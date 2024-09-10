Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия по Лазурному Берегу: Ницца, Монако, Канны
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Лазурного Берега с посещением знаменитых городов
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€249 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Первое рандеву с Ниццей
Пешеходная экскурсия по Ницце подарит вам незабываемые впечатления от прогулки по площади Массена, Оперному театру и другим знаковым местам города
Начало: Площадь Массена, 3, Фонтан Солнца
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 17:00.
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€160 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Лазурный берег: экскурсия по Ницце, Эзу, Монако, Каннам и Антибам
Погрузитесь в волшебство Лазурного берега с индивидуальной экскурсией. Откройте великолепие Ниццы, Эза, Монако, Канн и Антибов
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€689 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна10 сентября 2024Дина,Вам большое спасибо за уделённое внимание и приятно проведённый день.
- ИИгорь4 сентября 2024Спасибо вам большое… великолепный и насыщенный деньбыли очень рады знакомству.
- VViktoriia25 февраля 2020Все было замечательно. Спасибо Владимиру!
Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Собор Святого Николая»
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