Волшебный Диснейленд без очередей

Подарите себе и детям день настоящей сказки! Сопровождение в Диснейленде — это возможность насладиться волшебством без суеты, стресса и утомительных очередей.
1 отзыв
Описание билета

Вас ждёт незабываемое путешествие сразу по двум паркам в один день. Вы сможете прокатиться на любимых аттракционах, увидеть красочный парад диснеевских Героев, попасть на легендарные шоу, пообедать к компании принцесс или самого Микки Мауса и просто погрузиться в мир фантазии — зная, что всё уже продумано для вас.

"Экскурсия проходит с 10:00 до 16:00. По желанию, время начала может быть изменено.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Walt Disney Studio Park
  • Disneyland Park
Что включено
  • Сопровождение по парку
  • Приоритетный проход на аттракционы
  • Фотографии с аттракционов в диджитал формате
  • Скидка до 15% на покупки в магазинах парка
Что не входит в цену
  • Билеты на вход в парк покупаются отдельно
  • Трансфер (возможно заказать за доплату)
Где начинаем и завершаем?
Начало: У входа в парк Диснейленд
Завершение: Парк Диснейленд Париж
Когда и как рано покупать?
Когда: "Экскурсия проходит с 10:00 до 16:00. По желанию, время начала может быть изменено.
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
1 ноя 2025
Все было супер! Дети под впечатлением а это главное! Спасибо Татьяне! Рекомендую!

