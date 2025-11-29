Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Описание билета Что вас ждет Откройте для себя Hotel National des Invalides, где сейчас находится Музей Армии. Прогуляйтесь по коллекциям музея в своем собственном темпе и окунитесь в более чем 500 000 экспонатов от Средних веков до наших дней. Погрузитесь в сердце Парижа и окунитесь в историю Франции в Hotel National des Invalides. Созданный Людовиком XIV для размещения ветеранов и раненых солдат, Hotel National теперь также является домом для Musee de l'Armee. Полюбуйтесь всемирно известным позолоченным куполом, который с 1861 года является местом упокоения Наполеона. Исследуйте коллекции и побродите по доспехам и оружию королей Франции. Осмотрите мечи, пушки, униформу, картины, фотографии и личные вещи главных деятелей Франции. Загляните за пределы артефактов и примите участие в интерактивном цифровом мероприятии с помощью устройств, которые позволяют посетителям лучше понять некоторые сражения, сформировавшие историю страны. Важная информация: Обратите внимание, что вход в музей бесплатный для лиц до 18 лет и для граждан ЕС до 26 лет. Пожалуйста, заберите билеты на месте. Примите во внимание • Вы можете попасть на территорию с Эспланады Инвалидов с 10:00 до 18:00 и с площади Вобана с 14:00 до 18:00 • Имеются гардеробы • Вход в музей бесплатный для лиц младше 18 лет и для граждан ЕС младше 26 лет, но им понадобится билет для входа. Билеты можно приобрести только на месте в кассе музея • Имейте в виду, что кассы закрываются за 30 минут до закрытия музея • Даты закрытия: 1 января, 1 мая и 25 декабря

