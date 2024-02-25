Чтобы получить представление о Фландрии, достаточно одной насыщенной поездки в Брюгге. Именно такой мини-трип мы и подготовили. Организовали всё до мелочей, чтобы вы ни о чём не беспокоились. Заберём вас из отеля и отвезём с комфортом до Брюгге и обратно. Вы познакомитесь с городом, посетите пивоварню и музей шоколада, покатаетесь на кораблике и пообедаете в ресторане.

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Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

07:30 — встреча в отеле и отправление в Брюгге

11:15—13:15 — прибытие в Брюгге и пешеходная экскурсия по центру города (1,5—2 часа)

Вы посмотрите на 83-метровую колокольню Белфорт 13 века

Попадёте на городской рынок 10 века

Посетите монастырь Бегинаж, основанный в 13 веке Маргаритой Константинопольской — графиней Фландрии. Бегинки — первые эмансипированные женщины в истории, одинокие вдовы, которые объединялись в общины.

13:00—14:15 — обед в ресторане

14:15—15:15 — посещение пивоварни и дегустация 6 сортов местного пива

15:15—16:00 — прогулка на лодке с аудиогидом

16:00—16:45 — посещение музея шоколада с шоу по изготовлению шоколада и дегустацией

16:30—17:30 — свободное время в Брюгге

17:30—21:30 — отправление из города и возвращение в Париж

В поездке вы узнаете:

О богатой истории Брюгге — от Средневековья до современности

Архитектуре и влиянии города на развитие региона

Бельгийской культуре и традициях

Художественных сокровищах и великих мастерах, чьи произведения можно увидеть в Брюгге

Роли каналов в истории города

Местных кулинарных традициях

Пивоварении во Фландрии

Организационные детали