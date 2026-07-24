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Парижский Диснейленд - без очереди

VIP-сопровождение на целый день
Очереди в парижском Диснейленде почти так же знамениты, как и он сам. Иногда на ожидание тратится больше времени, чем на развлечения.

А можно — по-другому! Я позабочусь о вашем комфорте, организую всё так, чтобы этот день стал настоящим праздником — ведь так и было задумано:-)
5
66 отзывов
Парижский Диснейленд - без очереди
Парижский Диснейленд - без очереди
Парижский Диснейленд - без очереди

Описание билета

Диснейленд — это детская мечта целых поколений. Сюда со всего мира приезжают семьями, чтобы встретиться с любимыми персонажами мультфильмов Уолта Диснея, пиратами Карибского моря, танцующими чашечками и другими друзьями своего детства.

  • Вы прогуляетесь по главной улице США и окунётесь в атмосферу начала 20 века
  • Будете рассматривать старинные витрины и здания, словно сошедшие со старых открыток
  • Проникнете в замок Спящей красавицы с башнями, витражами и тайными проходами
  • Отправитесь на Луну или испытаете другие космические аттракционы
  • Заглянете в гости к мышонку Реми и прочим любимым героям мультфильмов
  • Полюбуетесь огромным фейерверком и незабываемым лазерным шоу
  • И многое-многое другое — без утомительного ожидания в очередях

А ещё я зарезервирую для вас столик в ресторане, предоставлю скидку на сувениры и отправлю без дополнительной оплаты фото с аттракционов в электронном виде.

Организационные детали

  • В цену входит VIP-сопровождение — проход на аттракционы без очереди. Вместо 40–120 минут ожидания вы будете проходить на аттракционы за 5–7 минут
  • Входные билеты и трансфер из Парижа и обратно оплачиваются отдельно. Я помогу приобрести билеты со скидкой и при необходимости организую трансфер — подробности уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Входа в Диснейленд
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 929 туристов
Мечты сбываются, друзья! Ваша поездка в Париж — это и мечта, и сон наяву, море эмоций и океан впечатлений! И даже если это не первый ваш приезд сюда, я покажу
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вам Париж совсем другой, нетуристический и необычный. Город, история которого началась ещё до нашей эры, откроет нам свои секреты. И вопрос «Любите ли вы Париж так, как люблю его я?», — будет точно риторическим. Приезжайте! Ваше путешествие будет приятным, познавательным и незабываемым! С наилучшими пожеланиями, всегда ваша Л. Г.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 66 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
64
4
3
2
2
1
Е
Хотела выразить слова благодарности Ларисе и Карену.
Все от момента бронирования и до окончания нашего путешествия по Диснейленду было очень комфортным и отлично организованным.
Это было наше первое путешествие в Диснейленд с
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ребенком 5 лет. Мы очень переживали что ребенок устанет, но Карен нашел для нас оптимальный маршрут, мы везде прошли без очереди, быстрее чем premier pas, успели покататься на топовых аттракционах, куда очереди были по 70-80 минут ожидания, очень приятное легкое общение, сопровождение по всем вопросам на всех этапах, также были приятно удивлены от рекомендаций кафе и ресторанов.
За один день обойти все с комфортом без сопровождения я считаю невозможно, ни разу не пожалели о том, что обратились к Ларисе.

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М
Воспользоваться услугами Ларисы было лучшим решением! Посоветовали друзья, которые уже имели положительный опыт, за что им огромное спасибо! За 6 часов мы с детьми покатались на всех основных аттракционах двух
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парков, на некоторых дважды. Без сопровождения, с учетом очередей и времени в них, это были бы абсолютно другие эмоции и точно не такой масштаб. Хоть и не дешево, но это однозначно стоит того. Большое спасибо за лучший день в Диснейленде - эти эмоции бесценны! Дети в полном восторге, да и мы с мужем тоже.

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Е
Поскольку поездку в Париж планировали с ребенком, посещение Диснейленда было обязательным пунктом программы. Очень рекомендую брать данную экскурсию, это действительно стоит того. За день мы успели покататься на всех самых
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интересных аттракционах в обоих парках, не потеряв лишнее время на поиски маршрута, очереди, которые несмотря на октябрь были значительные. Лариса первоклассный и очень ответственный специалист, которая помогла с организацией ещё до приезда во Францию, подсказала, как лучше и дешевле добраться до парка, как приобрести билеты, на какой день лучше запланировать посещение, заранее предупредила, что сопровождать нас будет помощник, но всегда была на связи и курировала экскурсию. Сопровождала нас в парке Джулия, очень приятная и милая девушка, несмотря на юный возраст, очень компетентно и четко все организовала, исходя из наших запросов. Сразу составила нам маршрут на основе наших пожеланий, подсказывала более короткий путь, рассказывала про аттракционы, чтобы нам легче было определиться с выбором. Благодаря её подсказкам и советам мы не теряли лишнее время на поиски, где перекусить или купить воды и тд. Приятным бонусом были фотографии с аттракционов и интересное общение в процессе небольшого ожидания в очереди на аттракционы. После окончания сопровождения Джулия дала рекомендации, что ещё можно посетить и в какие сувенирные магазины зайти. Большое спасибо команде Ларисы за прекрасный и незабываемый день в Диснейленде.

