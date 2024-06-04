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Билеты
6 часов
Билеты в Диснейленд без очереди в Париже - VIP сопровождение
Посетите Диснейленд в Париже без очередей! VIP сопровождение обеспечит вам быстрый доступ к аттракционам и незабываемые впечатления
Начало: У входа в парк Диснейленд
«VIP сопровождение — это проход на аттракционы без очереди»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€950 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Билеты
2.5 часа
Лувр: эксклюзивное утреннее или вечернее посещение с гарантированным входом
Исследуйте Лувр без спешки и толп туристов. Уникальная возможность насладиться шедеврами мирового искусства в спокойной атмосфере
Начало: Около Лувра
«Входные билеты в Лувр оплачиваются дополнительно гиду на месте: взрослый — 22€, участникам до 18 лет — вход в музей бесплатный при предъявлении документа, подтверждающего возраст»
Завтра в 13:30
13 июня в 13:30
58€53 за билет
Билеты
2 часа
Экскурсия по Лувру для детей (без очереди)
Познакомиться с шедеврами разных эпох и побывать на коронации Наполеона
Начало: У пирамиды Лувра
«Сразу после бронирования приобретите, пожалуйста, входные билеты в Лувр, они не входят в цену экскурсии»
10 июня в 10:30
12 июня в 10:30
€220 за всё до 5 чел.
скидка
50%
Билеты
5 часов
Диснейленд - волшебство без очередей
VIP-сопровождение: купить билеты и покататься на всех аттракционах
Начало: В World of Disney
«Билеты в Диснейленд не включены в стоимость, их необходимо приобрести заранее»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1650€825 за всё до 4 чел.
Билеты
2 часа
Лувр для детей: экскурсия, которая заинтересует малышей не меньше, чем Диснейленд
Погрузитесь в мир королевских дворцов и рыцарских доспехов вместе с вашим ребенком! Экскурсия в Лувр для детей - это путешествие, полное сюрпризов
Начало: Возле памятника Луи XIV у Лувра, рядом с пирамидой
Расписание: Ежедневно, кроме Вторника - 10:00, 13:30.
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
€250 за всё до 5 чел.
Билеты
2 часа
Прогулка по Парижу + билеты на Эйфелеву башню
Начало: Выход N1 из метро Champs Elysees - Clemenceau
«Обращаем ваше внимание - билеты быстро заканчиваются»
Сегодня в 15:00
10 июня в 15:00
€89 за билет
Билеты
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Лувру: Мона Лиза, Венера Милосская и не только
Погрузитесь в мир искусства с эксклюзивной экскурсией по Лувру. Без очередей, с личным гидом и шедеврами мирового значения
Начало: Возле памятника Луи XIV у Лувра, рядом с пирамидой
«Вы не будете стоять в очереди за билетами, гид купит их заранее»
Расписание: Ежедневно, кроме Вторника - 10:00, 13:30.
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€250 за всё до 5 чел.
Билеты
2 часа
Экскурсия в Оперу Гарнье: великолепие архитектуры и легенды
Погрузитесь в мир искусства с билетом в Оперу Гарнье - шедевр архитектуры и роскоши с 1875 года
Начало: Площадь Оперы
«Кстати, один из простых фактов: посетить Оперу Гарнье по входному билету можно было с самого ее открытия в 1875 году»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€140 за всё до 4 чел.
Билеты
2 часа
Ангелы и демоны Огюста Родэна
Начало: 77 rue de Varenne 75007
«Организационные детали Дополнительно можно приобрести со скидкой билет в 2 музея (+ музей Орсэ)»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Билеты
7 часов
Экскурсия в Компьен и замок Пьерфон
Начало: В холле вашего отеля в Париже
«Важная информация: Входной билет в замок оплачивается отдельно: от 8€/чел, бесплатно для детей в возрасте до 18 лет»
Расписание: 09:30
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€600 за всё до 3 чел.
Билеты
7 часов
VIP-сопровождение в Диснейленде
Пройти с персональным гидом на все аттракционы без очереди
«Дополнительно оплачиваются билеты в Диснейленд — от €85 до €135 в зависимости от сезона, дня недели, количества посещаемых парков»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€850 за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAndrey4 июня 20243 часа пролетели как один час, ни один раз был в Лувре, но без экскурсовода, но с Ольгой многое узнал. Замечательный историк и рассказчик.
- ААртём30 мая 2024Советую Ольгу как профессионала и очень интересного экскурсовода. Три часа пролетели незаметно и познавательно. Маршрут был построен комфортно и грамотно. Ольгу было приятно слушать и она легко ориентировалась в теме рассказа.
- KKsenia28 мая 2024Это фантастика 🤩 Я не знаю как это работает, Но это очень круто! Не жалко ни одного потраченного еврика Дети на некоторых горках по 4 раза покатались. Это просто невероятно! Нам очень понравилось 👍🏻
- ВВиктория21 мая 2024Благодарим Марусю за проведённую экскурсию. Экскурсию с интересом слушали не только взрослые, но и подростки. Спасибо большое за увлекательную экскурсию.
- ССветлана13 мая 2024Мы конечно были в шоке когда увидели какие очереди собираются перед входом и как долго ждут люди чтобы зайти. У нас этих проблем небыло, было всё комфортно, интересно. Хочу поблагодарить Наташу за отлично проведённое время, нам очень понравилось.
- ММарина7 мая 2024Идеальная экскурсия для детей и взрослых, мы с сыном в полнейшем восторге от организации и нашего гида Дели!
- TTatiana5 мая 2024Это был просто незабываемый визит в Лувр! Экскурсовод завладела вниманием дочки с первых минут и полностью увлекла ее интересными рассказами и неизвестными историями об истории Франции и живописи. Однозначно будем возвращаться к ней за другими экскурсиями!
- ММария2 мая 2024Мы в восторге!! От Лувра! От Парижа! И от гида Елизаветы! Спасибо большое за увлекательную экскурсию, захотелось вернуться в Париж скорее и за экскурсиями только к вам!!!!
- ААлексей2 мая 2024Лариса-Богиня Диснейленда!! За 6 часов семьей из 4 чел покатались на всех аттракционах от 10 лет в двух парках! Для понимания- очередь
- ННаталья24 апреля 2024Отлично организованная экскурсия с хорошей подачей материала. Спасибо гиду Дарье, это было интересно и детям (8 лет) и взрослым. Мы остались с хорошими впечатлениями. Могу только порекомендовать.
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Билеты»
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