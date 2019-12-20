K Karina

Холм Монмартр - гора мучеников и богемы

Прекрасная прогулка по самому романтичному кварталу Парижа. Я несколько раз уже была на Монмарте, но Елена провела нас по улочкам, которых я никогда не видела. С многочисленным историями о жителях Монмарте, он для нас ожил!