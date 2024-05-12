1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
В Париже есть, пить, по улицам бродить: эксклюзивное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Парижа: от королевских садов до локальных деликатесов. Эта экскурсия - ваш ключ к истинному вкусу города
Начало: Во дворе Лувра у пирамиды
«), дегустация французского вина с 3-мя видами сыров, обед или ужин в ресторане национальной кухни из 3-х блюд на 2-х человек»
10 июня в 14:00
14 июня в 12:00
€195 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
На этой экскурсии вас ждут истории о французской кухне и парижанах. Попробуйте фуа-гра, копченые колбасы, черный трюфель и другие деликатесы
«В стоимость включено: дегустация фуа-гра, копченых колбас из Страны Басков, 7 видов французских сыров, оливкового масла и тапенады из Прованса, оригинальных видов меда, конфитюров и прочего»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €275 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сладкая история Парижа
Экскурсия по кондитерским и булочным квартала Маре с дегустацией десертов
«В стоимость экскурсии входит дегустация лучшего в городе фруктового мармелада, мягкой карамели, вафель ручной работы и профитроля»
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
от €245 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
50 оттенков французского шоколада
Большая дегустация шоколада в легендарных бутиках квартала Сен-Жермен-де-Пре
«Благо, большинство ответов будет получено методом “практики”: за дегустациями такого разного и неповторимого французского шоколада»
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
от €245 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
На один вечер стать единственными гостями стильного заведения и узнать больше о вине
Начало: В районе площади Бастилии
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
€130 за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Парижа в замки Луары: Шамбор, Шенонсо, Амбуаз (всё включено)
Историческая поездка с винными нотками - 3 популярных замка и дегустация вина
Начало: У вашего отеля
«12:45–13:30 – винная дегустация»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €975 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастро-исторический променад в сердце Парижа
Вкусности на улочках, на рынке и в таверне - под рассказы о вкусах Франции сквозь века
Начало: Pl. de Hôtel de ville
«Дегустация блинчиков с фуа-гра и лягушачьих лапок под бокальчик вина из Бордо»
15 июня в 09:30
20 июня в 09:30
€273 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Легендарный Мон-Сен-Мишель + дегустация кальвадоса (всё включено)
Посетить удивительный остров и узнать о его многовековом прошлом
Начало: У вашего отеля
«10:15–11:15 — дегустация кальвадоса, сидра и ликёра от местного производителя»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от €1 050 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
11 часов
Винный тур в Шабли из Парижа
За один день познакомиться с виноделием Франции и попробовать лучшие сорта местных вин
Начало: У вашего отеля в Париже
«10:15-11:30 — Экскурсия в домене Jean-Marc Brocard с посещением подвалов и дегустацией вин и сыра»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
€975 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Влюбиться в Шампань за 1 день
Побывать в колыбели шампанских вин и посетить самый известный готический собор Франции
Начало: В холле вашего отеля в Париже
«Мы прогуляемся по Авеню шампанских вин и по желанию заглянем на дегустацию в «Moët &»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€780 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Трансфер на весь день из Парижа в Шампань и обратно
Отправиться с надёжным водителем на родину игристого и по желанию попробовать лучшие напитки
Начало: У вашего отеля
«Дополнительные расходы: обед — по желанию, винные дегустации — от €35 до 250/дегустация в зависимости от дома и напитка»
Сегодня в 08:00
12 июня в 08:00
750€600 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил12 мая 2024Доброе утро! Очень необычная экскурсия у меня состоялась 11 05, интересная, историческая, окунулась с головой в жизнь французских королей, его
- ММарина11 мая 2024Хотим поблагодарить гида Анне-Мари за замечательную экскурсию по Парижу. Еше раз спасибо вам большое. Всем рекомендуем! Уверены, что не пожалеете.
- NNatalia6 мая 2024Аннемари провела нас по центру Парижа, рассказала про королей, посетили два красивых собора. Рассказ был интересный и не утомительный. Погода
- ТТатьяна30 апреля 2024Большое спасибо за удивительную экскурсию. Столько интересной исторической информации: о Париже, о культуре страны, о каждом замке, о виноделии во Франции. Невероятное удовольствие, красота и погружение в значимые события страны.
- ААлександр30 апреля 2024Прикольно, отличное проведенное утро. Шикарный завтрак совмещенный с дегустациями. Запили шампанским. Прекрасно провели время
- ААнна11 февраля 2024Мероприятие очень понравилось.
- ВВладимир31 декабря 2023Винная дегустация в баре с Аленой оставила незабываемые воспоминания. Это был не просто вечер в компании вин, а настоящее погружение в искусство виноделия под руководством талантливого и страстного сомелье.
- ООля31 декабря 2023Все прошло отлично. Мне как человеку максимально далекому от темы вина было очень интересно! Бар оставил исключительно приятные впечатления. Атмосфера
- ТТатьяна7 апреля 2023Все очень хорошо организовано и продумано, очень интересно было познакомиться с особенностями французской кухни
- ГГригорий8 июля 2022Хорошо и вкусно прогулялись с Полиной. Правда нам не повезло с погодой - был такой бодрый дождь, поэтому пришлось подрезать маршрут и слушать экскурсию прячась от дождя под навесами:)
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Дегустационные туры»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 130 до 1 050 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 104 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 11 экскурсий на 2024 год по теме «Дегустационные туры», 104 ⭐ отзыва, цены от €130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август