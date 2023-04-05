Парижский импрессионизмВ ходе экскурсии вы познакомитесь с изысканным зданием музея Орсе и погрузитесь в увлекательную историю зарождения современного искусства. Это здание — одно из самых завораживающих, с невероятной коллекцией работ импрессионистов и постимпрессионистов. Перед вами засверкают главные сокровища музея: картины Эдуарда Мане, Клода Моне, Огюста Ренуара, Эдгара Дега, Поля Гогена, Винсента Ван Гога и других прославленных художников.

Шедевры мирового искусстваПуть к шедеврам импрессионизма вы начнёте с картин французских академистов, чтобы понять, с чем боролись и за что выступали смелые художники-новаторы.

Основной акцент, разумеется, мы сделаем на выдающихся работах импрессионистов: «Завтрак на траве» Мане, «Бал в Мулен де ля Галет» Ренуара, балерины Дега, работы из цикла «Руанский собор» и знаменитые кувшинки Моне — гениальные полотна, поражающие игрой форм, цвета и света.

Затем мы перейдём к захватывающим картинам Ван Гога и Гогена, а также познакомимся с экспозицией работ пуантилистов и творениями Родена, одного из основоположников и законодателей современной скульптуры.

Дух того времени вы прочувствуете в деталях картин, фактах из жизни художников и даже в оттенках полотен. Ведь недаром в Париже говорят: «Лувр уважают, а Орсе любят»Что вы увидите:• Пикники Моне и Мане:

Портреты кисти Огюста Ренуара.

Конфронтацию Ван Гога и Гогена.

Балерин Дега.

Натюрморты Сезанна.

Провокационное «Происхождение мира» Курбе.

Секреты парижской Оперы в макете.

Родена и его «Мыслителя».

Видовую точку на Париж сквозь часы музея.

Муз Тулуз-Лотрека.

Дерзкую Олимпию импрессионистов и прячущую взгляд Венеру академистов.

и многое другое… Важная информация• Входные билеты в музей оплачиваются отдельно:

Для участников экскурсии до 18 лет вход в музей бесплатный при предъявлении документа, подтверждающего возраст.