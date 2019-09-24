13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Франция
  2. Экскурсии

  3. Атмосферный Антиб или la vie est belle

Прогулка по курортному городу Лазурного берега

Наталья
Задать вопрос
Наталья – ваш гид
Всего в 10 минутах езды от Ниццы находится старинный и обаятельный портовый город Антиб.

В этом городе черпали вдохновение многие знаменитые художники, здесь находится крупнейший яхтенный порт Европы и лучшие виллы Лазурного берега, аутентичные рынки таят настоящие сокровища для гурманов, а еще здесь продают самые красивые соломенные шляпки! Я буду рада вас познакомить с этим прекрасным городом и влюбить в его неповторимый шарм.
190 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на ж/д вокзале в Антибе.
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии13 отзывов
5
Атмосферный Антиб или la vie est belle
Атмосферный Антиб или la vie est belle

Что вас ожидает

Исторические вехи города — от античности до наших дней
Я вам расскажу, как и почему возник этот город в античную эпоху и какие легендарные личности отметили его историю. Вы узнаете, почему Наполеон Бонапарт не смог высадиться в Антибе, возвращаясь с острова Эльба, каким образом Пикассо в течении нескольких месяцев был почти единственным обитателем замка Гримальди, как называлась яхта Мопассана, на которой он бороздил местные воды и как попал на Мыс Антиб русский князь Николай Николаевич.

Старинные здания, яхтенный порт и роскошные виллы
Вы пройдете по остаткам крепостных укреплений, увидите кафедральный собор, средневековую городскую башню, замок Гримальди, часовню Милосердия Белых кающихся, военный форт Карре и живописный квартал Сафранье. Полюбуетесь видом на роскошные суда в знаменитой гавани прогулочных яхт, построенной на месте древнеримской — ее называют «Гаванью Миллиардеров». Сейчас это самый крупный в Европе яхтенный порт. А рядом, на мысе Антиб находятся самые великолепные виллы Лазурного берега, которые вы также увидите во время прогулки.

Несравненный шарм Антиба
Во время прогулки вы сможете прочувствовать особое обаяние этого живописного города: узкие средневековые улочки, спускающиеся к морю, террасы кафе под сенью раскидистых дубов, ресторанчики, где готовят очень вкусную рыбу, выловленную местными рыбаками. Антиб всегда привлекал многих художников. В разные времена здесь бывали и работали Ренуар, Моне, Пикассо, Николя де Сталь…

Замок-музей и удивительная судьба русского художника
При желании вы сможете посетить замок Гримальди, в котором жили предки нынешних князей Монако. Сейчас здесь музей Пикассо. Вы узнаете, что человеку нужно для полного счастья в его понимании, увидев полотно «Радость жизни». В замке-музее вы откроете для себя, возможно, неизвестное для вас имя русского художника, уроженца Санкт-Петербурга, Николя да Сталя. Его удивительная родословная и необыкновенная судьба не оставит вас равнодушными, особенно когда вы увидите картину, над которой он работал в день, когда решил уйти из жизни.

Гастрономический мир Антиба
Антиб — не только история, это ежедневный праздник для всех пяти чувств: в двух шагах от замка рано утром открывается знаменитый антибский рынок. Продавцы овощей, фруктов, колбас, сыров и пряностей, ароматических трав, паштетов и оливкового масла раскладывают на лотках свои сокровища. Местная лепешка «сокка» пользуется неизменным успехом, ее делают прямо на месте, в переносной жаровне, и к продавцу всегда выстраивается очередь. В прилегающих к рынку улочках спрятаны и другие сокровища для гурманов — я вам покажу, например, где можно купить самый лучший чай или фиалковые конфеты. Если вы успеете соскучиться по русской еде — в Антибе есть магазин русских продуктов.
После окончания экскурсии вы сможете отобедать в одном из местных ресторанчиков.

Кому подходит экскурсия

Эта экскурсия предназначена прежде всего для тех, кто уже находится в Антибе. Либо для тех, кто готов сюда приехать самостоятельно на поезде или автобусе.

