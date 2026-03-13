Влюбиться в сказочный бельгийский городок и купить лучший шоколад
На авто комфорт-класса доберёмся до одного из самых живописных городов Европы.
Мы проведём для вас небольшую пешую экскурсию, расскажем о достопримечательностях города и подскажем, с чего начать знакомство с ним. А ещё посоветуем, где попробовать местную кухню и купить легендарный бельгийский шоколад.
Аккуратные и благоустроенные домики Брюгге с разноцветными фасадами напоминают сахарные пряники. Так город и получил своё прозвище — пряничный. Здесь уникальная архитектура, уютные улочки и сказочная атмосфера.
Достопримечательности и шоколад
Вы увидите хорошо сохранившиеся памятники Средневековья — базилику Святой Крови, колокольню Белфорт, монастырь Бегинаж. Побываете на озере Любви в центре городского парка и полюбуетесь водными каналами и мостами. А ещё погуляете по рыночной площади и зайдёте в многочисленные шоколадные лавки.
Примерный тайминг программы:
08:30 — выезд от вашего отеля в Париже в живописный Брюгге 11:30 — небольшая пешая обзорная экскурсия по городу с водителем-сопровождающим (около 30 мин) 12:00 — свободное время: вы сможете прогуляться по городу и осмотреть достопримечательности 18:00 — плановый выезд в Париж 21:00 — время прибытия в отель
Организационные детали
Экскурсия проходит с водителем-сопровождающим
Транспорт — автомобили комфорт-класса Renault Espace 5, Peugeot 3008, Volkswagen. По запросу предоставляем детское кресло
Мы заберём вас от места проживания. Напишите, пожалуйста, ваш адрес после бронирования
По запросу мы можем дополнить маршрут визитом в город Гент (уточняйте в переписке)
Дополнительные расходы
По запросу возможна экскурсия с гидом. В этом случае цена составит €980 за в экскурсию для 1-3 человек
Обед, личные покупки, билеты в музеи — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1445 туристов
Добро пожаловать всем, кто собирается интересно провести время в Париже! Меня зовут Руслан, я инсайдер и ваш «свой человек» в Париже. Мы с компанией гидов-единомышленников покажем не только великолепный город, но и его окрестности: легко, ненавязчиво и без суеты. Постараемся рассказать обо всех тонкостях французской жизни и сделать так, чтобы ваш отпуск прошёл идеально!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
благодарим организаторов данной экскурсии и Владимира лично за чудесную поездку в Брюгге. Комфортно, заботливо, безопасно. Дорога пролетела незаметно за интересными разговорами и рассказами о Франции и Бельгии. С такими гидами новые города раскрываются по особенному прекрасными❤️. благодарим и искренне рекомендуем!
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Каримова
Отличная экскурсия в действительно сказочный Брюгге! Владимир оказался не просто водителем-сопровождающим, но и отличным экскурсоводом, который рассказал много интересного не только о самом Брюгге, но и о все что мы читать дальшеуменьшить
встречали по пути из Парижа до Бельгии! Не смотря на долгий путь, дорога пролетела незаметно, благодаря отличному вождению Владимира и очень приятной беседе! Даже наш маленький песик легко перенес это путешествие! Спасибо за чудесную экскурсию!
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Евгения
Наш гид был Владимир, очень приятный в общении молодой человек
Маршрут соответствовал заявленным временным рамкам, автомобиль Мерседес большой и очень комфортный, дорога до Брюгге не утомила. Владимир провел по основным местам городка, рассказал что попробовать и куда заглянуть. Нам все очень понравилось 😊. Особенно прогулка на лодочке