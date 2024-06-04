Билеты онлайн без очередей в Париже

Найдено 11 экскурсий в категории «Билеты» в Париже на русском языке, цены от €53, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Диснейленд без очереди
🚶 Пешая
Билеты
6 часов
41 отзыв
Билеты в Диснейленд без очереди в Париже - VIP сопровождение
Посетите Диснейленд в Париже без очередей! VIP сопровождение обеспечит вам быстрый доступ к аттракционам и незабываемые впечатления
Начало: У входа в парк Диснейленд
«VIP сопровождение — это проход на аттракционы без очереди»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
950 за всё до 4 чел.
Лувр утром или вечером. Билеты гарантированы
скидка
9%
Билеты
2.5 часа
214 отзывов
Лувр: эксклюзивное утреннее или вечернее посещение с гарантированным входом
Исследуйте Лувр без спешки и толп туристов. Уникальная возможность насладиться шедеврами мирового искусства в спокойной атмосфере
Начало: Около Лувра
«Входные билеты в Лувр оплачиваются дополнительно гиду на месте: взрослый — 22€, участникам до 18 лет — вход в музей бесплатный при предъявлении документа, подтверждающего возраст»
Завтра в 13:30
13 июня в 13:30
5853 за билет
Экскурсия по Лувру для детей (без очереди)
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
9 отзывов
Экскурсия по Лувру для детей (без очереди)
Познакомиться с шедеврами разных эпох и побывать на коронации Наполеона
Начало: У пирамиды Лувра
«Сразу после бронирования приобретите, пожалуйста, входные билеты в Лувр, они не входят в цену экскурсии»
10 июня в 10:30
12 июня в 10:30
220 за всё до 5 чел.
Диснейленд - волшебство без очередей
🚶 Пешая
скидка
50%
Билеты
5 часов
14 отзывов
Диснейленд - волшебство без очередей
VIP-сопровождение: купить билеты и покататься на всех аттракционах
Начало: В World of Disney
«Билеты в Диснейленд не включены в стоимость, их необходимо приобрести заранее»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1650825 за всё до 4 чел.
Лувр для детей
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
25 отзывов
Лувр для детей: экскурсия, которая заинтересует малышей не меньше, чем Диснейленд
Погрузитесь в мир королевских дворцов и рыцарских доспехов вместе с вашим ребенком! Экскурсия в Лувр для детей - это путешествие, полное сюрпризов
Начало: Возле памятника Луи XIV у Лувра, рядом с пирамидой
Расписание: Ежедневно, кроме Вторника - 10:00, 13:30.
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
250 за всё до 5 чел.
Прогулка по Парижу + билеты на Эйфелеву башню
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
2 отзыва
Прогулка по Парижу + билеты на Эйфелеву башню
Начало: Выход N1 из метро Champs Elysees - Clemenceau
«Обращаем ваше внимание - билеты быстро заканчиваются»
Сегодня в 15:00
10 июня в 15:00
89 за билет
Индивидуальная экскурсия по Лувру без очередей
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
36 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Лувру: Мона Лиза, Венера Милосская и не только
Погрузитесь в мир искусства с эксклюзивной экскурсией по Лувру. Без очередей, с личным гидом и шедеврами мирового значения
Начало: Возле памятника Луи XIV у Лувра, рядом с пирамидой
«Вы не будете стоять в очереди за билетами, гид купит их заранее»
Расписание: Ежедневно, кроме Вторника - 10:00, 13:30.
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
250 за всё до 5 чел.
Загадки Оперы Гарнье, или откуда взялся «Призрак оперы»
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
1 отзыв
Экскурсия в Оперу Гарнье: великолепие архитектуры и легенды
Погрузитесь в мир искусства с билетом в Оперу Гарнье - шедевр архитектуры и роскоши с 1875 года
Начало: Площадь Оперы
«Кстати, один из простых фактов: посетить Оперу Гарнье по входному билету можно было с самого ее открытия в 1875 году»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
140 за всё до 4 чел.
Ангелы и демоны Огюста Родэна
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
1 отзыв
Ангелы и демоны Огюста Родэна
Начало: 77 rue de Varenne 75007
«Организационные детали Дополнительно можно приобрести со скидкой билет в 2 музея (+ музей Орсэ)»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 5 чел.
Экскурсия в Компьен и замок Пьерфон
Билеты
7 часов
Экскурсия в Компьен и замок Пьерфон
Начало: В холле вашего отеля в Париже
