Музей Орсэ: полная история импрессионизма через биографии художников и их муз
Не просто обзор музея, а глубокий рассказ о связи импрессионизма, постимпрессионизма и модернизма
Предлагаю вам подойти к теме импрессионизма креативно — рассмотреть шедевры через жизнь художников, трудности и взлёты их карьеры, расставания и влюблённости, периоды голода и достатка. И задаться вопросом — можно ли считать картину отзеркаливанием судьбы мастера.
Или всё-таки работа живёт своей жизнью, отдельной от творца и совершенно разной для каждого зрителя.
Мы сделаем примерно 30 остановок. Поговорим об академисте Энгре, реалисте Курбэ и, конечно же, об импрессионистах — Эдуарде Мане, Клоде Моне, Огюсте Ренуаре, Эдгаре Дега и других. А также о постимпрессионистах — Винсенте Ван Гоге, Поле Гогене, пуантилистах. И о самом знаменитом скульпторе того времени Огюсте Родене. Обсудим картины и технику работ, кто на них изображён и кем были эти люди в обычной жизни.
И то, что скрыто за картинами
Я много лет изучаю психологию живописи и искусство конца 19 – начала 20 века. И каждый раз удивляюсь переплетению судеб и влиянию художников друг на друга. Обязательно расскажу вам о жизни мастеров: их семьях, жёнах, детях и любовницах. Покажу фотографии, которые сохранились в закрытых архивах.
Кому подойдёт экскурсия
Эта экскурсия для тех, кто хочет открыть импрессионизм по-новому — с неожиданными ракурсами, живыми историями и глубокими инсайтами. При этом я всегда сохраняю академическое качество: маршрут гибко адаптируется под ваш уровень подготовки, будь вы новичком или знатоком.
Организационные детали
Билет в музей оплачивается отдельно — €16 за чел.
Экскурсия подходит для взрослых и детей от 6 лет
Мы ждем опоздавших не более 15 минут. После этого группа уходит на маршрут, так как дальнейшие задержки помешают другим гостям получить полноценные впечатления
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Музей Орсе
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30 и 13:30, в четверг в 10:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Стефания — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 101 туриста
Я гид и культуролог. Почти десять лет назад я переехала в Париж и превратила любовь к истории и городу в профессию. Создаю авторские маршруты для тех, кто хочет видеть Париж читать дальшеуменьшить
не как открытку, а как живой культурный организм.
Мой первый профессиональный путь был связан с переводами: я сопровождала культурные проекты и работала там, где важно чувствовать нюансы и контекст. Эта работа научила меня вниманию к деталям и тому, как история раскрывается через человеческие сюжеты. Позже я получила степень в области культурологии, участвовала в исследованиях и преподавала историю искусства.
Сегодня я провожу индивидуальные прогулки, где соединяю искусство, легенды, биографии и атмосферу города. Мне важно не просто делиться фактами, а показывать Париж и Францию как пространство смыслов.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
1
3
–
2
–
1
–
Ekaterina
Все очень понравилось. С учетом того, что я далека была от темы, тем не менее для меня эта экскурсия была познавательной, ни в коем случае не скучной. И теперь я хоть как-то стала разбираться в материале. Спасибо вам большое))
Стефания
Ответ организатора:
Екатерина, спасибо большое за отзыв. Мне очень приятно! Приезжайте еще!
Анастасия
потрясающий музей. Очень интересно про него рассказывают. Рекомендую всем!
Мария
Отличная экскурсия и очень знающий гид, который хорошо подает материал. Было интересно слушать и смотреть, такие экскурсии - отличное начало для знакомства с импрессионистом. И конечно, немаловажно, что с гидом читать дальшеуменьшить
вход приоритетный, без очереди. Ведь для того что бы войти в музей Орсэ индивидуальные туристы могут стоять часами, а мы прошли очень быстрр) Понравилось, что была небольшая группа, была возможность задать вопросы гиду и обсудить картины. Рекомендую!
Стефания
Ответ организатора:
Мария, спасибо большое за отзыв. Очень приятно! Приезжайте еще!
Татьяна
Классная, информативная экскурсия, где нам рассказали обо всех главных художниках импрессионистах и самых известных картинах Орсэ. С гидом не надо часами бродить по музею в поисках хайлайтов - скажем,"Олимпии" Манэ читать дальшеуменьшить
или зала Ван Гога, которые обязательно надо увидеть в Париже. Гид вам все самое главное покажет. А из "неосмотренного" в музее остаются только залы, где можно вполне погулять и самому. Экскурсия настолько насыщенная и интересная, что не замечаешь как прошло время. А самое главное, появляется огромное желание читать и читать о художниках, их картинах и биографиях, тем более гид подсказала литературу. Спасибо, Стефи! Не ожидала от обычной групповой экскурсии такого качества и глубины
Ольга
Шикарный гид, экскурсия прошла на одном дыхании, мы остались под огромным впечатлением. Познакомиться с музеем Орсэ и импрессионистами однозначный маст-хэв визита в Париж! Выбирайте эту экскурсию и точно не прогадаете! 🩷
Стефания
Ответ организатора:
Очень рада, что вам понравилась экскурсия! Ждем вас в Париже!
Татяьна
Очень рада, что из всех предложенных экскурсий в музей Орсе, выбрала именно этого гида. Интересный рассказ, продуманный маршрут. Неожиданные открытия и много неизвестных мне историй. Однозначно рекомендую тем, кому интересен импрессионизм! Спасибо гиду Стефании за такую эмоциональную вовлеченность в тему и, главное, искреннее желание поделиться с нами тем, что ей самой очень интересно!
