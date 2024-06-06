1 чел.
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Мини-группа
2 часа
Прогулка по эпохам Парижа: от Сите до Лувра
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим эпохам Парижа, открывая его секреты и красоту
Начало: На площади Сен-Мишель
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
Сегодня в 10:30
10 июня в 10:30
€32 за человека
Индивидуальная
2 часа
Уникальная детская экскурсия в музей д’Орсе: погружение в мир искусства
Приглашаем на захватывающую детскую экскурсию в музей д’Орсе, где искусство встречается с игрой и творчеством, оставляя яркие впечатления
Начало: Перед музеем
Сегодня в 12:00
Завтра в 13:00
€214 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Лувр сквозь века и эпохи: индивидуальная экскурсия
Лувр - лабиринт искусства и истории. С гидом вы не потеряетесь среди шедевров и узнаете все тайны музея. Идеально для любителей искусства и истории
Начало: На площади перед Лувром
16 июня в 09:30
17 июня в 15:30
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Париж
История и архитектура французской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Около Пантеона
16 июня в 09:00
17 июня в 14:00
от €200 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета
Полюбоваться океаном, погулять по футуристичным садам и заглянуть в Руан
Начало: От вашего отеля в Париже
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
615€554 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай6 июня 2024Экскурсия состоялась, все замечательно, не смотря на плохую погоду экскурсовод все показала и рассказала.
- AAlexander5 июня 2024Очень информативно и хорошо продумано.
- ММаргарита1 июня 2024Спасибо гиду Елене, за ее прекрасную экскурсию! Время пролетело незаметно, Елена максимально показала и рассказала о достопримечательностях! Очень искренне рассказывала, хороший собеседник! С удовольствием порекомендую!
- ИИнна24 мая 2024Структурированная и интеллигентная подача материала, адаптивность под просьбы слушателей, фундаментальная искусствоведческая база отличают экскурсии Анастасии. Три часа пролетают незаметно, удобные
- ИИгорь23 мая 2024Поездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательный.
- ТТимур20 мая 2024Превосходная подача материала!
- ММихаил9 мая 2024Добрый вечер! Очень понравилась экскурсия по Парижу с Анастасией! Интересно, вдумчево, с массой исторических, литературный и. кинематографических подробностей. Просто замечательно и здорово! Спасибо большое! Очень рекомендую!! 🤩
- ЛЛилиана8 мая 2024Эрудированная, элегантная, близкая по духу Анна провела 4 необычайно наполненных информацией часа с нами! За что огромное спасибо! Все прошло потрясающе, любой каприз был исполнен и обыгран как будто так изначально и планировалось! Пламенный привет из Польши;)))
- ЮЮлия4 мая 2024Были на экскурсии с гидом Анастасия «Сокровища Лувра» с детьми 8 и 18 лет. Понравилось очень всем!!! Экскурсия была прекрасно
- ЕЕвгений6 апреля 2024Лаура увлекла 10 летнего ребёнка. Дочь осталась очень довольной и заинтересовалась мраморными скульптурами.
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Бонжур, Париж!»
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