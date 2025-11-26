Погрузитесь в атмосферу средневекового Брюгге — неспешная прогулка по улочкам с готической архитектурой, посещение Базилики Святой Крови и музея Груутузе, а также живописная лодочная экскурсия по каналам с видом на романтические мосты и скрытые сады.
Описание экскурсии
Средневековые улицы и символы Брюгге Это путешествие объединяет неспешную прогулку по историческому центру с живописной экскурсией по каналам. Вы пройдёте по средневековым улочкам, увидите величественную Базилику Святой Крови с её святой реликвией и посетите музей Груутузе, посвящённый истории горожан с XIV века. Тайны и романтика города Увидите четырёх всадников — символы Брюгге, откроете скрытые от туристов сады и прогуляетесь по романтическим каменным мостам, где время словно замерло. Каналы и вкусные впечатления На набережных вас встретят гордые лебеди, а в уютных лавках вы попробуете настоящую бельгийскую ручную шоколадку. Лодочная прогулка подарит новые ракурсы на готические фасады, старинные башни и уединённые дворики, скрытые за кирпичными стенами. Важная информация:
Рекомендуется удобная обувь для прогулок по парку и лесу.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Базилика Святой Крови
- Музей Груутузе
- Скульптура Всадники Апокалипсиса в Брюгге
Что включено
- Трансфер с водителем
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Париже
Завершение: Трансфер обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Рекомендуется удобная обувь для прогулок по парку и лесу
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
