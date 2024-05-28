Экскурсии в помещении Парижа

Найдено 7 экскурсий в категории «В помещении» в Париже на русском языке, цены от €40, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великолепная Опера Гарнье
Индивидуальная
2 часа
59 отзывов
Великолепная Опера Гарнье в Париже: экскурсия с пианисткой и музыковедом
Погрузитесь в мир музыки и архитектуры, открывая тайны Оперы Гарнье с экспертом в области искусства
Завтра в 15:30
10 июня в 09:30
150 за всё до 4 чел.
Музей Оранжери и завтрак в кафе XIX века
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
9 отзывов
Утро в Париже: Искусство и завтрак в стиле XIX века
Откройте для себя волшебство Парижа, наслаждаясь завтраком в историческом кафе и шедеврами импрессионизма
Начало: Кафе La Durée 16 rue Royale 75001 Paris
16 июня в 09:00
20 июня в 09:00
204184 за всё до 6 чел.
Королевские сокровища Лувра
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Королевские сокровища Лувра
Увидеть редкости из монарших коллекций и вникнуть в тонкости декоративных искусств
Начало: У главной пирамиды Лувра
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
260 за всё до 6 чел.
Фонтенбло - ослепительный дворец
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Фонтенбло - ослепительный дворец
История Франции сквозь призму удивительного прошлого роскошного дворца монархов
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
338 за всё до 5 чел.
Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
На один вечер стать единственными гостями стильного заведения и узнать больше о вине
Начало: В районе площади Бастилии
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
130 за человека
Кофейная иллюстрация
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Кофейная иллюстрация
Поучаствовать в оригинальном мастер-классе в одной из уютных парижских кофеен
13 июня в 14:00
14 июня в 10:00
60 за человека
Центр Помпиду: история создания и постоянная экспозиция
Мини-группа
2.5 часа
Центр Помпиду: история создания и постоянная экспозиция
Увидеть самую большую коллекцию современного искусства в Европе (мини-группа)
Начало: в Центре Помпиду
Расписание: в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 11:30
17 июня в 19:00
18 июня в 19:00
40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    28 мая 2024
    Великолепная Опера Гарнье
    Увлекательная экскурсия по Опере Гарнье. Саида интересно и просто подает информацию, она очень позитивный и легкий в общении человек, время с ней пролетело незаметно! Узнали много нового про оперу и его архитектуру. Всем советую экскурсию с Саидой!
  • М
    Максим
    20 мая 2024
    Великолепная Опера Гарнье
    Экскурсия-великолепная! Саида очень интересный и живой рассказчик. Вся экскурсия была буквально на одном дыхании, много фактов, интересных историй и даже лайфхаков по тому, как попасть на представление, если на сайте нет билетов. Спасибо большое, всем рекомендую!!!
  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    Великолепная Опера Гарнье
    Безумно интересно и познавательно! Так рассказывать, можно только любя материал. . Одна из лучших экскурсий.
  • И
    Ирина
    8 мая 2024
    Королевские сокровища Лувра
    Очень понравилось с Юлей гулять по Лувру. Время пронеслось незаметно. Мы увидели действительно основные королевские сокровища музея, узнали их историю и множество интересных фактов и удивительных вещей! Однозначно рекомендую Юлю как профессионала своего дела! 👍
  • В
    Валерия
    6 мая 2024
    Королевские сокровища Лувра
    Наш гид провел протрясающую и запоминающуюся экскурсию, потому что все, о чем мы говорили, было актуально, интригующе и познавательно. Это
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    было именно тем, что мы ожидали с моей дочерью (15 лет), которая увлекается искусством. Благодарю Юлию и очень рекомендую экскурсии с ней!

  • А
    Александр
    6 мая 2024
    Королевские сокровища Лувра
    Все замечательно!!!
  • А
    Анна
    11 февраля 2024
    Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
    Мероприятие очень понравилось.
  • В
    Владимир
    31 декабря 2023
    Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
    Винная дегустация в баре с Аленой оставила незабываемые воспоминания. Это был не просто вечер в компании вин, а настоящее погружение в искусство виноделия под руководством талантливого и страстного сомелье.
  • О
    Оля
    31 декабря 2023
    Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
    Все прошло отлично. Мне как человеку максимально далекому от темы вина было очень интересно! Бар оставил исключительно приятные впечатления. Атмосфера
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    уютная и дружеская, все благодаря Алёне:) Если вы хотите познакомиться с миром французских вин или углубить свои знания, то это идеальный вариант. Купили шампанское к Новому году там же, настолько впечатлило оно во время дегустации!

    Все прошло отлично. Мне как человеку максимально далекому от темы вина было очень интересно! Бар оставил
  • Д
    Дина
    29 ноября 2023
    Кофейная иллюстрация
    Здравствуйте! Если Вы хотите качественно и вкусно провести время в Парижском стиле - Вам на этот мастер - класс! Мне было интересно
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    знакомиться с Парижем через рисунок. Отдохнуть от очередей в Лувр под дождем в приятной дружественной атмосфере. Качественно, профессионально Анна научмла создавать шедевры за час. Благодарю Анну и благодарю Компанию❤️🙏

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «В помещении»

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  1. Великолепная Опера Гарнье
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  4. Фонтенбло - ослепительный дворец
  5. Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
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  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Набережная
  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "В помещении" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 40 до 338 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «В помещении», 86 ⭐ отзывов, цены от €40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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