Я приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир Огюста Родэна — французского скульптора и гения импрессионизма. В доме-музее мы сможем увидеть главные шедевры мастера, познакомиться с творчеством его знаменитых учеников, а также поговорить не только об основных фактах его биографии, но и ее закулисье.

Описание билета

О жизни и творчестве Огюста Родэна В конце 19 века произошла культурная революция: появился импрессионизм. В скульптуре это сделал Огюст Родэн. Он дал ей новое дыхание, наделил чувствами, эмоциями и страстью. На моей двухчасовой экскурсии по дому-музею вы узнаете, кто такой Родэн и его знаменитые ученики и ассистенты — Камила Клодель, Гвен Джон, Анатоль Бурдэль, Аристид Майоль. Мы поговорим о тайной жизни скульптора и его фобиях. Организационные детали Дополнительно можно приобрести со скидкой билет в 2 музея (+ музей Орсэ).