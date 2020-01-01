25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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О художниках, стилях и школах на экскурсии по огромной коллекции живописи второй половины 19 века

Александра
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В Орсе собраны десятки работ таких мэтров импрессионизма, как Ренуар, Моне, Мане, Писсаро, Сезанн, Дега.

Поход начнется с реализма, барбизонской школы и импрессионизма, а закончим символизмом, дивизионизмом и фовизмом.
170 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии25 отзывов
4.84
Шедевры музея Орсе
Шедевры музея Орсе

Что вас ожидает

Для многих музей Орсе в Париже — это музей импрессионистов. Уже только по этой причине этот музей включают в лист обязательных для посещения.

Однако Орсе — много больше, чем просто музей импрессионистов. Во-первых, коллекция музея Орсе является продолжением Лувра, так как здесь представлены предметы искусства, созданные в период с 1848 по 1914 год. Во-вторых, музей был задуман как место, позволяющее своим посетителям понять и прочувствовать жизнь и те изменения в обществе, что происходили в Европе и в мире во второй половине XIX века. Это был век изобретений и промышленного прогресса, эпоха, когда появились Эйфелева башня, фотографии, радио и первые кинотеатры. Это тот период, когда с бешеной скоростью строят новые и перестраивают старые города — в том числе Париж.

Если говорить об искусстве, то это так же век потрясений и революций. Каждые 10 лет на свет рождались новые течения и движения в живописи. В ходе экскурсии мы с вами углубимся в настоящие джунгли из так называемых «…измов». Начнем с реализма, барбизонской школы и импрессионизма, а закончим символизмом, дивизионизмом и фовизмом.

Среди шедевров музея Орсе значатся Анжелюс Милле, на котором был помешан Сальвадор Дали, картины незабываемого Анри Руссо, которого все мы видели еще на стенах классов школы, где проходили уроки ИЗО, скандально известные Олимпия и Завтрак на траве Эдуарда Мане, начало мира Курбе, бесподобные балерины Дега, пастели Тулуз Лотрека, игроки в карты Сезанна, Звездная Ночь Ван Гога, Бретонки и Таитянки Гогена.

Приходите!

Обратите внимание:
С 01 сентября 2018 по 31 января 2019 музей Орсе проводит реорганизацию своей коллекции живописи. В связи с этим в некоторые из дней в этот период будет невозможно увидеть сразу все картины, хранящиеся в музее.
В некоторые дни будет работать только первый этаж музея, при этом определенная часть полотен художников-импрессионистов временно переместят на первый этаж. Соответственно, в этот период гид вынужден менять содержание экскурсии, исходя из обстановки. Просим принимать во внимание этот момент при заказе. При этом длительность экскурсии останется прежней.

Шедевры музея Орсе
Шедевры музея Орсе
Шедевры музея Орсе
Шедевры музея Орсе
Шедевры музея Орсе
Шедевры музея Орсе
Шедевры музея Орсе
Шедевры музея Орсе
Шедевры музея Орсе
Шедевры музея Орсе

