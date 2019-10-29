4 часа
Билеты
Билет в музей Орсэ без очереди
Начало: 1 Rue de la Légion d’Honneur, 75007 Paris
«Билет, дающий право на вход в крупнейший музей импрессионизма и постимпрессионизма в Париже, а также на различные тематические выставки, которые в нем проводятся»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€21 за билет
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
История моды в шедеврах Лувра + выставка «Лувр кутюр»
Научиться определять эпоху и стиль по причёскам и костюмам
Начало: У Лувра
«Отдел декоративного искусства и временная выставка «Лувр кутюр»»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€240 за всё до 6 чел.
1 день
Билеты
Дом Инвалидов: Могила Наполеона и вход в Музей Армии
Начало: V857+957 Париж, Франция
Расписание: Ежедневно, 10:00 - 18:00
Завтра в 10:00
15 фев в 10:00
€16 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- УУльяна29 октября 2019Быстро и организованно вошли с билетом, с телефона отсканировали штрих-код, очень удобно
- LLUDMILA26 сентября 2019Все просто супер,никаких загвоздок,спасибо Вам большое!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Выставки»
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