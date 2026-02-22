13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Атмосферный Антиб, или La vie est belle

Переосмыслили творчество Пикассо, познакомились с повседневной жизнью горожан
Всего в 20 минутах езды от Ниццы находится старинный и обаятельный портовый город Антиб.

В этом городе черпали вдохновение многие знаменитые художники, здесь находится крупнейший яхтенный порт Европы и лучшие виллы
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Лазурного берега, аутентичные рынки таят настоящие сокровища для гурманов, а еще здесь продают самые красивые соломенные шляпки! Я буду рада познакомить вас с этим прекрасным городом и помочь почувствовать его неповторимый шарм.

5
21 отзыв
Атмосферный Антиб, или La vie est belle
Атмосферный Антиб, или La vie est belle
Атмосферный Антиб, или La vie est belle

Описание экскурсии

Исторические вехи города — от античности до наших дней

Я вам расскажу, как и почему возник этот город в античную эпоху и какие легендарные личности отметили его историю. Вы узнаете, почему Наполеон Бонапарт не смог высадиться в Антибе, возвращаясь с острова Эльба, каким образом Пикассо в течении нескольких месяцев был почти единственным обитателем замка Гримальди, как называлась яхта Мопассана, на которой он бороздил местные воды и как попал на Мыс Антиб русский князь Николай Николаевич.

Старинные здания, яхтенный порт и роскошные виллы

Вы пройдете по остаткам крепостных укреплений, увидите кафедральный собор, средневековую городскую башню, замок Гримальди, часовню Милосердия Белых кающихся, военный форт Карре и живописный квартал Сафранье. Полюбуетесь видом на роскошные суда в знаменитой гавани прогулочных яхт, построенной на месте древнеримской — ее называют «Гаванью Миллиардеров». Сейчас это самый крупный в Европе яхтенный порт. А рядом, на мысе Антиб находятся самые великолепные виллы Лазурного берега, которые вы также увидите во время прогулки.

Несравненный шарм Антиба

Во время прогулки вы сможете прочувствовать особое обаяние этого живописного города: узкие средневековые улочки, спускающиеся к морю, террасы кафе под сенью раскидистых дубов, ресторанчики, где готовят очень вкусную рыбу, выловленную местными рыбаками. Антиб всегда привлекал многих художников. В разные времена здесь бывали и работали Ренуар, Моне, Пикассо, Николя де Сталь…

Замок-музей и удивительная судьба русского художника

При желании вы сможете посетить замок Гримальди, продлив экскурсию на 1 час. В замке жили предки нынешних князей Монако. Сейчас здесь музей Пикассо. Вы узнаете, что человеку нужно для полного счастья в его понимании, увидев полотно «Радость жизни». В замке-музее вы откроете для себя, возможно, неизвестное для вас имя русского художника, уроженца Санкт-Петербурга, Николя да Сталя. Его удивительная родословная и необыкновенная судьба не оставит вас равнодушными, когда вы увидите картину, над которой он работал в день, когда решил уйти из жизни.

Гастрономический мир Антиба

Антиб — не только история, это ежедневный праздник для всех пяти чувств: в двух шагах от замка рано утром открывается знаменитый антибский рынок. Продавцы овощей, фруктов, колбас, сыров и пряностей, ароматических трав, паштетов и оливкового масла раскладывают на лотках свои сокровища. Местная лепешка «сокка» пользуется неизменным успехом, ее делают прямо на месте, в переносной жаровне, и к продавцу всегда выстраивается очередь. В прилегающих к рынку улочках спрятаны и другие сокровища для гурманов — я вам покажу, например, где можно купить самый лучший чай или фиалковые конфеты. Если вы успеете соскучиться по русской еде — в Антибе есть магазин русских продуктов.
После окончания экскурсии вы сможете отобедать в одном из местных ресторанчиков.

