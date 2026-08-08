25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Для многих Орсе — это музей импрессионистов. Уже только по этой причине он входит в список must-see локаций для посещения. Здесь собраны работы таких мэтров, как Ренуар, Моне, Мане, Писсаро, Сезанн, Дега. Однако Орсе — больше, чем просто импрессионисты. Я докажу вам это на экскурсии. Мы начнём с академизма и реализма, а закончим символизмом и фовизмом. Приходите!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Во-первых, коллекция музея Орсе является продолжением Лувра. Здесь представлены предметы искусства, созданные в период с 1848 по 1914 год.

Во-вторых, музей задуман как пространство, где посетители смогут прочувствовать жизнь и перемены в обществе во второй половине 19 века. Это было время изобретений и промышленного прогресса, эпоха, когда появились Эйфелева башня, фотографии, радио и первые кинотеатры.

Если говорить об искусстве, то это также век потрясений и революций. Каждые 10 лет на свет рождались новые течения и движения в живописи.

Мы погрузимся в настоящие джунгли из так называемых «… измов». Начнём с реализма, барбизонской школы и импрессионизма, а закончим символизмом, дивизионизмом и фовизмом.

Итак, в нашей программе шедевры музея Орсе:

«Анжелюс» Милле, на котором был помешан Сальвадор Дали

Картины Анри Руссо, знакомые многим ещё со школьных лет

Скандально известные «Олимпия» и «Завтрак на траве» Эдуарда Мане

«Начало мира» Гюстава Курбе

Изящные балерины Дега

Пастели Тулуз-Лотрека

«Игроки в карты» Сезанна

«Звёздная ночь» Ван Гога

Бретонки и таитянки Поля Гогена

Организационные детали

Билеты в музей оплачиваются отдельно: стандартные — €16 за чел., дети до 18 лет — бесплатно.