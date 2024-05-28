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А Анна Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье Мероприятие очень понравилось.

В Владимир Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье Винная дегустация в баре с Аленой оставила незабываемые воспоминания. Это был не просто вечер в компании вин, а настоящее погружение в искусство виноделия под руководством талантливого и страстного сомелье.

О Оля Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье читать дальше уютная и дружеская, все благодаря Алёне:) Если вы хотите познакомиться с миром французских вин или углубить свои знания, то это идеальный вариант. Купили шампанское к Новому году там же, настолько впечатлило оно во время дегустации! Все прошло отлично. Мне как человеку максимально далекому от темы вина было очень интересно! Бар оставил исключительно приятные впечатления. Атмосфера