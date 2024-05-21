Я приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир Огюста Родэна — французского скульптора и гения импрессионизма.
В доме-музее мы сможем увидеть главные шедевры мастера, познакомиться с творчеством его знаменитых учеников, а также поговорить не только об основных фактах его биографии, но и ее закулисье.
В доме-музее мы сможем увидеть главные шедевры мастера, познакомиться с творчеством его знаменитых учеников, а также поговорить не только об основных фактах его биографии, но и ее закулисье.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание билета
О жизни и творчестве Огюста Родэна В конце 19 века произошла культурная революция: появился импрессионизм. В скульптуре это сделал Огюст Родэн. Он дал ей новое дыхание, наделил чувствами, эмоциями и страстью. На моей двухчасовой экскурсии по дому-музею вы узнаете, кто такой Родэн и его знаменитые ученики и ассистенты — Камила Клодель, Гвен Джон, Анатоль Бурдэль, Аристид Майоль. Мы поговорим о тайной жизни скульптора и его фобиях. Организационные детали Дополнительно можно приобрести со скидкой билет в 2 музея (+ музей Орсэ).
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в музей
Где начинаем и завершаем?
Начало: 77 rue de Varenne 75007
Завершение: 77 rue de Varenne
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Если вы приобретете дубль-билет в 2 музея - Родэна и Орсэ
- Я могу сопроводить вас в оба по желанию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
21 мая 2024
Благодарим Марусю за проведённую экскурсию. Экскурсию с интересом слушали не только взрослые, но и подростки. Спасибо большое за увлекательную экскурсию.
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