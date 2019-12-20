2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Монмартр от А до Я
Начало: Станция метро - Аббес (12я линия)
Расписание: По пятницам и субботам, в любое дневное время
Завтра в 13:00
5 мар в 13:00
€40 за человека
6 часов
Билеты
Экскурсия в замок Шантийи
Начало: Холл вашего отеля в Париже
6 мар в 09:00
9 мар в 09:00
от €640 за всё до 3 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Магический Монмартр: маленькая деревня в центре Парижа
Начало: 1 Pl. des Abbesses
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от €180 за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Иной Париж: Монмартр
Начало: По договорённости
Расписание: По согласованию с гидом.
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- KKarina20 декабря 2019Холм Монмартр - гора мучеников и богемыПрекрасная прогулка по самому романтичному кварталу Парижа. Я несколько раз уже была на Монмарте, но Елена провела нас по улочкам, которых я никогда не видела. С многочисленным историями о жителях Монмарте, он для нас ожил!
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Мулен Руж»
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