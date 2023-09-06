На авто комфорт-класса доберёмся до одного из самых живописных городов Европы. Мы проведём для вас небольшую пешую экскурсию, расскажем о достопримечательностях города и подскажем, с чего начать знакомство с ним. А ещё посоветуем, где попробовать местную кухню и купить легендарный бельгийский шоколад.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогулка по необыкновенному городу

Аккуратные и благоустроенные домики Брюгге с разноцветными фасадами напоминают сахарные пряники. Так город и получил своё прозвище — пряничный. Здесь уникальная архитектура, уютные улочки и сказочная атмосфера.

Достопримечательности и шоколад

Вы увидите хорошо сохранившиеся памятники Средневековья — базилику Святой Крови, колокольню Белфорт, монастырь Бегинаж. Побываете на озере Любви в центре городского парка и полюбуетесь водными каналами и мостами. А ещё погуляете по рыночной площади и зайдёте в многочисленные шоколадные лавки.

Организационные детали

Экскурсия проходит с водителем-сопровождающим

Транспорт — автомобили комфорт-класса Renault Espace 5, Peugeot 3008, Volkswagen. По запросу предоставляем детское кресло.

Мы заберём вас от места проживания. Напишите, пожалуйста, ваш адрес после бронирования.

По запросу мы можем дополнить маршрут визитом в город Гент (уточняйте в переписке)

Дополнительные расходы