Экскурсия из Парижа в пряничный Брюгге

Влюбиться в сказочный бельгийский городок и купить лучший шоколад

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Ответы на вопросы
На авто комфорт-класса доберёмся до одного из самых живописных городов Европы.

Мы проведём для вас небольшую пешую экскурсию, расскажем о достопримечательностях города и подскажем, с чего начать знакомство с ним. А ещё посоветуем, где попробовать местную кухню и купить легендарный бельгийский шоколад.
Экскурсия из Парижа в пряничный Брюгге
Экскурсия из Парижа в пряничный Брюгге
Экскурсия из Парижа в пряничный Брюгге
Экскурсия из Парижа в пряничный Брюгге
Экскурсия из Парижа в пряничный Брюгге
Экскурсия из Парижа в пряничный Брюгге
Экскурсия из Парижа в пряничный Брюгге
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогулка по необыкновенному городу

Аккуратные и благоустроенные домики Брюгге с разноцветными фасадами напоминают сахарные пряники. Так город и получил своё прозвище — пряничный. Здесь уникальная архитектура, уютные улочки и сказочная атмосфера.

Достопримечательности и шоколад

Вы увидите хорошо сохранившиеся памятники Средневековья — базилику Святой Крови, колокольню Белфорт, монастырь Бегинаж. Побываете на озере Любви в центре городского парка и полюбуетесь водными каналами и мостами. А ещё погуляете по рыночной площади и зайдёте в многочисленные шоколадные лавки.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит с водителем-сопровождающим
  • Транспорт — автомобили комфорт-класса Renault Espace 5, Peugeot 3008, Volkswagen. По запросу предоставляем детское кресло.
  • Мы заберём вас от места проживания. Напишите, пожалуйста, ваш адрес после бронирования.
  • По запросу мы можем дополнить маршрут визитом в город Гент (уточняйте в переписке)

Дополнительные расходы

  • По запросу возможна экскурсия с гидом. В этом случае цена составит € 780 (за всю экскурсию)
  • Обед, личные покупки, билеты в музеи — по желанию

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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