Интерактивные экскурсии в Париже

Найдено 3 экскурсии в категории «Интерактивные» в Париже на русском языке, цены от €214. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Интерактивная прогулка по Лувру с детьми
Индивидуальная
2 часа
107 отзывов
Интерактивное приключение по Лувру для семей: веселье и обучение
Погрузитесь в мир искусства с вашими детьми! Наша экскурсия превратит посещение Лувра в захватывающую игру с заданиями и загадками
Начало: Возле пирамиды Лувра
Сегодня в 12:00
Завтра в 13:00
214 за всё до 6 чел.
Детская экскурсия по музею д’Орсе
Индивидуальная
2 часа
37 отзывов
Уникальная детская экскурсия в музей д’Орсе: погружение в мир искусства
Приглашаем на захватывающую детскую экскурсию в музей д’Орсе, где искусство встречается с игрой и творчеством, оставляя яркие впечатления
Начало: Перед музеем
Сегодня в 12:00
Завтра в 13:00
214 за всё до 4 чел.
Кладбище Пер Лашез - пантеон душ
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Кладбище Пер Лашез - пантеон душ
Исследовать музей под открытым небом в интерактивном формате с заданиями
Начало: У метро Philippe Auguste
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
230 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    7 июня 2024
    Кладбище Пер Лашез - пантеон душ
    Прекрасный гид, хорошая организация, наилучшие рекомендации!!!!
  • А
    Александр
    23 мая 2024
    Интерактивная прогулка по Лувру с детьми
    Спасибо за экскурсию.
  • Y
    Yana
    21 апреля 2024
    Интерактивная прогулка по Лувру с детьми
    Благодарим Лауру за экскурсии. Лувр конечно потрясающий музей и одним днём его не обойти, а так получилось, что у нас
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    на экскурсию было всего 2 часа, возможно для первого раза с ребёнком (9 лет) этого было достаточно. Лаура мягко и очень доступно доносит информацию, человек приятный и улыбчивый,мы с удовольствием обратимся ещё. Спасибо, что оставили приятное впечатление о посещении Музея. В Лувр можно возвращаться бесконечно. 🌺

    Благодарим Лауру за экскурсии. Лувр конечно потрясающий музей и одним днём его не обойти, а такБлагодарим Лауру за экскурсии. Лувр конечно потрясающий музей и одним днём его не обойти, а такБлагодарим Лауру за экскурсии. Лувр конечно потрясающий музей и одним днём его не обойти, а такБлагодарим Лауру за экскурсии. Лувр конечно потрясающий музей и одним днём его не обойти, а так
  • Е
    Евгений
    6 апреля 2024
    Детская экскурсия по музею д’Орсе
    Лаура увлекла 10 летнего ребёнка. Дочь осталась очень довольной и заинтересовалась мраморными скульптурами.
  • Т
    Татьяна
    4 апреля 2024
    Детская экскурсия по музею д’Орсе
    Большое спасибо Лауре за проведенную экскурсию! Дети и взрослые были очень заинтересованы! Получили ответы на все наши вопросы. Дети с удовольствием выполняли задания!
  • М
    Милена
    1 апреля 2024
    Кладбище Пер Лашез - пантеон душ
    Интересная экскурсия в необычное место- на кладбище Пер-Лашез. Пер-Лашез- поистине город мертвых с великолепными старинными склепами и увлекательными историями о выдающихся людях. Нас сопровождала гид Дина- профессионал своего дела и очень интересный рассказчик! Благодарим организаторов, ценителям рекомендуем!
    Интересная экскурсия в необычное место- на кладбище Пер-Лашез
  • А
    Анастасия
    9 марта 2024
    Интерактивная прогулка по Лувру с детьми
    Спасибо большое Лауре за экскурсию! Все было просто замечательно! Ребенок в восторге и совсем не устал, хотя ей всего 5 лет!
  • А
    Александра
    29 февраля 2024
    Детская экскурсия по музею д’Орсе
    Благодаря Лауре, вся наша семья влюбилась как в экспозиции в музее, так и в сам музей, ведь он тоже представляет
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    важный для Парижа объект архитектуры. Мы открыли многие картины по-новому, хотя и знакомы с ними с детства, а ребёнок очень внимательно слушал все 2 часа нашего общения, благодаря тому, как Лаура интересно преподносила информацию. Ребёнок остался влюблён в музей, и очень хочет побывать там снова!

  • А
    Александра
    26 февраля 2024
    Кладбище Пер Лашез - пантеон душ
    Почему Пер Лашез стоит посетить, впервые приехав в Париж? А причина проста - узнать получше жизнь Парижа в разные эпохи,
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    связать историю, которую мы изучали в школе, о чем читали книги, с реальными людьми, жившими когда-то здесь, ведь история города - это история его жителей. А прочувствовать все это без хорошего гида очень сложно, так что если Вы, как и мы, ищете этой связи с городом, обязательно закажите эту экскурсию! Потрясающе подобранные истории, переносящие в разные периоды Парижа, грустные и забавные, любовные, трагические: эти 2,5 часа пролетят очень быстро, но оставят очень яркое понимание о жизни Парижа. Спасибо огромное за такой интересный экскурс в историю, мы с Парижем теперь немного больше на ТЫ!

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Интерактивные»

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  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Набережная
  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Интерактивные" можно забронировать 3 экскурсии от 214 до 230. Туристы уже оставили гидам 151 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Интерактивные», 151 ⭐ отзыв, цены от €214. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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