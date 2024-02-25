Из Парижа - в средневековый Брюгге за один день (всё включено)
Индивидуальная экскурсия в Париже

Отправиться в самый посещаемый город Бельгии, чтобы узнать его историю и попробовать на вкус

Чтобы получить представление о Фландрии, достаточно одной насыщенной поездки в Брюгге. Именно такой мини-трип мы и подготовили. Организовали всё до мелочей, чтобы вы ни о чём не беспокоились. Заберём вас из отеля и отвезём с комфортом до Брюгге и обратно.

Вы познакомитесь с городом, посетите пивоварню и музей шоколада, покатаетесь на кораблике и пообедаете в ресторане.
Из Парижа - в средневековый Брюгге за один день (всё включено)
Из Парижа - в средневековый Брюгге за один день (всё включено)
Из Парижа - в средневековый Брюгге за один день (всё включено)
Ближайшие даты:
25
фев
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фев
27
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28
фев
29
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€428
Дети до 16 лет€311
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

07:30 — встреча в отеле и отправление в Брюгге
11:15—13:15 — прибытие в Брюгге и пешеходная экскурсия по центру города (1,5—2 часа)

  • Вы посмотрите на 83-метровую колокольню Белфорт 13 века
  • Попадёте на городской рынок 10 века
  • Посетите монастырь Бегинаж, основанный в 13 веке Маргаритой Константинопольской — графиней Фландрии. Бегинки — первые эмансипированные женщины в истории, одинокие вдовы, которые объединялись в общины.

13:00—14:15 — обед в ресторане
14:15—15:15 — посещение пивоварни и дегустация 6 сортов местного пива
15:15—16:00 — прогулка на лодке с аудиогидом
16:00—16:45 — посещение музея шоколада с шоу по изготовлению шоколада и дегустацией
16:30—17:30 — свободное время в Брюгге
17:30—21:30 — отправление из города и возвращение в Париж

В поездке вы узнаете:

  • О богатой истории Брюгге — от Средневековья до современности
  • Архитектуре и влиянии города на развитие региона
  • Бельгийской культуре и традициях
  • Художественных сокровищах и великих мастерах, чьи произведения можно увидеть в Брюгге
  • Роли каналов в истории города
  • Местных кулинарных традициях
  • Пивоварении во Фландрии

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, посещение пивоварни и музея шоколада, водная прогулка, обед
  • Поездка пройдёт на Mercedes E220, если вас 2–3 человека, или на минивэне Mercedes, если вас 3–7 человек. Есть детские автокресла.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в месте вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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