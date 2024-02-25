Отправиться в самый посещаемый город Бельгии, чтобы узнать его историю и попробовать на вкус
Чтобы получить представление о Фландрии, достаточно одной насыщенной поездки в Брюгге. Именно такой мини-трип мы и подготовили. Организовали всё до мелочей, чтобы вы ни о чём не беспокоились. Заберём вас из отеля и отвезём с комфортом до Брюгге и обратно.
Вы познакомитесь с городом, посетите пивоварню и музей шоколада, покатаетесь на кораблике и пообедаете в ресторане.
Вы познакомитесь с городом, посетите пивоварню и музей шоколада, покатаетесь на кораблике и пообедаете в ресторане.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€428
|Дети до 16 лет
|€311
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
07:30 — встреча в отеле и отправление в Брюгге
11:15—13:15 — прибытие в Брюгге и пешеходная экскурсия по центру города (1,5—2 часа)
- Вы посмотрите на 83-метровую колокольню Белфорт 13 века
- Попадёте на городской рынок 10 века
- Посетите монастырь Бегинаж, основанный в 13 веке Маргаритой Константинопольской — графиней Фландрии. Бегинки — первые эмансипированные женщины в истории, одинокие вдовы, которые объединялись в общины.
13:00—14:15 — обед в ресторане
14:15—15:15 — посещение пивоварни и дегустация 6 сортов местного пива
15:15—16:00 — прогулка на лодке с аудиогидом
16:00—16:45 — посещение музея шоколада с шоу по изготовлению шоколада и дегустацией
16:30—17:30 — свободное время в Брюгге
17:30—21:30 — отправление из города и возвращение в Париж
В поездке вы узнаете:
- О богатой истории Брюгге — от Средневековья до современности
- Архитектуре и влиянии города на развитие региона
- Бельгийской культуре и традициях
- Художественных сокровищах и великих мастерах, чьи произведения можно увидеть в Брюгге
- Роли каналов в истории города
- Местных кулинарных традициях
- Пивоварении во Фландрии
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, посещение пивоварни и музея шоколада, водная прогулка, обед
- Поездка пройдёт на Mercedes E220, если вас 2–3 человека, или на минивэне Mercedes, если вас 3–7 человек. Есть детские автокресла.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в месте вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника — Организатор в Париже
Мы — туристическая компания с лицензией на международные перевозки Европейского сообщества. Специализируемся на однодневных и многодневных поездках из Парижа для русскоговорящих путешественников в небольших группах до 7 человек и частных поездках от 2 человек. Мы используем собственные минивэны Mercedes Benz и автомобили бизнес-класса Mercedes E220. Это позволяет нам предоставлять качественные услуги по конкурентоспособным ценам. Оплата онлайн: кредитными картами и PayPal.
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