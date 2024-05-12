Дегустации на экскурсиях в Париже – попробуйте новое на вкус

Найдено 11 экскурсий в категории «Дегустационные туры» в Париже на русском языке, цены от €130, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Париже есть, пить, по улицам бродить
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
42 отзыва
В Париже есть, пить, по улицам бродить: эксклюзивное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Парижа: от королевских садов до локальных деликатесов. Эта экскурсия - ваш ключ к истинному вкусу города
Начало: Во дворе Лувра у пирамиды
«), дегустация французского вина с 3-мя видами сыров, обед или ужин в ресторане национальной кухни из 3-х блюд на 2-х человек»
10 июня в 14:00
14 июня в 12:00
195 за всё до 2 чел.
В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
48 отзывов
В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
На этой экскурсии вас ждут истории о французской кухне и парижанах. Попробуйте фуа-гра, копченые колбасы, черный трюфель и другие деликатесы
«В стоимость включено: дегустация фуа-гра, копченых колбас из Страны Басков, 7 видов французских сыров, оливкового масла и тапенады из Прованса, оригинальных видов меда, конфитюров и прочего»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 275 за всё до 7 чел.
Сладкая история Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Сладкая история Парижа
Экскурсия по кондитерским и булочным квартала Маре с дегустацией десертов
«В стоимость экскурсии входит дегустация лучшего в городе фруктового мармелада, мягкой карамели, вафель ручной работы и профитроля»
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
от 245 за всё до 7 чел.
50 оттенков французского шоколада
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
50 оттенков французского шоколада
Большая дегустация шоколада в легендарных бутиках квартала Сен-Жермен-де-Пре
«Благо, большинство ответов будет получено методом “практики”: за дегустациями такого разного и неповторимого французского шоколада»
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
от 245 за всё до 7 чел.
Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
На один вечер стать единственными гостями стильного заведения и узнать больше о вине
Начало: В районе площади Бастилии
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
130 за человека
Из Парижа в замки Луары: Шамбор, Шенонсо, Амбуаз (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Парижа в замки Луары: Шамбор, Шенонсо, Амбуаз (всё включено)
Историческая поездка с винными нотками - 3 популярных замка и дегустация вина
Начало: У вашего отеля
«12:45–13:30 – винная дегустация»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 975 за всё до 6 чел.
Гастро-исторический променад в сердце Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Гастро-исторический променад в сердце Парижа
Вкусности на улочках, на рынке и в таверне - под рассказы о вкусах Франции сквозь века
Начало: Pl. de Hôtel de ville
«Дегустация блинчиков с фуа-гра и лягушачьих лапок под бокальчик вина из Бордо»
15 июня в 09:30
20 июня в 09:30
273 за всё до 2 чел.
Легендарный Мон-Сен-Мишель + дегустация кальвадоса (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Легендарный Мон-Сен-Мишель + дегустация кальвадоса (всё включено)
Посетить удивительный остров и узнать о его многовековом прошлом
Начало: У вашего отеля
«10:15–11:15 — дегустация кальвадоса, сидра и ликёра от местного производителя»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 1 050 за всё до 7 чел.
Винный тур в Шабли из Парижа
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Винный тур в Шабли из Парижа
За один день познакомиться с виноделием Франции и попробовать лучшие сорта местных вин
Начало: У вашего отеля в Париже
«10:15-11:30 — Экскурсия в домене Jean-Marc Brocard с посещением подвалов и дегустацией вин и сыра»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
975 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Шампань за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
Влюбиться в Шампань за 1 день
Побывать в колыбели шампанских вин и посетить самый известный готический собор Франции
Начало: В холле вашего отеля в Париже
«Мы прогуляемся по Авеню шампанских вин и по желанию заглянем на дегустацию в «Moët &»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
780 за всё до 4 чел.
Трансфер на весь день из Парижа в Шампань и обратно
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Трансфер на весь день из Парижа в Шампань и обратно
Отправиться с надёжным водителем на родину игристого и по желанию попробовать лучшие напитки
Начало: У вашего отеля
«Дополнительные расходы: обед — по желанию, винные дегустации — от €35 до 250/дегустация в зависимости от дома и напитка»
Сегодня в 08:00
12 июня в 08:00
750600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    12 мая 2024
    В Париже есть, пить, по улицам бродить
    Доброе утро! Очень необычная экскурсия у меня состоялась 11 05, интересная, историческая, окунулась с головой в жизнь французских королей, его
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    придворных и фавориток. Воодушевленный и интересный рассказ я услышала от Анне Мари, очень понравилось! Был сказочный пикник на берегу Сены, а потом мы, как "старые подруги" пообедали в Латинском квартале! Спасибо огромное!!

  • М
    Марина
    11 мая 2024
    В Париже есть, пить, по улицам бродить
    Хотим поблагодарить гида Анне-Мари за замечательную экскурсию по Парижу. Еше раз спасибо вам большое. Всем рекомендуем! Уверены, что не пожалеете.
  • N
    Natalia
    6 мая 2024
    В Париже есть, пить, по улицам бродить
    Аннемари провела нас по центру Парижа, рассказала про королей, посетили два красивых собора. Рассказ был интересный и не утомительный. Погода
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    была хорошая, у нас был пикник на берегу Сены. После прогулки поужинали в кафе, Аннемари научила нас есть улиток, помогла выбрать вино. Она очень душевный и отзывчивый человек!

  • Т
    Татьяна
    30 апреля 2024
    Из Парижа в замки Луары: Шамбор, Шенонсо, Амбуаз (всё включено)
    Большое спасибо за удивительную экскурсию. Столько интересной исторической информации: о Париже, о культуре страны, о каждом замке, о виноделии во Франции. Невероятное удовольствие, красота и погружение в значимые события страны.
  • А
    Александр
    30 апреля 2024
    В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
    Прикольно, отличное проведенное утро. Шикарный завтрак совмещенный с дегустациями. Запили шампанским. Прекрасно провели время
  • А
    Анна
    11 февраля 2024
    Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
    Мероприятие очень понравилось.
  • В
    Владимир
    31 декабря 2023
    Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
    Винная дегустация в баре с Аленой оставила незабываемые воспоминания. Это был не просто вечер в компании вин, а настоящее погружение в искусство виноделия под руководством талантливого и страстного сомелье.
  • О
    Оля
    31 декабря 2023
    Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
    Все прошло отлично. Мне как человеку максимально далекому от темы вина было очень интересно! Бар оставил исключительно приятные впечатления. Атмосфера
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    уютная и дружеская, все благодаря Алёне:) Если вы хотите познакомиться с миром французских вин или углубить свои знания, то это идеальный вариант. Купили шампанское к Новому году там же, настолько впечатлило оно во время дегустации!

    Все прошло отлично. Мне как человеку максимально далекому от темы вина было очень интересно! Бар оставил
  • Т
    Татьяна
    7 апреля 2023
    В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
    Все очень хорошо организовано и продумано, очень интересно было познакомиться с особенностями французской кухни
  • Г
    Григорий
    8 июля 2022
    В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
    Хорошо и вкусно прогулялись с Полиной. Правда нам не повезло с погодой - был такой бодрый дождь, поэтому пришлось подрезать маршрут и слушать экскурсию прячась от дождя под навесами:)

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Дегустационные туры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. В Париже есть, пить, по улицам бродить
  2. В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
  3. Сладкая история Парижа
  4. 50 оттенков французского шоколада
  5. Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Набережная
  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 130 до 1 050 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 104 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 11 экскурсий на 2024 год по теме «Дегустационные туры», 104 ⭐ отзыва, цены от €130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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