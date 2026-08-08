25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Через каждую картину мы смотрели на жизнь, на смысл и посыл художника обществу
Для многих Орсе — это музей импрессионистов. Уже только по этой причине он входит в список must-see локаций для посещения. Здесь собраны работы таких мэтров, как Ренуар, Моне, Мане, Писсаро, Сезанн, Дега. Однако Орсе — больше, чем просто импрессионисты. Я докажу вам это на экскурсии. Мы начнём с академизма и реализма, а закончим символизмом и фовизмом. Приходите!
Во-первых, коллекция музея Орсе является продолжением Лувра. Здесь представлены предметы искусства, созданные в период с 1848 по 1914 год.
Во-вторых, музей задуман как пространство, где посетители смогут прочувствовать жизнь и перемены в обществе во второй половине 19 века. Это было время изобретений и промышленного прогресса, эпоха, когда появились Эйфелева башня, фотографии, радио и первые кинотеатры.
Если говорить об искусстве, то это также век потрясений и революций. Каждые 10 лет на свет рождались новые течения и движения в живописи.
Мы погрузимся в настоящие джунгли из так называемых «… измов». Начнём с реализма, барбизонской школы и импрессионизма, а закончим символизмом, дивизионизмом и фовизмом.
Итак, в нашей программе шедевры музея Орсе:
«Анжелюс» Милле, на котором был помешан Сальвадор Дали
Картины Анри Руссо, знакомые многим ещё со школьных лет
Скандально известные «Олимпия» и «Завтрак на траве» Эдуарда Мане
«Начало мира» Гюстава Курбе
Изящные балерины Дега
Пастели Тулуз-Лотрека
«Игроки в карты» Сезанна
«Звёздная ночь» Ван Гога
Бретонки и таитянки Поля Гогена
Организационные детали
Билеты в музей оплачиваются отдельно: стандартные — €16 за чел., дети до 18 лет — бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в музей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2012 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 3005 туристов
Я родилась в Фергане, городе, название которого переводят как «страна пери», мифических существ персидских легенд. В детстве моими героями были не только Василиса Премудрая, но и Шахерезада с Ходжой Насреддином. читать дальшеуменьшить
Наверное, именно тогда я полюбила истории и научилась их рассказывать.
Путь к профессии гида оказался не самым прямым: юридический факультет СПбГУ, магистратура по международному праву во Франции, стажировка в Европейском суде по правам человека в Страсбурге. Но в итоге я вернулась к тому, что люблю больше всего — рассказывать.
Сегодня я лицензированный французский гид (guide-conférencier) и провожу экскурсии по Парижу, Лувру, Орсе, Версалю и Фонтенбло. Мне интересно не просто показывать достопримечательности, а оживлять историю через судьбы людей, которые её создавали.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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–
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София
Благодарим Александру за экскурсию! Музей очень интересный, красивый, комфортный. Вы, наверняка, окунетесь в детские воспоминания, увидев знакомые по школьным учебникам произведения Монэ, Ренуара, Ван Гога, Дега, Писсарро. Восхитительные скульптуры не оставят вас равнодушными. К тому же из окон открывается чудесный вид на Сад Тюильри и Лувр.
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А
Анна
Прекрасная экскурсия, все остались в полном восторге и подростки и бабушка с дедушкой. Александра провела интереснейшую и познавательную экскурсию по музею Орсе. Так же Александра была всегда на связи и помогла найти место встречи. Рекомендую эту экскурсию и прекрасного гида Александру.
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Алексей
Рассказ Александры про музей Орсэ и его шедевры оказался чрезвычайно насыщенным и интересным. Про каждую картину, которой мы подходили, хотелось слушать и слушать. А Александре явно было, что рассказать. хочется отметить глубокие знания про искусство и историю. Шедевры Орсэ были вписаны в широкий контекст. Нам очень понравилось.
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Н
Наталья
Добрый день. Экскурсия с Александрой понравилась множеством дополнительных рассказов и рассксзиков. Каждый из которых добавлял свой шарм и оживлял присутствие в этом здании бывшего вокзала. Нам показалось, что 2, 5 часа маловато. Выставка насыщенная. Экскурсия великолепная Большое спасибо!
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Ж
Жанна
Наша группа благодарна Александре за время, проведённое в музее Орсе. На наш взгляд, очень точно выверен маршрут экскурсии, подача материала была очень живой и увлекательной. Осталось приятное послевкусие после посещения музея в компании с таким эрудированным гидом.
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Knyazev
Все прошло просто отлично! Вернемся еще!
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