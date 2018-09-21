Диснейленд без очереди

VIP-сопровождение на целый день - проход на любые аттракционы вне очереди и скидка на покупки

5
25 отзывов
В Диснейленде к каждому аттракциону выстраивается огромная очередь, на ожидание в которой тратится большая часть времени — а ведь все это время можно потратить на развлечения! С VIP-сопровождением ваше пребывание здесь станет настоящим праздником!
Диснейленд без очереди
Диснейленд без очереди
Диснейленд без очереди
Диснейленд без очереди
Диснейленд без очереди
Диснейленд без очереди
Диснейленд без очереди
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Программа

Диснейленд — парк аттракционов под Парижем — это детская мечта и грезы! Место куда приезжают целыми семьями в надежде получить незабываемые впечатления и удовольствие! Сказочные персонажи мультфильмов Уолта Диснея и пираты Карибского моря, танцующие чашечки и путешествие на водном трамвайчике! Мы можем улететь на Луну, а можем сами сесть за руль автомобиля! Здесь же живет мышонок Реми и мы обязательно заглянем к нему в гости! Большой фейерверк, незабываемое лазерное шоу, море эмоций и великолепный ландшафтный дизайн! За этим каждый год сюда приезжают более 15 миллионов человек.

Мы сможем посетить любые аттракционы без утомительного ожидания в очередях, и, соответственно, успеем получить больше удовольствия!

