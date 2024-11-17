2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам неистовых модернистов - в Сен-Поль-де-Ванс из Ниццы
Вас ждет погружение в мир искусства и истории в Сен-Поль-де-Ванс, где свои шедевры создавали великие художники
«зайдёте в храм, который бельгийский художник Жан-Мишель Фолон украсил своими росписями и фресками»
14 янв в 09:00
15 янв в 09:00
€174 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ниццы в гости к Ренуару в Кань-сюр-Мер
Побывать в мастерской легендарного импрессиониста и пройти по улицам, где витает творческий дух
Начало: По договорённости
8 янв в 12:00
9 янв в 10:00
€139 за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
Ницца манит своей историей и культурой. Прогулка по площади Массена, Английской набережной и средневековому Старому городу откроет вам её секреты
«Вы услышите о последнем бале Натальи Гончаровой в нынешней резиденции префекта и о соборе Святой Репараты»
Завтра в 08:30
7 янв в 08:30
€230 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ооксана17 ноября 2024Отличная экскурсия с Элиной! Очень интересный рассказ Элины в каждой из художественных галерей умноженный на чудесный красоты деревушку оставили незабываемые впечатления! Была в начале ноябре, без толп туристов, погода прекрасная, однозначно рекомендую!
- ИИнесса12 ноября 2023Нам экскурсия понравилась. Элина очень приятная девушка! Быстро наладила контакт со всеми участниками, жизнерадостная, веселая. Она не профессиональный гид (она
Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Святые места»
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