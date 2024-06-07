1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия Большой «батман»: культурное путешествие по Парижу
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Парижу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Холл Вашей гостиницы, если живёте в районе 1-8, ил...
18 июня в 09:30
25 июня в 09:00
€534 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Обзорная экскурсия «Один день в Париже»
Большая прогулка по городу на целый день - все самое интересное в городе
Начало: Мулен Руж
21 июля в 09:00
24 авг в 09:00
от €360 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Классический Париж: от Лувра до Эйфелевой башни
В комфортной мини-группе исследовать город, слушая интересные истории и рассматривая архитектуру
Начало: У Лувра
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
€54 за человека
Индивидуальная
2 часа
Шарм и блеск Парижа
История Парижа как столицы французского королевства на маршруте от Оперы Гарнье до Дома Инвалидов
Начало: У Оперы Гарнье
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€155 за всё до 4 чел.
Групповая
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Парижу с круизом по Сене
Откройте для себя великолепие Парижа, пройдитесь по Елисейским полям и взгляните на город с водной глади Сены
Начало: У станции метро «Champs Elysées Clemenceau»
Сегодня в 08:00
10 июня в 15:00
€45 за человека
Индивидуальная
6 часов
Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
Изучить ключевые достопримечательности и раскрыть городские тайны с историком из Сорбонны
Начало: на площади Опера
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Париж Прекрасной эпохи
Погрузиться в золотые времена жизни города и раскрыть его парадную сторону с профессиональным гидом
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны и секреты гробницы Наполеона
Прикоснуться к жизни великого полководца на экскурсии с известным наполеоноведом
10 июня в 10:30
17 июня в 10:30
€220 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlexander7 июня 2024Валерия очень квалифицированая гид, много знаний, неожиданных фактов. Очень милая, приятная, энергичная. За 5 дней мы провели 6 экскурсий с этой
- ВВиктория6 июня 2024Экскурсия средненькая. Очень сильно не хватало аудиогида. Много перемещений между локациями, когда экскурсовод ничего не рассказывает. Половина времени экскурсии тратится
- ААндрей4 июня 2024Блестящая экскурсия с очень интересным гидом. Мы получили большое удовольствие от двух часовой прогулки. С удовольствием по рекомендуем и гида Оксана и ее экскурсию.
- ООксана28 мая 2024Отличная, познавательная и при этом легкая экскурсия. Были с сыном 9 лет - доволен.
- ООльга12 мая 2024Елена - просто чудо какое-то! Как же ей удается завальсировать тебя и кружить в танце по Парижу со своими историями
- ИИнна11 мая 2024Чудесный день в Париже!! Неторопливый, интересный, наполненный множеством историй и фактов. Если Вам на самом деле интересен Париж и его история, Вам обязательно надо посетить эту экскурсию. Не пожалеете
- ИИгорь11 мая 2024Экскурсовод Давид, профессионал и влюблен в свое дело! Он отлично чувствует запросы клиента! Есть изюминка в его стиле общения. Большой респект!
- ККристина30 апреля 2024Невероятная экскурсия, все было максимально интересно и захватывающе. Маршрут выстроен таким образом, что все главные достопримечательности по пути, отдельно хочется отметить работу экскурсовода узнали много интересных фактов
- NNikolai20 апреля 2024Оксана отличный рассказчик, прекрасно знает историю, экскурсия длилась почти 2,5 часа и в не самую лучшую погоду, но прошла на одном дыхании. Узнали много нового и интересного.
- FFarida14 апреля 2024Спасибо большое Оксане за увлекательную экскурсию, очень понравилось всем членам нашей семьи. Сразу заметно когда человек реально увлечен и близко знаком своим делом. В следующий раз с удовольствием хотели бы взять другой тур с ней.
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Дом инвалидов»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Дом инвалидов" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 45 до 534. Туристы уже оставили гидам 219 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Дом инвалидов», 219 ⭐ отзывов, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август