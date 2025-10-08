А вы любите сыр? Знаете его? В стране с сотнями видов сыра разобраться в нём не так уж просто. Давайте сделаем это вместе: выясним, какие сорта сочетаются с вином, как составить интересную сырную тарелку и в каком порядке лучше дегустировать (именно дегустировать: слово «есть» тут не подходит) одно из главных сокровищ французской кухни — его величество Сыр.

за 1–2 человек или €60 за человека, если вас больше

Ваш гид в Париже

Время начала: 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Дегустация проходит в популярном сырном ресторане Парижа: сыр здесь, как говорится, и царь, и бог, и главное блюдо, и закуска.

Начнём с сырной лавки при ресторане — рассмотрим прилавки, обсудим различные сорта и семьи сыров.

Затем плавно перейдём к дегустации: будем смотреть, нюхать и пробовать. Вас ждут минимум 5 сортов сыра, бокал белого вина на человека и вкусный хлеб.

Я расскажу вам интересные сведения о секретах производства, хранения, вызревания и сочетания сыров.

Вы узнаете:

Какой знаменитый сыр отмечает в 2025 году 150 лет своего апелласьона

Какие живые субстанции (и иногда существа!) привлекаются к производству сыра

С чем категорически нельзя сочетать камамбер

Какие сыры нужно мыть и почему

Чем отличается продавец сыра от сырного мастера

И многое-многое другое!

