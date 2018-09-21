Добрый день, Айгуль.

Как я поняла, у вас с Александром не сложились отношения. Мне очень жаль. Обычно все проходит хорошо.

Я хотела уточнить некоторые моменты.

VIP сопровождение в Диснейленде - это проход на все аттракционы без очереди.

Кроме аттракционов в парке есть спектакли, шоу, представления… Все это невозможно посмотреть за один день, да мы и не ставим такой задачи. Александр и показал вам куда вы сможете пойти на следующий день, там не нужно наше сопровождение. Другими словами, он подсказал вам как организовать ваш следующий день в Диснейленде.

Что касается покупок… мужчины, как правило, ничего в этом не понимают. К тому же все сувениры сделаны в Китае, а ценник серьезный (!!) Вот он и придал значения этому вопросу.

Вопрос по времени. Мы проходим на аттракционы без очереди, а значит можем затратить времени меньше. Но если вы хотели с ним пообщаться до 18 ч, надо было ему об этом сказать. Ведь в Диснейленде не экскурсия, а аттракционы…. Если по каким то причинам заявленного времени не хватает, то мы остаемся позже и пока не пройдем все, не уходим домой.

А вот то, что он все время был в телефоне… Это серьезно. Гид не может себе позволить такое поведение. Я с вами полностью согласна и я обязательно ему об этом скажу.

Остался невыясненным один вопрос: вы не обедали в парке? Обедал только гид? Он не показал вам где можно поесть?

В любом случае, жаль, что мы с вами не встретились… Думаю, что в этом случае, у вас были бы другие впечатления.