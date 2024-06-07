1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Интерактивное приключение по Лувру для семей: веселье и обучение
Погрузитесь в мир искусства с вашими детьми! Наша экскурсия превратит посещение Лувра в захватывающую игру с заданиями и загадками
Начало: Возле пирамиды Лувра
Сегодня в 12:00
Завтра в 13:00
€214 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Уникальная детская экскурсия в музей д’Орсе: погружение в мир искусства
Приглашаем на захватывающую детскую экскурсию в музей д’Орсе, где искусство встречается с игрой и творчеством, оставляя яркие впечатления
Начало: Перед музеем
Сегодня в 12:00
Завтра в 13:00
€214 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Кладбище Пер Лашез - пантеон душ
Исследовать музей под открытым небом в интерактивном формате с заданиями
Начало: У метро Philippe Auguste
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€230 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна7 июня 2024Прекрасный гид, хорошая организация, наилучшие рекомендации!!!!
- ААлександр23 мая 2024Спасибо за экскурсию.
- YYana21 апреля 2024Благодарим Лауру за экскурсии. Лувр конечно потрясающий музей и одним днём его не обойти, а так получилось, что у нас
- ЕЕвгений6 апреля 2024Лаура увлекла 10 летнего ребёнка. Дочь осталась очень довольной и заинтересовалась мраморными скульптурами.
- ТТатьяна4 апреля 2024Большое спасибо Лауре за проведенную экскурсию! Дети и взрослые были очень заинтересованы! Получили ответы на все наши вопросы. Дети с удовольствием выполняли задания!
- ММилена1 апреля 2024Интересная экскурсия в необычное место- на кладбище Пер-Лашез. Пер-Лашез- поистине город мертвых с великолепными старинными склепами и увлекательными историями о выдающихся людях. Нас сопровождала гид Дина- профессионал своего дела и очень интересный рассказчик! Благодарим организаторов, ценителям рекомендуем!
- ААнастасия9 марта 2024Спасибо большое Лауре за экскурсию! Все было просто замечательно! Ребенок в восторге и совсем не устал, хотя ей всего 5 лет!
- ААлександра29 февраля 2024Благодаря Лауре, вся наша семья влюбилась как в экспозиции в музее, так и в сам музей, ведь он тоже представляет
- ААлександра26 февраля 2024Почему Пер Лашез стоит посетить, впервые приехав в Париж? А причина проста - узнать получше жизнь Парижа в разные эпохи,
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Интерактивные»
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