35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Сказочный Лувр для детей от 6 лет

Познавательное, но не скучное приключение, которое запомнится юным путешественникам

Людмила
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Людмила – ваш гид
Лувр известен богатыми коллекциями, которые знакомят с историей и культурой многих эпох и цивилизаций.

Но это не самый лёгкий для посещения музей даже для взрослых.

Я с радостью помогу увлечь ваших детей, незаметно познакомлю с понятиями из области искусства и библейскими сюжетами.

Так встреча с мировыми шедеврами пройдёт весело, увлекательно и без мучений.

Приготовьтесь к динамичному путешествию в мир сказок и чудесных историй Лувра!
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у пирамиды Лувра
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У этой экскурсии35 отзывов
5
Сказочный Лувр для детей от 6 лет
Сказочный Лувр для детей от 6 лет

Что вас ожидает

Запоминающиеся рассказы о шедеврах
Дети познакомятся с сатирами и химерами, узнают, почему греческие скульптуры часто изображались обнажёнными. Поймут, для чего служило искусство в древнем мире и как узнать на картине Иоанна Крестителя. Маршрут включает фундамент средневекового замка, залы искусства Древнего Египта, Древней Греции и Итальянского Возрождения. За почти два часа вы встретите трёх знаменитых дам Лувра — Венеру Милосскую, Нику Самофракийскую и Джоконду — а также работы Джотто, Боттичелли, Рафаэля, Веронезе, Микеланджело и других гениев.

Сказочные истории музея-дворца
Спутниками прогулки станут легенды и мифы древних цивилизаций, королевские тайны и библейские сказания. Ребята услышат истории о сфинксе, подземном царстве бога Озириса и египетских мумиях, о древнегреческих богах и героях, о мучениках из Библии и Иисусе Христе. Удерживая внимание ребёнка нескучными историями, я незаметно познакомлю его с понятиями аллегории, портрета, пейзажа, натюрморта.

Кому подойдёт экскурсия

Предложенная программа будет интересна детям от 6 до 12 лет. Но я с радостью адаптирую рассказ и маршрут и для детей постарше (от 13 до 17 лет).

Организационные детали

  • Входные билеты в Лувр для взрослых не включены в стоимость экскурсии (17 €). Билет можно купить заранее на сайте музея или в кассе перед экскурсией.
  • Детям до 18 лет вход в Лувр бесплатный, но подросткам лучше взять паспорт
  • В некоторые дни Лувр закрывает часть залов для посетителей (например, залы Древнего Египта закрыты по пятницам). В таком случае маршрут будет изменён. В выходные дни все залы музея обычно открыты.
Сказочный Лувр для детей от 6 лет
Сказочный Лувр для детей от 6 лет
Сказочный Лувр для детей от 6 лет
Сказочный Лувр для детей от 6 лет
Сказочный Лувр для детей от 6 лет
Сказочный Лувр для детей от 6 лет
Сказочный Лувр для детей от 6 лет
Сказочный Лувр для детей от 6 лет
Сказочный Лувр для детей от 6 лет
Сказочный Лувр для детей от 6 лет
Сказочный Лувр для детей от 6 лет

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у пирамиды Лувра.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Людмила
Людмила
Будучи лицензированным гидом, я с удовольствием предлагаю мои неповторимые авторские экскурсии по Парижу и в его музеях. Моя задача не только профессионально Вас познакомить с историей города и его главными достопримечательностями, но и передать Вам мою любовь к нему! Живя в Париже с 2005 года, я полюбила его всем сердцем. Я и постараюсь от всей души, чтобы у Вас остались о нем самые лучшие воспоминания!
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35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 февраля 2020
Большое спасибо Людмиле. Были на экскурсии с сыном 5 лет, очень сомневались, подойдёт ли формат экскурсии. Она смогла с первых минут заинтересовать ребёнка. Было достаточно информативно, в игровой форме, узнали много интересного, 2 часа пролетели незаметно. А самое главное, сын понял, что музей-это не скучно. Отдельное спасибо за подарок. Пройти квест, в процессе запомнить много информации и увидеть шедевры, а потом ещё и получить приз, что может быть лучше?
11 января 2020
Спасибо огромное за экскурсию. Как мы сами, так и дети получили огромное удовольствие.
Людмила очень отзывчивый человек и заранее подготовилась к экскурсии, уточнив возраст детей.
Даже подготовила для них подарки.
Также во время экскурсии она разными играми и заданиями держала детей вовлеченными в процесс.
Мы даже не заметили как быстро прошло время.
В ходе экскурсии у нас самих тоже возникали вопросы по поводу некоторых картин, на что Людмила давала очень детальный пояснительный ответ.
Это был мой третий визит в Лувр за последние 15 лет, но благодаря Людмиле мы заново открыли для себя это прекрасное место.
7 января 2020
Людмила, спасибо большое за проведённые экскурсии, вспоминаем Вас с тёплом! Вы - замечательная!
19 ноября 2019
Экскурсия представляла своего рода образовательный квест, сочетавший выполнение занимательных заданий и получение искусствоведческой и исторической информации в увлекательной форме. Сыну очень понравилось! Спасибо экскурсоводу Людмиле!
14 ноября 2019
Людмила, спасибо Вам большое за интересную экскурсию, детям, а их было четверо от 8 до 14 лет, очень понравилось, не говоря уже о взрослых! Спасибо!!
3 ноября 2019
Людмила просто сказочный гид! Увлекла детей с 1 минуты. Дети были разного возраста: 7 лет, 11 лет и 14 лет. 2,5 часа удерживать внимание детей - это нужно иметь отличные навыки и харизму, а также быть немного психологом, чтобы понимать чего хотят дети. Людмила, браво! Очень жалеем что не выбрали другие ваши экскурсии и попали к другим гидам! Однозначно Париж нужно узнавать с вами! Интересно будет и детям и взрослым однозначно. Берите без сомнений! Мы попробовали трёх гидов с трипстера за неделю, и Людмила - это бриллиант!
31 октября 2019
Огромное спасибо Людмиле за прекрасно проведённую экскурсию. В течении 2-х часов держала внимание детей. Смогла найти подход к разновозрастных детям (6 лет и 13 лет). Спасибо, мы обязательно пойдём на экскурсию с Людмилой в следующий приезд!
28 октября 2019
Все было отлично
28 октября 2019
Сегодня были на экскурсии по Лувру с Людмилой. Она очень интересный рассказчик, терпеливая и очень-очень лояльная к детым. Заинтересовала сына заданными, которые он должен был сделать в музее. Людмила, огромное Вам спасибо!
20 октября 2019
Экскурсия очень понравилась и нам и детям (6 и 8 лет). В следующей раз обязательно еще сходим в Лувр именно с этим гидом, так как Людмила легко и быстро вошла в контакт с детьми и смогла их заинтересовать! Экскурсия ориентирована на детей, показывают самое интересное, паралельно давая задания (легкие, не бойтесь, к примеру: нарисовать руки Венере Милоской и тд). Мы, взрослые, тоже с интересом слушали! В общем всем советуем, особенно если время ограничено и нет возможности тратить на Лувр неделю
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