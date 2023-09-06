Влюбиться в сказочный бельгийский городок и купить лучший шоколад
На авто комфорт-класса доберёмся до одного из самых живописных городов Европы.
Мы проведём для вас небольшую пешую экскурсию, расскажем о достопримечательностях города и подскажем, с чего начать знакомство с ним. А ещё посоветуем, где попробовать местную кухню и купить легендарный бельгийский шоколад.
Мы проведём для вас небольшую пешую экскурсию, расскажем о достопримечательностях города и подскажем, с чего начать знакомство с ним. А ещё посоветуем, где попробовать местную кухню и купить легендарный бельгийский шоколад.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Прогулка по необыкновенному городу
Аккуратные и благоустроенные домики Брюгге с разноцветными фасадами напоминают сахарные пряники. Так город и получил своё прозвище — пряничный. Здесь уникальная архитектура, уютные улочки и сказочная атмосфера.
Достопримечательности и шоколад
Вы увидите хорошо сохранившиеся памятники Средневековья — базилику Святой Крови, колокольню Белфорт, монастырь Бегинаж. Побываете на озере Любви в центре городского парка и полюбуетесь водными каналами и мостами. А ещё погуляете по рыночной площади и зайдёте в многочисленные шоколадные лавки.
Организационные детали
- Экскурсия проходит с водителем-сопровождающим
- Транспорт — автомобили комфорт-класса Renault Espace 5, Peugeot 3008, Volkswagen. По запросу предоставляем детское кресло.
- Мы заберём вас от места проживания. Напишите, пожалуйста, ваш адрес после бронирования.
- По запросу мы можем дополнить маршрут визитом в город Гент (уточняйте в переписке)
Дополнительные расходы
- По запросу возможна экскурсия с гидом. В этом случае цена составит € 780 (за всю экскурсию)
- Обед, личные покупки, билеты в музеи — по желанию
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Париже
Провели экскурсии для 382 туристов
Добро пожаловать всем, кто собирается интересно провести время в Париже! Меня зовут Руслан, я инсайдер и ваш «свой человек» в Париже. Мы с компанией гидов-единомышленников покажем не только великолепный город, но и его окрестности: легко, ненавязчиво и без суеты. Постараемся рассказать обо всех тонкостях французской жизни и сделать так, чтобы ваш отпуск прошёл идеально!
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