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александра
Александра
Добрый день! Сразу скажу, что я не фотограф, не журналист и не студентка. По-французски моя профессия называется Guide Conférencier, на русский язык это может быть переведено как Гид-лектор или Гид-переводчик, Экскурсовод. Я предлагаю профессиональные экскурсии на русском языке.
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25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 января 2020
Интересно и познавательно. Спасибо Александре.
21 ноября 2019
Все замечательно
22 октября 2019
Мы впервые работали с гидом без рекомендаций, а также, были с 2 детьми разного возраста (6 и 10 лет). Ожидания, целиком и полностью, превзошли наши ожидания - Александра подстроилась к непростому формату экскурсии и прекрасно провела ее для каждого из участников, вне зависимости от его возраста. Несмотря на то, что непросто слушать серьезную и важную информацию об искусстве длительное время, общее время составило более полутора часов и мы вынесли массу нового для себя, включая обоих детей!
27 июля 2019
Александра провела познавательную и интересную экскурсию для взрослых и подростков. Спасибо огромное!
Виктория
1 июля 2019
Спасибо за прекрасную экскурсию! Нам очень понравилось!
Денис
9 мая 2019
Музей Орсе обязательно надо посетить.
Большое спасибо Александре за интересную, насыщенную экскурсию. Скучать было некогда.
26 апреля 2019
Спасибо, очень информативная экскурсия
21 марта 2019
Оставляю один отзыв на две экскурсии с Александрой, поскольку с ней мы изучили экспозиции и Помпиду, и Орсэ.
Посещение с Александрой этих музеев превратилось в масштабный исторический экскурс. Мы погрузились в историю самого искусства и узнали об основных социальных и культурных преобразованиях, происходящих в обществе, поскольку искусство - это отражение своего времени.
Эффект полного погружения возникает за счет того, что Александра,рассказывая об очередном экспонате, дает полную картину об авторе со всеми значимыми фактами его биографии, описывает нравы того исторического периода, детально поясняет, что и зачем изображено на картине, какова была предпосылка к ее созданию и какое значение это произведение искусства имеет для современности. Все это преподнесено очень живо, ярко, с интересными запоминающимися историями, цитатами и даже с дополнительными фотоматериалами. В целом прогулка по музею превращается в нечто наподобие увлекательного документального сериала, потому что перед каждой следующей картиной ты предвкушаешь услышать очередной рассказ, который может носить скандальный/романтический/трагический/курьезный характер.
Александра - человек, невероятно погруженный в свою профессию. Она знает абсолютно все, ответы находились на все возникающие у нас вопросы, даже если они абсолютно не касались темы искусства. Увлеченность Александры восхищает и заряжает энергией на познание нового.
Мне кажется, главный признак качественной экскурсии это то, что покинув Помпиду и Орсэ мы еще долго обсуждали увиденное, заново анализировали услышанную информацию, делились мнениями, в общем остались неравнодушными. За что огромное спасибо Александре!

П.с.: Поражают негативные отзывы об экскурсии Александры в Помпиду. Экскурсия построена идеально, в четком хронологическом порядке. Доступно и элементарно объясняется "с чего все началось", как искусство развивалось, что влияло на авторов, каковы ключевые идеи представителей того или иного жанра и на чем они базируются. Нельзя просто взять и выкинуть из экскурсии рассказ об огромном и значимом культурном пласте только из-за того, что кому-то лично идеи, к примеру, фрейдизма и их воплощение в творчестве кажутся оскорбительными. Собираясь знакомиться с современным искусством отбросьте ханжество и стереотипы и будьте "современными" :)
18 марта 2019
Ах если бы эта экскурсия длилась часов пять). Мы так погрузились, что не хотели выныривать в повседневность. Александра прекрасно владеет материалом, великолепно преподносит, вовлекает. Тот самый случай, когда каждый участник группы (а нас было четверо: двое взрослых и двое детей) чувствует себя самым желанным гостем. Спасибо большое! Очень довольны!
15 марта 2019
Были с Александрой в Орсе, очень рады, что взяли личного экскурсовода! За пару часов охватили целый культурный пласт, и это далеко не только экспрессионисты. Александра очень интересно и живо рассказала о социальных и культурных предпосылках возникновения разных школ и стилей живописи, о жизни Парижа, быте, нравах , атмосфере города, знаковых личностях. Через каждую картину мы смотрели на жизнь, на смысл и посыл художника обществу. Удивительно, но спустя неделю помним и обсуждаем и имена и названия картин, все улеглось естественно, за это спасибо Александре! Столько ассоциаций и историй с каждой работой, что забыть просто невозможно.
В очередной раз поняли, что нет никакого смысла ходить по музею без экскурсовода. Можно, конечно, созерцать, но постичь смысл произведения, глубину и историю не удастся. Александра говорит емко, дает широкую картину, проводит параллели с другими школами и эпохами. Читала в отзывах об уклоне в тему проституции, ну да, есть такой уклон. Но не у Александры, а в картинах того времени. Одно «Происхождение мира» говорит больше, чем любой гид)) Так что с маленькими детьми можно ходить избирательно. Александра все эти темы подаёт очень корректно, с уместным юмором. Нам понравилось и мы обязательно встретимся снова! Всем рекомендуем!
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