало: Отель, в котором вы остановились
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
€690 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Виллы Ротшильда и Керилос
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории на Лазурном берегу, посетив знаменитые виллы Ротшильда и Керилос в Сен-Жан-Кап-Ферра
Начало: Отель, в котором вы остановились
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
€350 за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Вилла Эфрусси де Ротшильд»
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