25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Для многих музей Орсе в Париже — это музей импрессионистов. Уже только по этой причине этот музей включают в лист обязательных для посещения.

Однако Орсе — много больше, чем просто музей импрессионистов. Во-первых, коллекция музея Орсе является продолжением Лувра, так как здесь представлены предметы искусства, созданные в период с 1848 по 1914 год. Во-вторых, музей был задуман как место, позволяющее своим посетителям понять и прочувствовать жизнь и те изменения в обществе, что происходили в Европе и в мире во второй половине XIX века. Это был век изобретений и промышленного прогресса, эпоха, когда появились Эйфелева башня, фотографии, радио и первые кинотеатры. Это тот период, когда с бешеной скоростью строят новые и перестраивают старые города — в том числе Париж.

Если говорить об искусстве, то это так же век потрясений и революций. Каждые 10 лет на свет рождались новые течения и движения в живописи. В ходе экскурсии мы с вами углубимся в настоящие джунгли из так называемых «…измов». Начнем с реализма, барбизонской школы и импрессионизма, а закончим символизмом, дивизионизмом и фовизмом.

Среди шедевров музея Орсе значатся Анжелюс Милле, на котором был помешан Сальвадор Дали, картины незабываемого Анри Руссо, которого все мы видели еще на стенах классов школы, где проходили уроки ИЗО, скандально известные Олимпия и Завтрак на траве Эдуарда Мане, начало мира Курбе, бесподобные балерины Дега, пастели Тулуз Лотрека, игроки в карты Сезанна, Звездная Ночь Ван Гога, Бретонки и Таитянки Гогена.

Приходите!

Обратите внимание:

С 01 сентября 2018 по 31 января 2019 музей Орсе проводит реорганизацию своей коллекции живописи. В связи с этим в некоторые из дней в этот период будет невозможно увидеть сразу все картины, хранящиеся в музее.

В некоторые дни будет работать только первый этаж музея, при этом определенная часть полотен художников-импрессионистов временно переместят на первый этаж. Соответственно, в этот период гид вынужден менять содержание экскурсии, исходя из обстановки. Просим принимать во внимание этот момент при заказе. При этом длительность экскурсии останется прежней.