Поскольку поездку в Париж планировали с ребенком, посещение Диснейленда было обязательным пунктом программы. Очень рекомендую брать
Поскольку поездку в Париж планировали с ребенком, посещение Диснейленда было обязательным пунктом программы. Очень рекомендую брать
Поскольку поездку в Париж планировали с ребенком, посещение Диснейленда было обязательным пунктом программы. Очень рекомендую брать
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Лайла
Больше не буду ездить в Дисней без гида! Были до этого два раза, и вечно куда то не успевали, и не доходили, и что то да пропускали. Сегодня мы были
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везде, где хотели, катались почти на всех аттракционах, все быстро и комфортно. Спасибо большое Ларисе, которая корректировала нас до встречи с гидом. Очень заботливая и приятная женщина. С нами сегодня была Джулия. Замечательная девушка, ничего лишнего, все по делу, спрашивала нас, что мы хотим посмотреть, какие горки мы готовы обкатать, и на сколько и где интереснее. Была очень терпелива к нашей не маленькой компании. Очень рекомендую. Спасибо вам всем!

Больше не буду ездить в Дисней без гида! Были до этого два раза, и вечно куда
Больше не буду ездить в Дисней без гида! Были до этого два раза, и вечно куда
Больше не буду ездить в Дисней без гида! Были до этого два раза, и вечно куда
Больше не буду ездить в Дисней без гида! Были до этого два раза, и вечно куда
Больше не буду ездить в Дисней без гида! Были до этого два раза, и вечно куда
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Марина
Сопровождение понравилось и это точно стоит того. Отмечали ДР дочки. С нами была Джулия, молодая приятная девушка. Быстро нашла общий язык с именинницей. Мы и дети остались довольны и счастливы. Спасибо!!!
Лариса
Лариса
Ответ организатора:
Марина, спасибо большое,что приехали и доверили нам такой важный для всей вашей семьи день! Ещё раз с Днём рождения Сонечку! Анатолю и Саше - привет большой! Приезжайте ещё! Будем ждать! ❤️
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Злата
Добрый день! Были в Париже в середине августа, в это время очень много людей везде, в Европе каникулы. Решила свозить друзей в Дисней Лэнд, сама была уже три раза, друзья
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собирались ехать впервые. Пожалела об одном, что не знала о подобной возможности раньше. Всем советую. Мы не стояли ни разу более 5-7 минут. Народу тьма, на любые аттракционы, очереди достигают полутора часов на всё стоящее. Мы везде проходили очень быстро. Успели обойти всё самое самое интересное в обоих парках. Лариса была на связи с самого первого момента, нашего принятого решения бронировать данную экскурсию. Помогла нам с организацией трансфера и туда и обратно. Сразу сказала (до бронирования), что в данный момент будет в отпуске и с нами будет её помощник, но при этом была с нами на связи постоянно и даже встретила нас по приезду в Дисней Лэнд и передала своему помощнику, который нам очень и очень понравился. По скольку я была в Дисней Лэнде далеко не первый раз, могу сказать, что маршрут который он нам предлагал - был идеальным. Всё самое лучшее и интересное. Мы были на экскурсии с 11 до 17 часов. Далее пошли ужинать. Я заранее забронировала ресторан для еды, советую всем бронировать заранее, чтобы не остаться голодными, почти во все места, если не фаст фуд нужна бронь заранее. После ужина погуляли самостоятельно и остались на финальное шоу. Оно прекрасно. Под закрытие парка, ужасно уставшие легко нашли свой трансфер, и полные счастья и впечатлений поехали с комфортом в отель.
Я рекомендую всем брать данную экскурсию. Она стоит каждого доллара. В следующий раз когда буду во Франции, обязательно воспользуюсь ещё раз, и всем друзьям буду советовать Ларису, как первоклассного специалиста, который на связи 24 на 7 буквально.

Добрый день! Были в Париже в середине августа, в это время очень много людей везде, в
Добрый день! Были в Париже в середине августа, в это время очень много людей везде, в
Добрый день! Были в Париже в середине августа, в это время очень много людей везде, в
Добрый день! Были в Париже в середине августа, в это время очень много людей везде, в
Добрый день! Были в Париже в середине августа, в это время очень много людей везде, в
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