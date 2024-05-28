1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Великолепная Опера Гарнье в Париже: экскурсия с пианисткой и музыковедом
Погрузитесь в мир музыки и архитектуры, открывая тайны Оперы Гарнье с экспертом в области искусства
Завтра в 15:30
10 июня в 09:30
€150 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Утро в Париже: Искусство и завтрак в стиле XIX века
Откройте для себя волшебство Парижа, наслаждаясь завтраком в историческом кафе и шедеврами импрессионизма
Начало: Кафе La Durée 16 rue Royale 75001 Paris
16 июня в 09:00
20 июня в 09:00
204€184 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Королевские сокровища Лувра
Увидеть редкости из монарших коллекций и вникнуть в тонкости декоративных искусств
Начало: У главной пирамиды Лувра
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€260 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Фонтенбло - ослепительный дворец
История Франции сквозь призму удивительного прошлого роскошного дворца монархов
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€338 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
На один вечер стать единственными гостями стильного заведения и узнать больше о вине
Начало: В районе площади Бастилии
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
€130 за человека
Индивидуальная
1 час
Кофейная иллюстрация
Поучаствовать в оригинальном мастер-классе в одной из уютных парижских кофеен
13 июня в 14:00
14 июня в 10:00
€60 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Центр Помпиду: история создания и постоянная экспозиция
Увидеть самую большую коллекцию современного искусства в Европе (мини-группа)
Начало: в Центре Помпиду
Расписание: в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 11:30
17 июня в 19:00
18 июня в 19:00
€40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета28 мая 2024Увлекательная экскурсия по Опере Гарнье. Саида интересно и просто подает информацию, она очень позитивный и легкий в общении человек, время с ней пролетело незаметно! Узнали много нового про оперу и его архитектуру. Всем советую экскурсию с Саидой!
- ММаксим20 мая 2024Экскурсия-великолепная! Саида очень интересный и живой рассказчик. Вся экскурсия была буквально на одном дыхании, много фактов, интересных историй и даже лайфхаков по тому, как попасть на представление, если на сайте нет билетов. Спасибо большое, всем рекомендую!!!
- ЕЕлена9 мая 2024Безумно интересно и познавательно! Так рассказывать, можно только любя материал. . Одна из лучших экскурсий.
- ИИрина8 мая 2024Очень понравилось с Юлей гулять по Лувру. Время пронеслось незаметно. Мы увидели действительно основные королевские сокровища музея, узнали их историю и множество интересных фактов и удивительных вещей! Однозначно рекомендую Юлю как профессионала своего дела! 👍
- ВВалерия6 мая 2024Наш гид провел протрясающую и запоминающуюся экскурсию, потому что все, о чем мы говорили, было актуально, интригующе и познавательно. Это
- ААлександр6 мая 2024Все замечательно!!!
- ААнна11 февраля 2024Мероприятие очень понравилось.
- ВВладимир31 декабря 2023Винная дегустация в баре с Аленой оставила незабываемые воспоминания. Это был не просто вечер в компании вин, а настоящее погружение в искусство виноделия под руководством талантливого и страстного сомелье.
- ООля31 декабря 2023Все прошло отлично. Мне как человеку максимально далекому от темы вина было очень интересно! Бар оставил исключительно приятные впечатления. Атмосфера
- ДДина29 ноября 2023Здравствуйте! Если Вы хотите качественно и вкусно провести время в Парижском стиле - Вам на этот мастер - класс! Мне было интересно
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «В помещении»
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