9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В музее Орсе, расположенном в бывшем вокзале на левом берегу Сены, гости окунутся в эпоху импрессионизма и постимпрессионизма. Экскурсия предлагает изучение шедевров таких мастеров, как Мане, Ренуар, Моне и Ван Гог. Участники узнают о скандальных историях, окружавших эти произведения, и увидят работы реалистов и представителей школы Барбизона. Экскурсия включает также знакомство с выдающимися скульптурами Родена

Описание экскурсии

Скандальные шедевры

Несколько слов о здании музея, любимого горожанами, и вы перенесётесь в XIX век, во времена бушующих страстей. Исторически в музее Орсе оказалось много картин и скульптур, вызвавших бурные дискуссии критиков и зрителей. С такого «скандального» ракурса вы взглянете на гигантскую картину Курбэ «Похороны в Орнане» и его же откровенное «Происхождение мира», работу Мане «Завтрак на траве», «Бал в Мулен де ла Галлетт» кисти Ренуара и скульптуру Родена «Бронзовый век», прославившую автора в 37 лет.

Коллекция работ импрессионистов и постимпрессионистов

В музее Орсе вы познакомитесь с особенностями четырёх направлений в живописи и узнаете о революционности полотен их представителей. Проходя по залам с произведениями искусства середины XIX века — 1930-х годов XX века, увидите картины импрессионистов Мане, Ренуара, Моне, Сезанна, Писсаро и постимпрессионистов Гогена, Ван Гога, Серо. Кроме того, вы изучите полотна представителей школы Барбизона, реалистического и символистического движений — Курбэ и Пюви де Шаванна — и рассмотрите скульптурную композиция «Врата Ада», над которой всю жизнь работал великий Роден.

Организационные детали