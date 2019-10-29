Выставки Парижа

Найдено 3 экскурсии в категории «Выставки» в Париже на русском языке, цены от €16. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Билет в музей Орсэ без очереди
Пешая
8 отзывов
4 часа
Билеты
Билет в музей Орсэ без очереди
Начало: 1 Rue de la Légion d’Honneur, 75007 Paris
«Билет, дающий право на вход в крупнейший музей импрессионизма и постимпрессионизма в Париже, а также на различные тематические выставки, которые в нем проводятся»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
21 за билет
История моды в шедеврах Лувра + выставка «Лувр кутюр»
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
История моды в шедеврах Лувра + выставка «Лувр кутюр»
Научиться определять эпоху и стиль по причёскам и костюмам
Начало: У Лувра
«Отдел декоративного искусства и временная выставка «Лувр кутюр»»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
240 за всё до 6 чел.
Дом Инвалидов: Могила Наполеона и вход в Музей Армии
Пешая
1 день
Билеты
Дом Инвалидов: Могила Наполеона и вход в Музей Армии
Начало: V857+957 Париж, Франция
Расписание: Ежедневно, 10:00 - 18:00
Завтра в 10:00
15 фев в 10:00
16 за билет

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Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Выставки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Билет в музей Орсэ без очереди
  2. История моды в шедеврах Лувра + выставка «Лувр кутюр»
  3. Дом Инвалидов: Могила Наполеона и вход в Музей Армии
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Эйфелева башня
  4. Собор Парижской Богоматери
  5. Набережная
  6. Монмартр
  7. Остров Сите
  8. Квартал Марэ
  9. Опера Гарнье
  10. Музей Орсе
Сколько стоит экскурсия по Парижу в феврале 2025
Сейчас в Париже в категории "Выставки" можно забронировать 3 экскурсии от 16 до 240. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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