Организационные детали

  • Вы самостоятельно добираетесь до Антиба на поезде (из Ниццы — 20 мин езды, из Канн — 15 мин), и мы начинаем экскурсию от ж/д вокзала в Антибе. Длительность экскурсии — 2 часа, стоимость: 160 €.
  • С посещением музея Пикассо длительность экскурсии — 3 часа, стоимость 190€ + входной билет 6€/чел.
  • Можем также начать экскурсию из вашего отеля в Ницце или Канне на машине, стоимость: 290€ (длительность 4 часа с посещением Мыса Антиб, Жуан ле Пен и Канн).
Атмосферный Антиб или la vie est belle
Атмосферный Антиб или la vie est belle
Атмосферный Антиб или la vie est belle
Атмосферный Антиб или la vie est belle
Атмосферный Антиб или la vie est belle
Атмосферный Антиб или la vie est belle
Атмосферный Антиб или la vie est belle
Атмосферный Антиб или la vie est belle
Атмосферный Антиб или la vie est belle
Атмосферный Антиб или la vie est belle
Атмосферный Антиб или la vie est belle
Атмосферный Антиб или la vie est belle
Атмосферный Антиб или la vie est belle
Атмосферный Антиб или la vie est belle
Атмосферный Антиб или la vie est belle
Атмосферный Антиб или la vie est belle
Атмосферный Антиб или la vie est belle
Атмосферный Антиб или la vie est belle
Атмосферный Антиб или la vie est belle
Атмосферный Антиб или la vie est belle

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на ж/д вокзале в Антибе..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Наталья
Наталья
По образованию филолог, кончала французское отделение Ленинградского Университета. Во Франции живу уже почти 20 лет, в последние годы увлеклась историей и искусством, училась в Высшей художественной школе Лувра, получила национальный диплом гида и сейчас работаю лицензированным гидом-переводчиком. С радостью делюсь своим увлечением с моими туристами. Смысл своей работы вижу в том, чтобы помочь вам почувствовать особый дух этой необыкновенной, удивительной и прекрасной страны через ее историю, культуру и искусство.
Напишите мне

13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 сентября 2019
Очень впечатлил Антиб. Во многом благодаря гиду Наталье. Все было великолепно. Сумела даже нас заинтересовать современным искусством, которое мы , мягко говоря , не одобряем. Так захватывающе, эмоционально и доступно для нас, не особо понимающих! Я бы только чуть чуть снизила оценку за громкость голоса. Нас было шестеро, у гида приятный, но тихий голос. Не всем было слышно. А для 2-3 человек экскурсия без единого изъяна.
23 августа 2019
Спасибо Наталье за экскурсию. Нам все показали и сорентировали на местности.
31 июля 2019
Прекрасный экскурсовод- Наталья! Очень интересный материал, грамотная подача и очень интеллигентная и милая женщина. Вся группа от неё в восторге. Рекомендуем этого экскурсовода всем. У нас была нетипичная программа ( связанная с современным искусством). Наталья так чудесно ее провела, что все захотели приехать и пообщаться с ней ещё раз. Она не только экскурсовод, но ещё и дипломированный искусствовед. Рекомендуем всем!
7 мая 2019
Великолепие Антиб с очаровательной Натальей! Восторг!
Елена
30 апреля 2019
Я воспользовалась сервисов Tripster первый раз. Очень довольны, экскурсия нам с мужем очень понравилась, Наталья прекрасный гид! Рекомендуем!
3 ноября 2018
Антиб - один из тех городов на Лазурном берегу, который обычно большинство туристов просто проезжает по пути из Ниццы в Канны. Но он, безусловно, заслуживает специального посещения. Это прекрасный уютный город, который с античных времён привлекает к себе внимание. Его можно увидеть глазами римских завоевателей или мореплавателей Средневеклвья, а кто-то увидит его глазами долго жившего здесь Пикассо. Важно все это показать и интересно рассказать приезжему. С этой задачей отлично справилась Наталья. Спасибо!
31 октября 2018
Наталья- профессионал своего дела и к тому же еще и чудесный человек ! Нечасто попадаются , к сожалению, такие люди. Мы часто пользуемся услугами гидов. И часто приходится желать себе лучшего, когда уже поздно. Чувствовали себя на экскурсии комфортно, не приходилось ничего уточнять, переспрашивать, задавать дополнительных вопросов. Большое спасибо, Наталья!
7 октября 2018
Замечательная экскурсия-прогулка с Натальей впечатлила и оставила прекрасные воспоминания. Рекомендую!
1 октября 2018
Провели прекрасный день в компании Натальи. Обширная программа, интересные места, красивые пейзажи. Очень понравилось содержание экскурсии. Наталья рекомендовала замечательный рыбный ресторан по завершению экскурсии.
27 июля 2018
Все отлично
Ещё 3 отзыва

