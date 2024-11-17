Религиозные экскурсии по святым местам Ниццы

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Ницце на русском языке, цены от €139. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
По следам неистовых модернистов - в Сен-Поль-де-Ванс
Пешая
2 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам неистовых модернистов - в Сен-Поль-де-Ванс из Ниццы
Вас ждет погружение в мир искусства и истории в Сен-Поль-де-Ванс, где свои шедевры создавали великие художники
«зайдёте в храм, который бельгийский художник Жан-Мишель Фолон украсил своими росписями и фресками»
14 янв в 09:00
15 янв в 09:00
174 за всё до 4 чел.
Из Ниццы в гости к Ренуару в Кань-сюр-Мер
Пешая
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ниццы в гости к Ренуару в Кань-сюр-Мер
Побывать в мастерской легендарного импрессиониста и пройти по улицам, где витает творческий дух
Начало: По договорённости
8 янв в 12:00
9 янв в 10:00
139 за всё до 4 чел.
Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
Ницца манит своей историей и культурой. Прогулка по площади Массена, Английской набережной и средневековому Старому городу откроет вам её секреты
«Вы услышите о последнем бале Натальи Гончаровой в нынешней резиденции префекта и о соборе Святой Репараты»
Завтра в 08:30
7 янв в 08:30
230 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • о
    оксана
    17 ноября 2024
    По следам неистовых модернистов - в Сен-Поль-де-Ванс
    Отличная экскурсия с Элиной! Очень интересный рассказ Элины в каждой из художественных галерей умноженный на чудесный красоты деревушку оставили незабываемые впечатления! Была в начале ноябре, без толп туристов, погода прекрасная, однозначно рекомендую!
  • И
    Инесса
    12 ноября 2023
    По следам неистовых модернистов - в Сен-Поль-де-Ванс
    Нам экскурсия понравилась. Элина очень приятная девушка! Быстро наладила контакт со всеми участниками, жизнерадостная, веселая. Она не профессиональный гид (она
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    сразу это сказала), однако хорошо ориентируется в области искусства. Сын, которому 11 лет сказал, что для него это была лучшая экскурсия 😊! Ему не было скучно 🥱!

Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Святые места»

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  3. Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
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Сколько стоит экскурсия по Ницце в январе 2025
Сейчас в Ницце в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 139 до 230. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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