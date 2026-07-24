Очереди в парижском Диснейленде почти так же знамениты, как и он сам. Иногда на ожидание тратится больше времени, чем на развлечения.
А можно — по-другому! Я позабочусь о вашем комфорте, организую всё так, чтобы этот день стал настоящим праздником — ведь так и было задумано:-)
А можно — по-другому! Я позабочусь о вашем комфорте, организую всё так, чтобы этот день стал настоящим праздником — ведь так и было задумано:-)
Описание билета
Диснейленд — это детская мечта целых поколений. Сюда со всего мира приезжают семьями, чтобы встретиться с любимыми персонажами мультфильмов Уолта Диснея, пиратами Карибского моря, танцующими чашечками и другими друзьями своего детства.
- Вы прогуляетесь по главной улице США и окунётесь в атмосферу начала 20 века
- Будете рассматривать старинные витрины и здания, словно сошедшие со старых открыток
- Проникнете в замок Спящей красавицы с башнями, витражами и тайными проходами
- Отправитесь на Луну или испытаете другие космические аттракционы
- Заглянете в гости к мышонку Реми и прочим любимым героям мультфильмов
- Полюбуетесь огромным фейерверком и незабываемым лазерным шоу
- И многое-многое другое — без утомительного ожидания в очередях
А ещё я зарезервирую для вас столик в ресторане, предоставлю скидку на сувениры и отправлю без дополнительной оплаты фото с аттракционов в электронном виде.
Организационные детали
- В цену входит VIP-сопровождение — проход на аттракционы без очереди. Вместо 40–120 минут ожидания вы будете проходить на аттракционы за 5–7 минут
- Входные билеты и трансфер из Парижа и обратно оплачиваются отдельно. Я помогу приобрести билеты со скидкой и при необходимости организую трансфер — подробности уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Входа в Диснейленд
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 929 туристов
Мечты сбываются, друзья! Ваша поездка в Париж — это и мечта, и сон наяву, море эмоций и океан впечатлений! И даже если это не первый ваш приезд сюда, я покажу
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 66 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Хотела выразить слова благодарности Ларисе и Карену.
Все от момента бронирования и до окончания нашего путешествия по Диснейленду было очень комфортным и отлично организованным.
Это было наше первое путешествие в Диснейленд с
Все от момента бронирования и до окончания нашего путешествия по Диснейленду было очень комфортным и отлично организованным.
Это было наше первое путешествие в Диснейленд с
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М
Воспользоваться услугами Ларисы было лучшим решением! Посоветовали друзья, которые уже имели положительный опыт, за что им огромное спасибо! За 6 часов мы с детьми покатались на всех основных аттракционах двух
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Е
Поскольку поездку в Париж планировали с ребенком, посещение Диснейленда было обязательным пунктом программы. Очень рекомендую брать данную экскурсию, это действительно стоит того. За день мы успели покататься на всех самых
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Больше не буду ездить в Дисней без гида! Были до этого два раза, и вечно куда то не успевали, и не доходили, и что то да пропускали. Сегодня мы были
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Сопровождение понравилось и это точно стоит того. Отмечали ДР дочки. С нами была Джулия, молодая приятная девушка. Быстро нашла общий язык с именинницей. Мы и дети остались довольны и счастливы. Спасибо!!!
Лариса
Ответ организатора:
Марина, спасибо большое,что приехали и доверили нам такой важный для всей вашей семьи день! Ещё раз с Днём рождения Сонечку! Анатолю и Саше - привет большой! Приезжайте ещё! Будем ждать! ❤️
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Добрый день! Были в Париже в середине августа, в это время очень много людей везде, в Европе каникулы. Решила свозить друзей в Дисней Лэнд, сама была уже три раза, друзья
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