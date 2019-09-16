9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Музей Орсе — мир импрессионистов

Художественные особенности и истории шедевров второго главного музея Парижа

Ольга
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Ольга – ваш гид
В красивейшем здании (бывшем вокзале!) на левом берегу Сены вы перенесётесь во времена зарождения и расцвета импрессионизма и постимпрессионизма.

Я расскажу об идеях и художественных приёмах мастеров эпохи и обращу ваше внимание на детали полотен и скульптур.

Кроме того, в программе шедевры реализма и школы Барбизона.

А особой темой станут скандальные истории экспонатов — именно они сделали многие произведения знаменитыми.
€50
40 за человека
скидка20%
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча около музея Орсе
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У этой экскурсии9 отзывов
5
Музей Орсе — мир импрессионистов
Музей Орсе — мир импрессионистов

Что вас ожидает

Скандальные шедевры
Несколько слов о здании музея, любимого горожанами, и вы перенесётесь в XIX век, во времена бушующих страстей. Исторически в музее Орсе оказалось много картин и скульптур, вызвавших бурные дискуссии критиков и зрителей. С такого «скандального» ракурса вы взглянете на гигантскую картину Курбэ «Похороны в Орнане» и его же откровенное «Происхождение мира», работу Мане «Завтрак на траве», «Бал в Мулен де ла Галлетт» кисти Ренуара и скульптуру Родена «Бронзовый век», прославившую автора в 37 лет.

Коллекция работ импрессионистов и постимпрессионистов
В музее Орсе вы познакомитесь с особенностями четырёх направлений в живописи и узнаете о революционности полотен их представителей. Проходя по залам с произведениями искусства середины XIX века — 1930-х годов XX века, увидите картины импрессионистов Мане, Ренуара, Моне, Сезанна, Писсаро и постимпрессионистов Гогена, Ван Гога, Серо. Кроме того, вы изучите полотна представителей школы Барбизона, реалистического и символистического движений — Курбэ и Пюви де Шаванна — и рассмотрите скульптурную композиция «Врата Ада», над которой всю жизнь работал великий Роден.

Организационные детали

  • Входной билет в музей не включён в стоимость экскурсии (14€). Детям до 18 лет бесплатно (важно иметь подтверждающий документ).
  • Для детей до 12 лет экскурсия бесплатна.
Музей Орсе — мир импрессионистов
Музей Орсе — мир импрессионистов
Музей Орсе — мир импрессионистов
Музей Орсе — мир импрессионистов
Музей Орсе — мир импрессионистов
Музей Орсе — мир импрессионистов
Музей Орсе — мир импрессионистов
Музей Орсе — мир импрессионистов
Музей Орсе — мир импрессионистов
Музей Орсе — мир импрессионистов
Музей Орсе — мир импрессионистов
Музей Орсе — мир импрессионистов

Экскурсия проводится в среду в 13:00, в четверг в 13:00 и 17:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура около музея Орсе.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга. Профессиональный Гид. Живу в Париже с 1997 года. Более 12 лет работала в сфере высокой моды, но с самого моего приезда во Францию я страстно увлеклась ее историей, искусством, архитектурой и традициями. Это увлечение привело меня на занятия в знаменитую Школу Лувра и в Сорбонну. После многих лет обучения возникло желание поменять профессию и стать гидом-экскурсоводом и все, что я узнала, увидела и полюбила, рассказать вам, любознательные путешественники. Получила диплом и Государственную Лицензию Гида, работаю и приглашаю вас на встречу с Парижем.
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

16 сентября 2019
Мы были на двух экскурсиях с Ольгой : в Лувре, а затем в музее Орсе. И очень хорошо, что все сложилось именно так. Ольга великолепный гид, сочетающий глубочайшие знания с потрясающей легкостью изложения. Она сумела построить обе экскурсии нестандартно, что позволило получить более полное и законченное в определенных рамках представление об увиденном. Ольга сумела перекинуть мостик между двумя экскурсиями, связать их информационно и эмоционально. В общем, всем, кто хочет получить удовольствие от такого рода прогулок по музеям - вам Ольге! Очень и очень рекомендуем. Рима, Женя
13 сентября 2019
4 сентября были в музее Орсе с чудесным гидом - Ольгой! Экскурсия была очень познавательной и интересной)))
17 августа 2019
Супер экскурсия. Ольга - интереснейший рассказать, увлеченная своим делом. Благодаря ей мы познакомились с шедеврами музея и многое узнали об их создателях. Очень очень рекомендую
19 июля 2019
Великолепная экскурсия! Ольга очень интересно и увлекательно рассказывает, прекрасно знает материал. А увидеть эти картины - мечта. Спасибо, все очень понравилось.
5 июля 2019
Замечательная экскурсия! Ольга профессионал своего дела. Погрузила нас в волшебный мир искусства. Экскурсия очень интересно выстроена и я смогла уловить эти штрихи. А сколько нового я узнала про жизнь художников и скульпторов!
17 апреля 2019
Захватывающая экскурсия с прекрасным гидом!
Светлана
6 апреля 2019
Экскурсии бывают разные: интересные и скучноватые, весёлые и грустные, остающиеся в памяти и забывающиеся сразу после прощания с гидом. А бывают экскурсии вдохновляющие! Это когда сразу и весело и грустно, когда вы на одной волне, когда в нескольких словах гид закладывает в тебя интерес к тому, что раньше казалось «не твоим», а после экскурсии вдруг заиграло такими яркими красками, что хочется смотреть, читать, узнавать ( у нас так произошло со скульптурой), когда не хочется прощаться, а хочется продолжения! Вот на такую вдохновляющую экскурсии нам посчастливилось сходить с Ольгой в музей Орсе! Идите обязательно! Идите если вы знаете и любите импрессионистов, идите если вам кажется что это «не ваше», после экскурсии обязательно станет вашим! Идите даже просто потому, что это огромное удовольствие - общаться с умным, интеллигентным, увлечённым человеком!
14 декабря 2018
Замечательная экскурсия, можно сказать, заново открыла для себя импрессионистов. Гид Ольга, по-настоящему увлечённый человек, буквально заражает своей любовью к искусству. Рекомендую!
14 октября 2018
Очень интересно, но нужно заранее обозначать свои приоритеты, если хотите уаижеть что-то конкретное. Гид очень много знает, а сколько знает публика - варьируется. Нам, например, не нужна была история искусства в том подроюлмизложении, и мы корректировали маршрут и формат экскурсии по ходу. В любом случае, все остплись ловольны.

Ольга проводит ещё 7 экскурсий

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