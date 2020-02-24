35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Запоминающиеся рассказы о шедеврах

Дети познакомятся с сатирами и химерами, узнают, почему греческие скульптуры часто изображались обнажёнными. Поймут, для чего служило искусство в древнем мире и как узнать на картине Иоанна Крестителя. Маршрут включает фундамент средневекового замка, залы искусства Древнего Египта, Древней Греции и Итальянского Возрождения. За почти два часа вы встретите трёх знаменитых дам Лувра — Венеру Милосскую, Нику Самофракийскую и Джоконду — а также работы Джотто, Боттичелли, Рафаэля, Веронезе, Микеланджело и других гениев.

Сказочные истории музея-дворца

Спутниками прогулки станут легенды и мифы древних цивилизаций, королевские тайны и библейские сказания. Ребята услышат истории о сфинксе, подземном царстве бога Озириса и египетских мумиях, о древнегреческих богах и героях, о мучениках из Библии и Иисусе Христе. Удерживая внимание ребёнка нескучными историями, я незаметно познакомлю его с понятиями аллегории, портрета, пейзажа, натюрморта.

Кому подойдёт экскурсия

Предложенная программа будет интересна детям от 6 до 12 лет. Но я с радостью адаптирую рассказ и маршрут и для детей постарше (от 13 до 17 лет).