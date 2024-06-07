Дом инвалидов – экскурсии в Париже

Найдено 8 экскурсий в категории «Дом инвалидов» в Париже на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большой «батман» по Парижу
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
77 отзывов
Экскурсия Большой «батман»: культурное путешествие по Парижу
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Парижу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Холл Вашей гостиницы, если живёте в районе 1-8, ил...
18 июня в 09:30
25 июня в 09:00
534 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия «Один день в Париже»
🚶 Пешая
Индивидуальная
6.5 часов
84 отзыва
Обзорная экскурсия «Один день в Париже»
Большая прогулка по городу на целый день - все самое интересное в городе
Начало: Мулен Руж
21 июля в 09:00
24 авг в 09:00
от 360 за всё до 5 чел.
Классический Париж: от Лувра до Эйфелевой башни
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Классический Париж: от Лувра до Эйфелевой башни
В комфортной мини-группе исследовать город, слушая интересные истории и рассматривая архитектуру
Начало: У Лувра
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
54 за человека
Шарм и блеск Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
40 отзывов
Шарм и блеск Парижа
История Парижа как столицы французского королевства на маршруте от Оперы Гарнье до Дома Инвалидов
Начало: У Оперы Гарнье
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
155 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
12 отзывов
Обзорная экскурсия по Парижу с круизом по Сене
Откройте для себя великолепие Парижа, пройдитесь по Елисейским полям и взгляните на город с водной глади Сены
Начало: У станции метро «Champs Elysées Clemenceau»
Сегодня в 08:00
10 июня в 15:00
45 за человека
Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
Изучить ключевые достопримечательности и раскрыть городские тайны с историком из Сорбонны
Начало: на площади Опера
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
400 за всё до 6 чел.
Париж Прекрасной эпохи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Париж Прекрасной эпохи
Погрузиться в золотые времена жизни города и раскрыть его парадную сторону с профессиональным гидом
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Тайны и секреты гробницы Наполеона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Тайны и секреты гробницы Наполеона
Прикоснуться к жизни великого полководца на экскурсии с известным наполеоноведом
10 июня в 10:30
17 июня в 10:30
220 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexander
    7 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
    Валерия очень квалифицированая гид, много знаний, неожиданных фактов. Очень милая, приятная, энергичная. За 5 дней мы провели 6 экскурсий с этой
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    компанией, одна лучше другой. Я не работаю на эту компанию. При выборе очень внимательно слежу за reviews. Советую. Прекрасный communication, высокий профессиональный подход.

  • В
    Виктория
    6 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
    Экскурсия средненькая. Очень сильно не хватало аудиогида. Много перемещений между локациями, когда экскурсовод ничего не рассказывает. Половина времени экскурсии тратится
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    на эти переходы в тишине. С аудиогидом можно было это время занять историей Франции, предоставить больше информации, лайфхаками. Но очень скрасил впечатление кораблик. Однако имейте ввиду, что на корабле надо сразу сканировать QR код, который расклеен внутри корабля. Нужен интернет. Иначе останетесь без аудиогида.

  • А
    Андрей
    4 июня 2024
    Шарм и блеск Парижа
    Блестящая экскурсия с очень интересным гидом. Мы получили большое удовольствие от двух часовой прогулки. С удовольствием по рекомендуем и гида Оксана и ее экскурсию.
  • О
    Оксана
    28 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
    Отличная, познавательная и при этом легкая экскурсия. Были с сыном 9 лет - доволен.
  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    Обзорная экскурсия «Один день в Париже»
    Елена - просто чудо какое-то! Как же ей удается завальсировать тебя и кружить в танце по Парижу со своими историями
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    необыкнованными! Впервые в таком кайфе именно от манеры подачи материала и способности заинтересовать так, что потом еще в голове звучат отголоски тех историй, тех удивительных фактов, тех нюансов, на которые Елена искусно обращает внимание! Рекомендую от души! Благодарю за незабываемый день в компании с эрудированным, ярким, профессиональным, всегда чем-то новым интересующимся Человеком!

  • И
    Инна
    11 мая 2024
    Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
    Чудесный день в Париже!! Неторопливый, интересный, наполненный множеством историй и фактов. Если Вам на самом деле интересен Париж и его история, Вам обязательно надо посетить эту экскурсию. Не пожалеете
  • И
    Игорь
    11 мая 2024
    Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
    Экскурсовод Давид, профессионал и влюблен в свое дело! Он отлично чувствует запросы клиента! Есть изюминка в его стиле общения. Большой респект!
  • К
    Кристина
    30 апреля 2024
    Классический Париж: от Лувра до Эйфелевой башни
    Невероятная экскурсия, все было максимально интересно и захватывающе. Маршрут выстроен таким образом, что все главные достопримечательности по пути, отдельно хочется отметить работу экскурсовода узнали много интересных фактов
  • N
    Nikolai
    20 апреля 2024
    Шарм и блеск Парижа
    Оксана отличный рассказчик, прекрасно знает историю, экскурсия длилась почти 2,5 часа и в не самую лучшую погоду, но прошла на одном дыхании. Узнали много нового и интересного.
  • F
    Farida
    14 апреля 2024
    Шарм и блеск Парижа
    Спасибо большое Оксане за увлекательную экскурсию, очень понравилось всем членам нашей семьи. Сразу заметно когда человек реально увлечен и близко знаком своим делом. В следующий раз с удовольствием хотели бы взять другой тур с ней.

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Дом инвалидов»

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  2. Лувр
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  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Дом инвалидов" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 45 до 534. Туристы уже оставили гидам 219 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Дом инвалидов», 219 ⭐ отзывов, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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