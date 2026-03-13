На авто комфорт-класса доберёмся до одного из самых живописных городов Европы. Мы проведём для вас небольшую пешую экскурсию, расскажем о достопримечательностях города и подскажем, с чего начать знакомство с ним. А ещё посоветуем, где попробовать местную кухню и купить легендарный бельгийский шоколад.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка по необыкновенному городу

Аккуратные и благоустроенные домики Брюгге с разноцветными фасадами напоминают сахарные пряники. Так город и получил своё прозвище — пряничный. Здесь уникальная архитектура, уютные улочки и сказочная атмосфера.

Достопримечательности и шоколад

Вы увидите хорошо сохранившиеся памятники Средневековья — базилику Святой Крови, колокольню Белфорт, монастырь Бегинаж. Побываете на озере Любви в центре городского парка и полюбуетесь водными каналами и мостами. А ещё погуляете по рыночной площади и зайдёте в многочисленные шоколадные лавки.

Примерный тайминг программы:

08:30 — выезд от вашего отеля в Париже в живописный Брюгге

11:30 — небольшая пешая обзорная экскурсия по городу с водителем-сопровождающим (около 30 мин)

12:00 — свободное время: вы сможете прогуляться по городу и осмотреть достопримечательности

18:00 — плановый выезд в Париж

21:00 — время прибытия в отель

Организационные детали

Экскурсия проходит с водителем-сопровождающим

Транспорт — автомобили комфорт-класса Renault Espace 5, Peugeot 3008, Volkswagen. По запросу предоставляем детское кресло

Мы заберём вас от места проживания. Напишите, пожалуйста, ваш адрес после бронирования

По запросу мы можем дополнить маршрут визитом в город Гент (уточняйте в переписке)

Дополнительные расходы