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собирались ехать впервые. Пожалела об одном, что не знала о подобной возможности раньше. Всем советую. Мы не стояли ни разу более 5-7 минут. Народу тьма, на любые аттракционы, очереди достигают полутора часов на всё стоящее. Мы везде проходили очень быстро. Успели обойти всё самое самое интересное в обоих парках. Лариса была на связи с самого первого момента, нашего принятого решения бронировать данную экскурсию. Помогла нам с организацией трансфера и туда и обратно. Сразу сказала (до бронирования), что в данный момент будет в отпуске и с нами будет её помощник, но при этом была с нами на связи постоянно и даже встретила нас по приезду в Дисней Лэнд и передала своему помощнику, который нам очень и очень понравился. По скольку я была в Дисней Лэнде далеко не первый раз, могу сказать, что маршрут который он нам предлагал - был идеальным. Всё самое лучшее и интересное. Мы были на экскурсии с 11 до 17 часов. Далее пошли ужинать. Я заранее забронировала ресторан для еды, советую всем бронировать заранее, чтобы не остаться голодными, почти во все места, если не фаст фуд нужна бронь заранее. После ужина погуляли самостоятельно и остались на финальное шоу. Оно прекрасно. Под закрытие парка, ужасно уставшие легко нашли свой трансфер, и полные счастья и впечатлений поехали с комфортом в отель.

Я рекомендую всем брать данную экскурсию. Она стоит каждого доллара. В следующий раз когда буду во Франции, обязательно воспользуюсь ещё раз, и всем друзьям буду советовать Ларису, как первоклассного специалиста, который на связи 24 на 7 буквально.