Наталья проводит ещё 1 экскурсию

Шарм Лазурного БерегаШарм Лазурного БерегаШарм Лазурного Берега
416 за экскурсию
6 часов
25 отзывов
Побывать в знаменитых курортных городах Французской Ривьеры
Вы увидите все самые красивые и знаковые места Лазурного Берега, побываете в живописных деревушках, прекрасном княжестве Монако, в городе международных кинофестивалей – Каннах. Я познакомлю вас с историей знаменитого побережья, покажу самые интересные объекты и помогу погрузиться в особенную атмосферу роскоши и блаженства легендарного французского Средиземноморья.

Экскурсии из Ниццы

Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережьяНицца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережьяНицца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
69 за человека
5 часов
6 отзывов
Посетить города Французской ривьеры, заглянуть на парфюмерную фабрику и насладиться лучшими видами
Форт XVI века, старинная церковь и Княжеский дворец — вы познакомитесь с историей городков восточной части Лазурного побережья и проникнитесь духом Средневековья. Известный парфюмерный дом откроет свои двери и поделится секретами составления ароматических композиций. А живописные панорамы станут украшением нашей поездки.
Большое путешествие по Лазурному побережьюБольшое путешествие по Лазурному побережьюБольшое путешествие по Лазурному побережью
109 за человека
9 часов
Ницца, Эз, Монако, Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: красота и история лучших уголков Ривьеры
За один день вы посетите сразу 9 городов! Все они расположены недалеко от друг от друга, поэтому каждому мы уделим достаточно времени. К востоку от Ниццы вы полюбуетесь фортом 16 века, побываете в музее ароматов Фрагонар и княжестве Монако. К западу — прикоснётесь к миру кино в Каннах, сфотографируете роскошные яхты в Антибе и очаруетесь средневековым Сен-Поль-де-Вансом.
Путешествие из Ниццы в итальянскую ЛигуриюПутешествие из Ниццы в итальянскую ЛигуриюПутешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию
109 за человека
8 часов
Красота и история яркого Ментона, средневекового Дольчеаква и пленительного Сан-Ремо
В этом путешествии соединились идиллические пейзажи и рассказы о биографии солнечной Лигурии, город с полотна Моне и любимый курорт русской императрицы, воспоминания о музыкальном фестивале и тайны старинного замка. За один день вы влюбитесь в этот кусочек Италии на нашей комфортной и познавательной экскурсии!
Прогулка по Грассу, или тот самый ПарфюмерПрогулка по Грассу, или тот самый ПарфюмерПрогулка по Грассу, или тот самый Парфюмер
330 за экскурсию
6 часов
Вдохновляющее путешествии из Ниццы в столицу мировой парфюмерии и город-музей современного искусства
Вы отправитесь в колыбель французской парфюмерии — город Грасс, прославившийся благодаря роману Зюскинда. Гуляя по улочкам, пропитанным ароматами эссенций, и осматривая экспозицию музея Фрагонар, вы узнаете историю развития этого искусства со времен Средневековья до наших дней. А также посетите обаятельный Мужен — центр притяжения многих художников.
Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережьяКанны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережьяКанны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережья
69 за человека
5 часов
Продолжить знакомство с городами Французской ривьеры, пройти по следам актеров и художников
Красная дорожка Каннского кинофестиваля, белоснежные яхты в лазурной воде, средневековые лабиринты улочек – вы познакомитесь с городами западной части Лазурного берега и сделаете сказочные снимки. Найдете отпечатки рук любимых актеров, увидите форт 16 века, где заключили Наполеона, и поймете, что привлекало Пикассо и Шагала в крошечном Сен-Поль-де-Ванс.

Выбирайте и другие экскурсии в Ницце

За городомГрупповыеГастрономическиеСо скидкойИндивидуальныеИстория и архитектураВ другой городПешкомНеобычные маршрутыВсеОбзорныеКрыши и панорамыНа автомобилеФотосессии