Кому подходит экскурсия

Эта экскурсия предназначена прежде всего для тех, кто уже находится в Антибе. Либо для тех, кто готов сюда приехать самостоятельно на поезде или автобусе.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Антибе, куда вам нужно добраться самостоятельно (на поезде из Ниццы — 25 мин езды, из Канн — 15 мин)
  • Входной билет в музей — €12 за чел. Музей закрыт по понедельникам
  • Доплата за экскурсию в Замок Гримальди: Музей Пикассо — €40
  • Можем также расширить эту экскурсию: начать из вашего отеля в Ницце на машине, посетить Антиб, затем Антибский мыс и Канны. Стоимость — €540 за 5 часов

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ж/д вокзале в Антибе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Ницце
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 1181 туриста
По образованию филолог, кончала французское отделение Ленинградского Университета. Во Франции живу уже почти 20 лет, в последние годы увлеклась историей и искусством, училась в Высшей художественной школе Лувра, получила национальный
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диплом гида и сейчас работаю лицензированным гидом-переводчиком. С радостью делюсь своим увлечением с моими туристами. Смысл своей работы вижу в том, чтобы помочь вам почувствовать особый дух этой необыкновенной, удивительной и прекрасной страны через ее историю, культуру и искусство.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
3
2
1
Наталия
Провели с Натальей 3 часа, время пролетело незаметно, она хорошая рассказчица и гид со знаниями истории и искусства.. Обязательно вернусь. Очень советую.
Провели с Натальей 3 часа, время пролетело незаметно, она хорошая рассказчица и гид со знаниями истории
Провели с Натальей 3 часа, время пролетело незаметно, она хорошая рассказчица и гид со знаниями истории
Провели с Натальей 3 часа, время пролетело незаметно, она хорошая рассказчица и гид со знаниями истории
Провели с Натальей 3 часа, время пролетело незаметно, она хорошая рассказчица и гид со знаниями истории
Провели с Натальей 3 часа, время пролетело незаметно, она хорошая рассказчица и гид со знаниями истории
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Наталия, мне с вами тоже было очень легко и приятно! Рада буду снова вас увидеть, так много всего интересного на Лазурном берегу!
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Е
очень интересная экскурсия, многое для себя открыла нового, замечательные виды, особенно море. Погода благоприятствовала. Много узнала из истории, спасибо Наталии, обязательно порекомедую всем!
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Е
Прекрасная прогулка с Натальей по Антибу. Наталья отличный рассказчик и обладает большой информацией по городу. Было замечательно
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Н
Прекрасная экскурсия, спасибо!
Прекрасная экскурсия, спасибо!
Прекрасная экскурсия, спасибо!
Прекрасная экскурсия, спасибо!
Прекрасная экскурсия, спасибо!
Прекрасная экскурсия, спасибо!
Прекрасная экскурсия, спасибо!
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Катерина
Экскурсия в Антибах была просто потрясающей! Интересные факты, увлекательные истории и чудесные виды сделали это мероприятие незабываемым. Огромное спасибо Наталье за её профессионализм и увлечение, которые сделали поездку настоящим удовольствием!
Экскурсия в Антибах была просто потрясающей! Интересные факты, увлекательные истории и чудесные виды сделали это мероприятие
Экскурсия в Антибах была просто потрясающей! Интересные факты, увлекательные истории и чудесные виды сделали это мероприятие
Экскурсия в Антибах была просто потрясающей! Интересные факты, увлекательные истории и чудесные виды сделали это мероприятие
Экскурсия в Антибах была просто потрясающей! Интересные факты, увлекательные истории и чудесные виды сделали это мероприятие
Экскурсия в Антибах была просто потрясающей! Интересные факты, увлекательные истории и чудесные виды сделали это мероприятие
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Наталья
Замечательная прогулка получилась: погрузились и в античность, и в средневековье, и в Новое время, поговорили и об истории, и об искусстве — Наталья безупречно образованна и просто приятный собеседник. Не хотелось расставаться! 😊
Замечательная прогулка получилась: погрузились и в античность, и в средневековье, и в Новое время, поговорили и
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