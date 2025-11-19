Посещение Монмартра – это уже традиция, своего рода обычай каждого уважающего себя гостя города Париж.
Ведь все стремятся уловить его дух свободы и невесомости, который царит в этом весьма колоритном месте! Музыканты, художники, артисты, танцовщицы – всех их в свое время манил своенравный холм… И не зря, ведь именно в ту эпоху он считался центром богемной жизни Парижа!
Описание экскурсииБогемный Монмартр – это одно из самых колоритных мест Парижа, гулять здесь одно удовольствие, вне зависимости от погоды. Монмартр в первую очередь – это холм, который является высочайшая точка Парижа. Поэтому сюда стоит подняться хотя бы ради красивого открывающегося вида на город. Но, его мы знаем еще как «столицу» и «колыбель» импрессионизма. Здесь жили и творили Ренуар, Ван Гог, Тулуз-Лотрек и другие величайшие мэтры того времени. Излюбленными местами встреч парижской богемы были бары и кабаре: «Чёрный кот», «Мулен Руж» и «Проворный кролик». И гуляя по холму, можно согревать себя мыслью, что ты ходишь и вдыхаешь особенную атмосферу творческого места. В ходе экскурсии по Богемному Монмартру, вы узнаете историю и увидите: • Церковь Святого Сердца • Мулен Руж — легендарное кабаре в котором зарождается стриптиз • Обитель Сальвадора Дали • Площадь Тертр — излюбленное место художников • Церковь Сан Поль, одна из самых старых церквей Парижа • Виноградники Монмартра • Стену любви на корой на 250 языках мира написано «Я тебя люблю» • Дом Далиды, именно она была исполнительницей известных нам песен, таких как «Paroles paroles» и «Je suis malade» • Человека проходящего сквозь стену • Мулен де ля Галет — одна из последних мельниц Монмартра • Бато Лавуар обитель творческих людей • Кабаре Лепан Ажиль • Кафе Les Deux Moulins, где работала Амели Эта экскурсия поможет вам почувствовать и проникнутся шармом великолепного Монмартра. Насладится его невероятной атмосферой и потрясающими видами на город. А также узнать любопытные факты не только о квартале, но и о Париже в целом. А путешественники со стажем смогут увидеть места, которые редко появляются в экскурсионных программах — новый взгляд на любимый город! Важная информация: На экскурсии вам может понадобится: удобная обувь, фотоаппарат и хорошие настроение. Маленькое напоминание, экскурсия проходит под открытым небом, поэтому пожалуйста, одевайтесь по погоде и если есть необходимость берите зонт. Туристам на заметку: после экскурсии, вы можете отдохнуть за чашечкой кофе на террасе одного из традиционных бистро Монмартра. ВАЖНО: экскурсия проводиться только по предварительной записи, ее можно сделать здесь, заполнив форму ниже ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ.
Понедельник, среда, пятница и суббота в 17:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
У входа в метро Blanche (ветка метро 2)
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, пятница и суббота в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- На экскурсии вам может понадобится: удобная обувь, фотоаппарат и хорошие настроение. Маленькое напоминание, экскурсия проходит под открытым небом, поэтому пожалуйста, одевайтесь по погоде и если есть необходимость берите зонт
- Туристам на заметку: после экскурсии, вы можете отдохнуть за чашечкой кофе на террасе одного из традиционных бистро Монмартра
- ВАЖНО: экскурсия проводиться только по предварительной записи, ее можно сделать здесь, заполнив форму ниже ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
