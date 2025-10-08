А вы любите сыр? Знаете его? В стране с сотнями видов сыра разобраться в нём не так уж просто.
Давайте сделаем это вместе: выясним, какие сорта сочетаются с вином, как составить интересную сырную тарелку и в каком порядке лучше дегустировать (именно дегустировать: слово «есть» тут не подходит) одно из главных сокровищ французской кухни — его величество Сыр.
Описание экскурсии
Дегустация проходит в популярном сырном ресторане Парижа: сыр здесь, как говорится, и царь, и бог, и главное блюдо, и закуска.
Начнём с сырной лавки при ресторане — рассмотрим прилавки, обсудим различные сорта и семьи сыров.
Затем плавно перейдём к дегустации: будем смотреть, нюхать и пробовать. Вас ждут минимум 5 сортов сыра, бокал белого вина на человека и вкусный хлеб.
Я расскажу вам интересные сведения о секретах производства, хранения, вызревания и сочетания сыров.
Вы узнаете:
- Какой знаменитый сыр отмечает в 2025 году 150 лет своего апелласьона
- Какие живые субстанции (и иногда существа!) привлекаются к производству сыра
- С чем категорически нельзя сочетать камамбер
- Какие сыры нужно мыть и почему
- Чем отличается продавец сыра от сырного мастера
И многое-многое другое!
Организационные детали
- В стоимость включены: сырная тарелка (минимум 5 сортов сыра) + бокал белого вина на человека
- За доплату можно включить дополнительные сорта сыра или бокал вина на выбор из меню — подробности в переписке
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле метро Le Peletier
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 115 туристов
Живу во Франции с 2005 года, найдя, как и многие женщины, свою любовь в этой стране. После переезда я продолжила журналистскую деятельность, начатую в Москве: стала писать о парижских ресторанах
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Александр
8 окт 2025
Нам очень понравились дегустация с Ольгой. Встретились у метро точно по времени. За интересной беседой дошли до магазинчика-ресторанчика, где и проходила дегустация. Уютное место, огромный выбор сыров, интересное сопровождение Ольги.
Дмитрий
26 авг 2025
Мы посетили сырную дегустацию, нам понравилось попробовать разные виды французских сыров, слушать о способах их созревания и о том, как правильно сочетать их между собой. Отдельное спасибо за советы по сортам, которые можно привезти домой — это оказалось очень полезно. Мы остались довольны дегустацией и рекомендациями, большое спасибо.
Даниил
23 июл 2025
Прекрасная, тёплая и уютная экскурсия с дегустацией. Сначала нагуляли аппетит, слушая про сыры, рассматривая сыры и, конечно, наслаждаясь ароматами сыров. Затем, разумеется, ели сыры, и это было великолепно. Ольга профессионально