Организационные детали

  • Участникам предоставляется скидка 20 % на билеты в парк и сувениры, бесплатные фото с аттракционов, бесплатная резервация ресторанов.
  • Если ваш отель в Париже, то мы можем забрать вас на авто (стоимость трансфера нужно уточнить отдельно).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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21 сен 2018
Ездили с мужем в Диснейленд всего на один день. Времени было мало, а хотелось посетить 2 парка. Решили взять vip сопровождение, чтобы успеть покататься на всех аттракционах, которые нас интересовали. Благодаря Ларисе успели везде, где хотели, покататься, было время и на шоппинг и на обед, и все это без особой спешки и суеты! Остались очень довольны поездкой!!! Спасибо Ларисе, за ее организованную работу и позитив, который она дарит людям)
Н
10 сен 2018
Прекрасный гид Лариса. Все прошло на одном дыхании. Очень весело!!! Окунулись в мир детства! Не стояли в очереди, сидели везде первые на аттракционах! Рекомендую.
В
2 сен 2018
Лариса - отличный гид! Рекомендую!)
А
16 авг 2018
Заказывали экскурсию на 6 августа. На сопровождал Александр. Экскурсия не была 8 часов. Прошла за 6 часов (в том числе его обед 40 минут). Но он мог бы распределить время, чтобы мы максимально посетили. Не понравилось, что он сказал - 2 шоу мы можем посетить сами на след день. Хотя мог бы организовать время, и нам разъяснить, чтобы мы понимали. Все время был на телефоне, постоянно с кем-то переписывался, с кем-то общался. В конце экскурсии завел нас в сувенирный магазин, где выбор был не большой. Но на след день, когда мы сами гуляли уже поняли, что есть магазины, где ассортимент гораздо лучше.
Лариса
Лариса
Ответ организатора:
Добрый день, Айгуль.
Как я поняла, у вас с Александром не сложились отношения. Мне очень жаль. Обычно все проходит хорошо.
Я хотела уточнить некоторые моменты.
VIP сопровождение в Диснейленде - это проход на все аттракционы без очереди.
Кроме аттракционов в парке есть спектакли, шоу, представления… Все это невозможно посмотреть за один день, да мы и не ставим такой задачи. Александр и показал вам куда вы сможете пойти на следующий день, там не нужно наше сопровождение. Другими словами, он подсказал вам как организовать ваш следующий день в Диснейленде.
Что касается покупок… мужчины, как правило, ничего в этом не понимают. К тому же все сувениры сделаны в Китае, а ценник серьезный (!!) Вот он и придал значения этому вопросу.
Вопрос по времени. Мы проходим на аттракционы без очереди, а значит можем затратить времени меньше. Но если вы хотели с ним пообщаться до 18 ч, надо было ему об этом сказать. Ведь в Диснейленде не экскурсия, а аттракционы…. Если по каким то причинам заявленного времени не хватает, то мы остаемся позже и пока не пройдем все, не уходим домой.
А вот то, что он все время был в телефоне… Это серьезно. Гид не может себе позволить такое поведение. Я с вами полностью согласна и я обязательно ему об этом скажу.
Остался невыясненным один вопрос: вы не обедали в парке? Обедал только гид? Он не показал вам где можно поесть?
В любом случае, жаль, что мы с вами не встретились… Думаю, что в этом случае, у вас были бы другие впечатления.
Д
10 авг 2018
За день удалось посетить все аттракционы, за исключением шоу Марвела. Гиду не удалось пробивать очередь там. В целом нормально. Дороговато но без гида мы бы не могли попасть и в половину аттракционнов.
К
6 авг 2018
Посетили Диснейленд и остались в полнейшем восторге! Лариса- Королева диснейленда! Очень легкий и позитивный человек у которого все максимально продуманно и схвачено! Успели без спешки увидеть и посетить все самое лучшее в Диснейленде! Очень рекомендую вип сопровождение, особенно семьям с детками, потому что очереди на аттракционы просто огромнейшие и в жару их выдержать очень сложно!
Лариса, Вам огромнейшее спасибо! День рождения сына был самым лучшим!!!!
Е
5 авг 2018
Лариса, огромное Вам спасибо! Диснейленд с Вами просто СУУУПЕР!!! Любые аттракционы без очереди, а очереди там большие. Зашли мы в парк и карусель эмоций, интересный собеседник рядом, который подскажет и осуществит любое желание в парке. Сходите обязательно на шоу каскадёров. Шоппинг с хорошей скидкой, это оценят те кто с детьми. За один день два парка и все значимые аттракционы-ЭТО СУПЕР-того и стоит. Очень рекомендую. Елена, Вера и Сергей.
И
24 июля 2018
С удовольствием посетили Диснейленд без очереди, благодаря Ларисе! Лариса настолько приятный и легкий человек, что ни сколько не пожалели, что воспользовались услугами Ларисы. В восторге и ребенок, и взрослые! Накупили кучу игрушек, благодаря Ларисе со скидкой 20%, что не мало важно!!! Лариса, спасибо Вам большое за прекрасный день!
С
9 июля 2018
Брали индивидуальную экскурсию в Диснейленд Парижа с Ларисой. Ни разу не пожалели об этом! Да, это далеко не дешевое удовольствие, но оно того стоит! Особенно, если вы с детьми. Очереди на аттракционы по 2 часа на каждый. Система fast pass там не работает! Мы зашли в парк в 11.00, на первом аттракционе выдавали талончики на fast pass уже на 16.30! Поэтому если идти на общих основаниях и стоять очереди, то посетите максимум 3-4 аттракциона, отстояв ужасные очереди на жаре. Мы же благодаря Ларисе шли везде без очереди. Накатались вдоволь! Плюс Лариса интересный и приятный собеседник, находит контакт с детьми. Ездили с детьми 4 года и 1,5 года. Дети в восторге, каталась и маленькая тоже с нами
И
14 июня 2018
Экскурсия на пять баллов,ребёнок был в восторге,гиду Ларисе огромное спасибо😊😊😊
А
8 июня 2018
Спасибо, все было отлично!!!!
Е
11 мая 2018
Ездили в Диснейленд на 2 дня. Невообразимо огромные толпы, огромные расстояния. Первый день ходили сами, попали только на 4 аттракциона, устали и расстроились. На след день встретили гида Татьяну и всё заиграло другими красками! Все развлечения парка как на ладони, все быстро и просто стало. Татьяна приятная девушка, понимает потребности клиента, всем было интересно с ней. Обошли оба парка, в хорошем месте пообедали, купили кучу игрушек со скидками, за все спасибо гиду. Если бы не эта услуга, Диснейленд бы нас однозначно разочаровал, ибо например на аттракцион «падающий лифт» ожидание в очереди было без неё 200 минут! (У них там из 4 работали только2) и так во многих местах. Банально на маленькой карусельке прокатиться минуту, а ждать 40 мин… цена услуги конечно режет слух, тк до этого уже и билеты куплены и отель и тп, но это было самое лучшее вложение денег, мы просто увидели все и влюбились в этот парк!
А
12 апр 2018
Все аттракционы без очереди, без проблем. Спасибо. Рекомендую, если хотите за день посетить максимум и не стоять в очередях.
А
10 апр 2018
Очень правильным решением было взять индивидуального экскурсовода на данную экскурсию. Очевидно, что мы бы не успели всего того, что смогли посетить за этот замечательный день. Безусловно в этом большая заслуга нашего экскурсовода Ларисы. Огромное ей спасибо за этот чудесный день в сказочном Диснейленде. Отдельное спасибо от нашей дочери Насти.
А
11 янв 2018
Прошли весь Диснейленд без очереди, а очереди там действительно большие и без помощи гида за один день мы бы конечно столько не прошли, максимум 10% от того что получилось. Подсказала какие атракционы действительно интересны, какие нет. С детьми сразу нашла общий язык, детей у нас было четверо, двое маленьких 6 и 8 девочки, двое больших за 16,мальчики. Плюс скидка в магазинах Диснейленда 20%. Так что всем рекомендую.
Ещё 10 отзывов

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