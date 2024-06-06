Бонжур, Париж! – экскурсии в Париже

Найдено 5 экскурсий в категории «Бонжур, Париж!» в Париже на русском языке, цены от €32, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по эпохам Парижа
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
48 отзывов
Прогулка по эпохам Парижа: от Сите до Лувра
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим эпохам Парижа, открывая его секреты и красоту
Начало: На площади Сен-Мишель
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
Сегодня в 10:30
10 июня в 10:30
32 за человека
Детская экскурсия по музею д’Орсе
Индивидуальная
2 часа
37 отзывов
Уникальная детская экскурсия в музей д’Орсе: погружение в мир искусства
Приглашаем на захватывающую детскую экскурсию в музей д’Орсе, где искусство встречается с игрой и творчеством, оставляя яркие впечатления
Начало: Перед музеем
Сегодня в 12:00
Завтра в 13:00
214 за всё до 4 чел.
Лувр сквозь века и эпохи
Индивидуальная
2.5 часа
25 отзывов
Лувр сквозь века и эпохи: индивидуальная экскурсия
Лувр - лабиринт искусства и истории. С гидом вы не потеряетесь среди шедевров и узнаете все тайны музея. Идеально для любителей искусства и истории
Начало: На площади перед Лувром
16 июня в 09:30
17 июня в 15:30
от 200 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Париж
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
110 отзывов
Знакомьтесь, Париж
История и архитектура французской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Около Пантеона
16 июня в 09:00
17 июня в 14:00
от 200 за всё до 10 чел.
Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета
Полюбоваться океаном, погулять по футуристичным садам и заглянуть в Руан
Начало: От вашего отеля в Париже
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
615554 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    6 июня 2024
    Прогулка по эпохам Парижа
    Экскурсия состоялась, все замечательно, не смотря на плохую погоду экскурсовод все показала и рассказала.
  • A
    Alexander
    5 июня 2024
    Прогулка по эпохам Парижа
    Очень информативно и хорошо продумано.
  • М
    Маргарита
    1 июня 2024
    Прогулка по эпохам Парижа
    Спасибо гиду Елене, за ее прекрасную экскурсию! Время пролетело незаметно, Елена максимально показала и рассказала о достопримечательностях! Очень искренне рассказывала, хороший собеседник! С удовольствием порекомендую!
  • И
    Инна
    24 мая 2024
    Лувр сквозь века и эпохи
    Структурированная и интеллигентная подача материала, адаптивность под просьбы слушателей, фундаментальная искусствоведческая база отличают экскурсии Анастасии. Три часа пролетают незаметно, удобные
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    наушники изолируют нас от шумных туристических толп. Если вам нужно увидеть знаковые экспонаты в продуманном хронологическом порядке без измучивающих слушателя детализации и попыток обьять необьятное. Если вам хотелось бы услышать и увидеть что-то сверх стандартной структуры экскурсии по Лувру - можете спокойно бронировать поход в музей с гидом Анастасией.

  • И
    Игорь
    23 мая 2024
    Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета
    Поездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательный.
    Поездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательныйПоездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательныйПоездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательныйПоездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательныйПоездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательный
  • Т
    Тимур
    20 мая 2024
    Знакомьтесь, Париж
    Превосходная подача материала!
  • М
    Михаил
    9 мая 2024
    Знакомьтесь, Париж
    Добрый вечер! Очень понравилась экскурсия по Парижу с Анастасией! Интересно, вдумчево, с массой исторических, литературный и. кинематографических подробностей. Просто замечательно и здорово! Спасибо большое! Очень рекомендую!! 🤩
  • Л
    Лилиана
    8 мая 2024
    Знакомьтесь, Париж
    Эрудированная, элегантная, близкая по духу Анна провела 4 необычайно наполненных информацией часа с нами! За что огромное спасибо! Все прошло потрясающе, любой каприз был исполнен и обыгран как будто так изначально и планировалось! Пламенный привет из Польши;)))
  • Ю
    Юлия
    4 мая 2024
    Лувр сквозь века и эпохи
    Были на экскурсии с гидом Анастасия «Сокровища Лувра» с детьми 8 и 18 лет. Понравилось очень всем!!! Экскурсия была прекрасно
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    подготовлена, Анастасия смогла заинтересовать своим рассказом даже моих подростков!!! 2,5 часа пролетели незаметно. Анастасия прекрасный рассказчик, владеющий превосходно темой, и очень милая девушка!!

  • Е
    Евгений
    6 апреля 2024
    Детская экскурсия по музею д’Орсе
    Лаура увлекла 10 летнего ребёнка. Дочь осталась очень довольной и заинтересовалась мраморными скульптурами.

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Бонжур, Париж!»

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Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Бонжур, Париж!" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 32 до 554 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 224 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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