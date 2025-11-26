Средневековые улицы и символы Брюгге Это путешествие объединяет неспешную прогулку по историческому центру с живописной экскурсией по каналам. Вы пройдёте по средневековым улочкам, увидите величественную Базилику Святой Крови с её святой реликвией и посетите музей Груутузе, посвящённый истории горожан с XIV века. Тайны и романтика города Увидите четырёх всадников — символы Брюгге, откроете скрытые от туристов сады и прогуляетесь по романтическим каменным мостам, где время словно замерло. Каналы и вкусные впечатления На набережных вас встретят гордые лебеди, а в уютных лавках вы попробуете настоящую бельгийскую ручную шоколадку. Лодочная прогулка подарит новые ракурсы на готические фасады, старинные башни и уединённые дворики, скрытые за кирпичными стенами. Важная информация:

