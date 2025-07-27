Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Во время визита с гидом вы узнаете историю создания самого большого в мире Оперного театра, увидите великолепный потолок, расписанный Марком Шагалом, роскошное фойе Бодри, напоминающее знаменитую зеркальную галерею Версаля, величественную парадную лестницу из мрамора нескольких цветов, услышите о легендах и загадках Оперы Гарнье, узнаете какая ложа остаётся всегда свободной для Призрака Оперы. 5 1 отзыв

Индивидуальная экскурсия
Язык проведения 🇷🇺 русский
Длитель­ность 1.5 часа
Размер группы 1-4 человека
Как проходит Пешком
€200 за экскурсию

Описание экскурсии Во время визита с гидом вы узнаете историю создания самого большого в мире Оперного театра, увидите великолепный потолок, расписанный Марком Шагалом, роскошное фойе Бодри, напоминающее знаменитую зеркальную галерею Версаля, величественную парадную лестницу из мрамора нескольких цветов, услышите о легендах и загадках Оперы Гарнье, узнаете какая ложа остаётся всегда свободной для Призрака Оперы. На конкурсе архитекторов, в день официальной презентации планов, императрица Евгения, больше благоволившая архитектору Вьоле-лё-Дюку (Viollet-le-Duc), окликнула Шарля Гарнье с таким вопросом: «И какой это стиль? Это и не греческий, и ни Людовика XV и ни XVI!» На что Гарнье ответил: «Это же Наполеон III, и вам не нравится?!» Император отвёл Гарнье в сторону и зашептал: «Не переживайте, она всё равно в них не понимает!» Вот так и родился стиль Наполеона III.

Что не входит в цену
Стоимость входных билетов в Оперный театр - 16 евро с человека. Обязательно приобрести заранее.

Место начала и завершения? По договорённости
Когда и сколько длится? Когда: По согласованию с гидом. Экскурсия длится около 1.5 часов
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.