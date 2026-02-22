13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Всего в 20 минутах езды от Ниццы находится старинный и обаятельный портовый город Антиб.В этом городе черпали вдохновение многие знаменитые художники, здесь находится крупнейший яхтенный порт Европы и лучшие виллы

Лазурного берега, аутентичные рынки таят настоящие сокровища для гурманов, а еще здесь продают самые красивые соломенные шляпки! Я буду рада познакомить вас с этим прекрасным городом и помочь почувствовать его неповторимый шарм.

Описание экскурсии

Исторические вехи города — от античности до наших дней

Я вам расскажу, как и почему возник этот город в античную эпоху и какие легендарные личности отметили его историю. Вы узнаете, почему Наполеон Бонапарт не смог высадиться в Антибе, возвращаясь с острова Эльба, каким образом Пикассо в течении нескольких месяцев был почти единственным обитателем замка Гримальди, как называлась яхта Мопассана, на которой он бороздил местные воды и как попал на Мыс Антиб русский князь Николай Николаевич.

Старинные здания, яхтенный порт и роскошные виллы

Вы пройдете по остаткам крепостных укреплений, увидите кафедральный собор, средневековую городскую башню, замок Гримальди, часовню Милосердия Белых кающихся, военный форт Карре и живописный квартал Сафранье. Полюбуетесь видом на роскошные суда в знаменитой гавани прогулочных яхт, построенной на месте древнеримской — ее называют «Гаванью Миллиардеров». Сейчас это самый крупный в Европе яхтенный порт. А рядом, на мысе Антиб находятся самые великолепные виллы Лазурного берега, которые вы также увидите во время прогулки.

Несравненный шарм Антиба

Во время прогулки вы сможете прочувствовать особое обаяние этого живописного города: узкие средневековые улочки, спускающиеся к морю, террасы кафе под сенью раскидистых дубов, ресторанчики, где готовят очень вкусную рыбу, выловленную местными рыбаками. Антиб всегда привлекал многих художников. В разные времена здесь бывали и работали Ренуар, Моне, Пикассо, Николя де Сталь…

Замок-музей и удивительная судьба русского художника

При желании вы сможете посетить замок Гримальди, продлив экскурсию на 1 час. В замке жили предки нынешних князей Монако. Сейчас здесь музей Пикассо. Вы узнаете, что человеку нужно для полного счастья в его понимании, увидев полотно «Радость жизни». В замке-музее вы откроете для себя, возможно, неизвестное для вас имя русского художника, уроженца Санкт-Петербурга, Николя да Сталя. Его удивительная родословная и необыкновенная судьба не оставит вас равнодушными, когда вы увидите картину, над которой он работал в день, когда решил уйти из жизни.

Гастрономический мир Антиба

Антиб — не только история, это ежедневный праздник для всех пяти чувств: в двух шагах от замка рано утром открывается знаменитый антибский рынок. Продавцы овощей, фруктов, колбас, сыров и пряностей, ароматических трав, паштетов и оливкового масла раскладывают на лотках свои сокровища. Местная лепешка «сокка» пользуется неизменным успехом, ее делают прямо на месте, в переносной жаровне, и к продавцу всегда выстраивается очередь. В прилегающих к рынку улочках спрятаны и другие сокровища для гурманов — я вам покажу, например, где можно купить самый лучший чай или фиалковые конфеты. Если вы успеете соскучиться по русской еде — в Антибе есть магазин русских продуктов.

После окончания экскурсии вы сможете отобедать в одном из местных ресторанчиков.

Кому подходит экскурсия

Эта экскурсия предназначена прежде всего для тех, кто уже находится в Антибе. Либо для тех, кто готов сюда приехать самостоятельно на поезде или автобусе.

Организационные детали