Во время визита с гидом вы узнаете историю создания самого большого в мире Оперного театра, увидите великолепный потолок, расписанный Марком Шагалом, роскошное фойе Бодри, напоминающее знаменитую зеркальную галерею Версаля, величественную парадную лестницу из мрамора нескольких цветов, услышите о легендах и загадках Оперы Гарнье, узнаете какая ложа остаётся всегда свободной для Призрака Оперы.
По согласованию с гидом.
П
Полина
27 июл 2025
Великолепная экскурсия. Благодарим Ольгу!