«Важная информация: Входной билет в замок оплачивается отдельно: от 8€/чел, бесплатно для детей в возрасте до 18 лет»
Расписание: 09:30
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
600 за всё до 3 чел.
VIP-сопровождение в Диснейленде
🚶 Пешая
Билеты
7 часов
VIP-сопровождение в Диснейленде
Пройти с персональным гидом на все аттракционы без очереди
«Дополнительно оплачиваются билеты в Диснейленд — от €85 до €135 в зависимости от сезона, дня недели, количества посещаемых парков»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
850 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Andrey
    4 июня 2024
    Лувр утром или вечером. Билеты гарантированы
    3 часа пролетели как один час, ни один раз был в Лувре, но без экскурсовода, но с Ольгой многое узнал. Замечательный историк и рассказчик.
  • А
    Артём
    30 мая 2024
    Лувр утром или вечером. Билеты гарантированы
    Советую Ольгу как профессионала и очень интересного экскурсовода. Три часа пролетели незаметно и познавательно. Маршрут был построен комфортно и грамотно. Ольгу было приятно слушать и она легко ориентировалась в теме рассказа.
  • K
    Ksenia
    28 мая 2024
    Диснейленд без очереди
    Это фантастика 🤩 Я не знаю как это работает, Но это очень круто! Не жалко ни одного потраченного еврика Дети на некоторых горках по 4 раза покатались. Это просто невероятно! Нам очень понравилось 👍🏻
  • В
    Виктория
    21 мая 2024
    Ангелы и демоны Огюста Родэна
    Благодарим Марусю за проведённую экскурсию. Экскурсию с интересом слушали не только взрослые, но и подростки. Спасибо большое за увлекательную экскурсию.
  • С
    Светлана
    13 мая 2024
    Индивидуальная экскурсия по Лувру без очередей
    Мы конечно были в шоке когда увидели какие очереди собираются перед входом и как долго ждут люди чтобы зайти. У нас этих проблем небыло, было всё комфортно, интересно. Хочу поблагодарить Наташу за отлично проведённое время, нам очень понравилось.
  • М
    Марина
    7 мая 2024
    Лувр для детей
    Идеальная экскурсия для детей и взрослых, мы с сыном в полнейшем восторге от организации и нашего гида Дели!
  • T
    Tatiana
    5 мая 2024
    Экскурсия по Лувру для детей (без очереди)
    Это был просто незабываемый визит в Лувр! Экскурсовод завладела вниманием дочки с первых минут и полностью увлекла ее интересными рассказами и неизвестными историями об истории Франции и живописи. Однозначно будем возвращаться к ней за другими экскурсиями!
  • М
    Мария
    2 мая 2024
    Экскурсия по Лувру для детей (без очереди)
    Мы в восторге!! От Лувра! От Парижа! И от гида Елизаветы! Спасибо большое за увлекательную экскурсию, захотелось вернуться в Париж скорее и за экскурсиями только к вам!!!!
  • А
    Алексей
    2 мая 2024
    Диснейленд без очереди
    Лариса-Богиня Диснейленда!! За 6 часов семьей из 4 чел покатались на всех аттракционах от 10 лет в двух парках! Для понимания- очередь
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    на каждый аттракцион 45-60 мин! С Ларисой проходишь максимум за 5 мин! Прекрасный гид, дети в восторге, с отличным чувством юмора, знающая все маршруты, лучшие ресторанчики, на всех аттракционах будете сидеть на лучших местах в плане комфорта и лучших фото! Без Ларисы делать в парке нечего, чтобы прокатиться везде 3-4 дня нужно будет.. Также рекомендуем с ней другие туристические маршруты по Парижу!

  • Н
    Наталья
    24 апреля 2024
    Экскурсия по Лувру для детей (без очереди)
    Отлично организованная экскурсия с хорошей подачей материала. Спасибо гиду Дарье, это было интересно и детям (8 лет) и взрослым. Мы остались с хорошими впечатлениями. Могу только порекомендовать.

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Билеты»

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  4. Диснейленд - волшебство без очередей
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  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Набережная
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  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Билеты" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 53 до 950 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 343 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 11 экскурсий на 2024 год по теме «Билеты», 343 ⭐ отзыва, цены от €53. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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