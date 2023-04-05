Музей Орсе — это настоящая машина времени.
Мы побываем в красивом Париже, городе-празднике, рубежа XIX–XX вв., где расцветает новый художественный стиль.
В этом путешествии талантливые импрессионисты закружат Вас в волшебном танце, сотканном из магии момента и света.
Мы побываем в красивом Париже, городе-празднике, рубежа XIX–XX вв., где расцветает новый художественный стиль.
В этом путешествии талантливые импрессионисты закружат Вас в волшебном танце, сотканном из магии момента и света.
Ближайшие даты:
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Описание
Парижский импрессионизмВ ходе экскурсии вы познакомитесь с изысканным зданием музея Орсе и погрузитесь в увлекательную историю зарождения современного искусства. Это здание — одно из самых завораживающих, с невероятной коллекцией работ импрессионистов и постимпрессионистов. Перед вами засверкают главные сокровища музея: картины Эдуарда Мане, Клода Моне, Огюста Ренуара, Эдгара Дега, Поля Гогена, Винсента Ван Гога и других прославленных художников.
Шедевры мирового искусстваПуть к шедеврам импрессионизма вы начнёте с картин французских академистов, чтобы понять, с чем боролись и за что выступали смелые художники-новаторы.
Основной акцент, разумеется, мы сделаем на выдающихся работах импрессионистов: «Завтрак на траве» Мане, «Бал в Мулен де ля Галет» Ренуара, балерины Дега, работы из цикла «Руанский собор» и знаменитые кувшинки Моне — гениальные полотна, поражающие игрой форм, цвета и света.
Затем мы перейдём к захватывающим картинам Ван Гога и Гогена, а также познакомимся с экспозицией работ пуантилистов и творениями Родена, одного из основоположников и законодателей современной скульптуры.
Дух того времени вы прочувствуете в деталях картин, фактах из жизни художников и даже в оттенках полотен. Ведь недаром в Париже говорят: «Лувр уважают, а Орсе любят»Что вы увидите:• Пикники Моне и Мане:
- Портреты кисти Огюста Ренуара.
- Конфронтацию Ван Гога и Гогена.
- Балерин Дега.
- Натюрморты Сезанна.
- Провокационное «Происхождение мира» Курбе.
- Секреты парижской Оперы в макете.
- Родена и его «Мыслителя».
- Видовую точку на Париж сквозь часы музея.
- Муз Тулуз-Лотрека.
- Дерзкую Олимпию импрессионистов и прячущую взгляд Венеру академистов.
и многое другое… Важная информация• Входные билеты в музей оплачиваются отдельно:
Для участников экскурсии до 18 лет вход в музей бесплатный при предъявлении документа, подтверждающего возраст.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Стоимость входного билета в музей (16€ при покупке онлайн)
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Гид встретит вас на местеЗавершение: Музей Орсе
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Для заказа экскурсии для больших групп, свяжитесь с нами, пожалуйста
- На групповых экскурсиях у гида есть возможность ожидания опоздавших максимум 15 минут, пожалуйста, приходите заранее
- Обратите внимание: запись на эту экскурсию заканчивается за 15 часов до её начала
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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