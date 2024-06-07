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необыкнованными! Впервые в таком кайфе именно от манеры подачи материала и способности заинтересовать так, что потом еще в голове звучат отголоски тех историй, тех удивительных фактов, тех нюансов, на которые Елена искусно обращает внимание! Рекомендую от души! Благодарю за незабываемый день в компании с эрудированным, ярким, профессиональным, всегда чем-то новым интересующимся Человеком!