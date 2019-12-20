Мулен Руж – экскурсии в Париже

Найдено 4 экскурсии в категории «Мулен Руж» в Париже на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Монмартр от А до Я
Пешая
10 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Монмартр от А до Я
Начало: Станция метро - Аббес (12я линия)
Расписание: По пятницам и субботам, в любое дневное время
Завтра в 13:00
5 мар в 13:00
40 за человека
Экскурсия в замок Шантийи
6 часов
Билеты
Экскурсия в замок Шантийи
Начало: Холл вашего отеля в Париже
6 мар в 09:00
9 мар в 09:00
от 640 за всё до 3 чел.
Магический Монмартр: маленькая деревня в центре Парижа
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Магический Монмартр: маленькая деревня в центре Парижа
Начало: 1 Pl. des Abbesses
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 180 за всё до 3 чел.
Иной Париж: Монмартр
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Иной Париж: Монмартр
Начало: По договорённости
Расписание: По согласованию с гидом.
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    Karina
    20 декабря 2019
    Холм Монмартр - гора мучеников и богемы
    Прекрасная прогулка по самому романтичному кварталу Парижа. Я несколько раз уже была на Монмарте, но Елена провела нас по улочкам, которых я никогда не видела. С многочисленным историями о жителях Монмарте, он для нас ожил!

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Мулен Руж»

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  1. Монмартр от А до Я
  2. Экскурсия в замок Шантийи
  3. Магический Монмартр: маленькая деревня в центре Парижа
  4. Иной Париж: Монмартр
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Собор Парижской Богоматери
  4. Эйфелева башня
  5. Набережная
  6. Остров Сите
  7. Монмартр
  8. Опера Гарнье
  9. Квартал Марэ
  10. Елисейские поля
Сколько стоит экскурсия по Парижу в марте 2025
Сейчас в Париже в категории "Мулен Руж" можно забронировать 4 экскурсии от 40 до 640. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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