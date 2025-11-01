Подарите себе и детям день настоящей сказки! Сопровождение в Диснейленде — это возможность насладиться волшебством без суеты, стресса и утомительных очередей.
Описание билетаВас ждёт незабываемое путешествие сразу по двум паркам в один день. Вы сможете прокатиться на любимых аттракционах, увидеть красочный парад диснеевских Героев, попасть на легендарные шоу, пообедать к компании принцесс или самого Микки Мауса и просто погрузиться в мир фантазии — зная, что всё уже продумано для вас.
"Экскурсия проходит с 10:00 до 16:00. По желанию, время начала может быть изменено.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Walt Disney Studio Park
- Disneyland Park
Что включено
- Сопровождение по парку
- Приоритетный проход на аттракционы
- Фотографии с аттракционов в диджитал формате
- Скидка до 15% на покупки в магазинах парка
Что не входит в цену
- Билеты на вход в парк покупаются отдельно
- Трансфер (возможно заказать за доплату)
Где начинаем и завершаем?
Начало: У входа в парк Диснейленд
Завершение: Парк Диснейленд Париж
Когда и как рано покупать?
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
1 ноя 2025
Все было супер! Дети под впечатлением а это главное! Спасибо Татьяне! Рекомендую!
