Откройте для себя Hotel National des Invalides, где сейчас находится Музей Армии.
Описание билетаЧто вас ждет Откройте для себя Hotel National des Invalides, где сейчас находится Музей Армии. Прогуляйтесь по коллекциям музея в своем собственном темпе и окунитесь в более чем 500 000 экспонатов от Средних веков до наших дней. Погрузитесь в сердце Парижа и окунитесь в историю Франции в Hotel National des Invalides. Созданный Людовиком XIV для размещения ветеранов и раненых солдат, Hotel National теперь также является домом для Musee de l'Armee. Полюбуйтесь всемирно известным позолоченным куполом, который с 1861 года является местом упокоения Наполеона. Исследуйте коллекции и побродите по доспехам и оружию королей Франции. Осмотрите мечи, пушки, униформу, картины, фотографии и личные вещи главных деятелей Франции. Загляните за пределы артефактов и примите участие в интерактивном цифровом мероприятии с помощью устройств, которые позволяют посетителям лучше понять некоторые сражения, сформировавшие историю страны. Важная информация: Обратите внимание, что вход в музей бесплатный для лиц до 18 лет и для граждан ЕС до 26 лет. Пожалуйста, заберите билеты на месте. Примите во внимание • Вы можете попасть на территорию с Эспланады Инвалидов с 10:00 до 18:00 и с площади Вобана с 14:00 до 18:00 • Имеются гардеробы • Вход в музей бесплатный для лиц младше 18 лет и для граждан ЕС младше 26 лет, но им понадобится билет для входа. Билеты можно приобрести только на месте в кассе музея • Имейте в виду, что кассы закрываются за 30 минут до закрытия музея • Даты закрытия: 1 января, 1 мая и 25 декабря
Ежедневно, 10:00 - 18:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Постоянные экспозиции
- Домская церковь (гробница Наполеона)
- Музей планов-рельефов
- Музей Ордена Освобождения
- Временные выставки
- Доступ к семейным мероприятиям в субботу и воскресенье в 11:00 и 14:30 на французском языке, при наличии возможности (билеты по 7 евро на ребенка на месте)
Что не входит в цену
- Экскурсия
- Для входа необходимы бесплатные билеты, но их можно приобрести только на месте
- Мультимедийный гид (можно приобрести на месте за 5 евро)
- Билеты на семейные мероприятия (можно приобрести на месте за 7 евро на ребенка и при наличии)
Место начала и завершения?
V857+957 Париж, Франция
Когда и как рано покупать?
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Парижа
