Н Николай Прогулка по эпохам Парижа Экскурсия состоялась, все замечательно, не смотря на плохую погоду экскурсовод все показала и рассказала.

A Alexander Прогулка по эпохам Парижа Очень информативно и хорошо продумано.

М Маргарита Прогулка по эпохам Парижа Спасибо гиду Елене, за ее прекрасную экскурсию! Время пролетело незаметно, Елена максимально показала и рассказала о достопримечательностях! Очень искренне рассказывала, хороший собеседник! С удовольствием порекомендую!

И Инна Лувр сквозь века и эпохи читать дальше наушники изолируют нас от шумных туристических толп. Если вам нужно увидеть знаковые экспонаты в продуманном хронологическом порядке без измучивающих слушателя детализации и попыток обьять необьятное. Если вам хотелось бы услышать и увидеть что-то сверх стандартной структуры экскурсии по Лувру - можете спокойно бронировать поход в музей с гидом Анастасией. Структурированная и интеллигентная подача материала, адаптивность под просьбы слушателей, фундаментальная искусствоведческая база отличают экскурсии Анастасии. Три часа пролетают незаметно, удобные

И Игорь Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета Поездка супер. Очень красивые места, милейший город Руан. Роману большое спасибо, приятный,позитивный, очень внимательный.

Т Тимур Знакомьтесь, Париж Превосходная подача материала!

М Михаил Знакомьтесь, Париж Добрый вечер! Очень понравилась экскурсия по Парижу с Анастасией! Интересно, вдумчево, с массой исторических, литературный и. кинематографических подробностей. Просто замечательно и здорово! Спасибо большое! Очень рекомендую!! 🤩

Л Лилиана Знакомьтесь, Париж Эрудированная, элегантная, близкая по духу Анна провела 4 необычайно наполненных информацией часа с нами! За что огромное спасибо! Все прошло потрясающе, любой каприз был исполнен и обыгран как будто так изначально и планировалось! Пламенный привет из Польши;)))

Ю Юлия Лувр сквозь века и эпохи читать дальше подготовлена, Анастасия смогла заинтересовать своим рассказом даже моих подростков!!! 2,5 часа пролетели незаметно. Анастасия прекрасный рассказчик, владеющий превосходно темой, и очень милая девушка!! Были на экскурсии с гидом Анастасия «Сокровища Лувра» с детьми 8 и 18 лет. Понравилось очень всем!!! Экскурсия была прекрасно