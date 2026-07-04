9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Индивидуальная экскурсия в музее Орсе: уникальная возможность увидеть шедевры импрессионизма и постимпрессионизма в самом сердце Парижа
В музее Орсе, расположенном в бывшем вокзале на левом берегу Сены, гости окунутся в эпоху импрессионизма и постимпрессионизма. Экскурсия предлагает изучение шедевров таких мастеров, как Мане, Ренуар, Моне и Ван Гог.
Участники узнают о скандальных историях, окружавших эти произведения, и увидят работы реалистов и представителей школы Барбизона. Экскурсия включает также знакомство с выдающимися скульптурами Родена
Несколько слов о здании музея, любимого горожанами, и вы перенесётесь в XIX век, во времена бушующих страстей. Исторически в музее Орсе оказалось много картин и скульптур, вызвавших бурные дискуссии критиков и зрителей. С такого «скандального» ракурса вы взглянете на гигантскую картину Курбэ «Похороны в Орнане» и его же откровенное «Происхождение мира», работу Мане «Завтрак на траве», «Бал в Мулен де ла Галлетт» кисти Ренуара и скульптуру Родена «Бронзовый век», прославившую автора в 37 лет.
Коллекция работ импрессионистов и постимпрессионистов
В музее Орсе вы познакомитесь с особенностями четырёх направлений в живописи и узнаете о революционности полотен их представителей. Проходя по залам с произведениями искусства середины XIX века — 1930-х годов XX века, увидите картины импрессионистов Мане, Ренуара, Моне, Сезанна, Писсаро и постимпрессионистов Гогена, Ван Гога, Серо. Кроме того, вы изучите полотна представителей школы Барбизона, реалистического и символистического движений — Курбэ и Пюви де Шаванна — и рассмотрите скульптурную композиция «Врата Ада», над которой всю жизнь работал великий Роден.
Организационные детали
Входной билет в музей не включён в стоимость экскурсии (14€). Детям до 18 лет бесплатно (важно иметь подтверждающий документ).
Экскурсия возможна для групп более 6 человек (за подробностями обращайтесь к гиду)
Экскурсию можно провести на ваш выбор: Утром в 9.00, в 9.30 или в 10.00, После обеда — в 13.30, в 14.00, в 14.30
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около музея Орсе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 6734 туристов
Я профессиональный гид. Живу в Париже с 1997 года. Работала в сфере высокой моды, но с самого моего приезда во Францию я страстно увлеклась её историей, искусством, архитектурой и традициями. читать дальшеуменьшить
Это увлечение привело меня на занятия в знаменитую Школу Лувра и в Сорбонну. А после обучения возникло желание поменять профессию — стать гидом-экскурсоводом — и всё, что я узнала, увидела и полюбила, рассказать вам, любознательные путешественники.
Все экскурсии провожу самостоятельно. Получила диплом и Государственную лицензию гида. Приглашаю вас на встречу с Парижем.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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K
Kristina
Все было организовано отлично, нам повезло бонусом еще попасть на выставку Ренуара. Всё без очередей. Ольга замечательный рассказчик
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Анна
Ольга, благодарим вас за экскурсию! Осталось под невероятным впечатлением! Мы как будто отправились на машине времени в те места, где художники рисовали и выставляли свои работы в салонах. Это было настоящее путешествие в мир искусства и новые прекрасные открытия! Спасибо!
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М
Марина
Компетентный экскурсовод, интересный рассказ. Не вина экскурсовода, что в музее плохая вентиляция, душно и ресторан со всеми запахами между залами с картинами. Экскурсию и экскурсовода рекомендую.
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Н
Наталья
Большое спасибо Ольге за очень интересную экскурсию. 3 часа пролетело незаметно!
Ольга
Ответ организатора:
Спасибо Вам, Наталья, за отзыв! Я рада, что Вам и Петру Экскурсия и музей Орсэ понравились! Желаю вам прекрасных новых путешествий и надеюсь до короной новой встречи в Париже. С уважением Ольга
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Н
Натальч
Ольга очень профессиональный и увлечений своим делом гид. Провели с ней прекрасных 3 часа в Орсе, получили рекомендации что и как посмотреть в Оранжери. Очень доброжелательная и отзывчивая дама. Однозначно рекомендую для продвинутых туристов, интересующихся искусством и историей.
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Sergey
Ольга очень хороший экскурсовод. Экскурсия по музею Орсе была очень интересной. Несмотря на то, что мы не в первый раз в Париже и в этом музее мы узнали много нового. Ольга помогла также упорядочить наши знания. Она также учла наши просьбы и возможности. Мы конечно порекомендуем ее нашим друзьям
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