В Оперу Гарнье можно пойти не только вечером на балет, но и днём со мной на экскурсию.
Вы были тут на спектаклях уже много раз? Я хожу сюда как зритель 20
Вы были тут на спектаклях уже много раз? Я хожу сюда как зритель 20
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
- Мы начнём экскурсию на площади Оперы, в эпицентре столицы мира 19 века. От неё отходят знаменитые бульвары, а на самой площади располагается здание Palais Garnier, украшенное барельефами и бюстами композиторов — от Баха до Верди
- Войдём в театр через императорский павильон, перед которым нас встретит памятник автору этого шедевра архитектуры — Шарлю Гарнье
- Пройдём через череду сказочных пещер и окажемся на парадной лестнице театра. Она стала съёмочной площадкой для множества фильмов и сериалов — от «Большой прогулки» с Луи де Фюнесом до «Эмили в Париже»
- Зайдём в знаменитый зал Парижской оперы и рассмотрим в деталях плафон работы Марка Шагала — визитную карточку театра
- Увидим ту самую ложу №5 — ложу Призрака Оперы
- Впечатлимся покрытым позолотой Большим фойе
- Завершим прогулку в ротонде, откуда открывается вид на площадь Сергея Дягилева
Я расскажу:
- Как так вышло, что молодой и никому не известный архитектор Шарль Гарнье стал автором этого здания и причём здесь внебрачный сын Наполеона
- Сколько Шарль Гарнье заработал на строительстве и какую сумму получил за свой плафон Марк Шагал
- Как изначально выглядел потолок Оперы и падала ли на самом деле её люстра
- Каких рыб разводят в подземном озере и где сидит Призрак Оперы
- Чем шедевр Гарнье отличается от зданий Мариинского и Большого театров
- Как Дягилев, Лифарь и Нуреев превратили этот театр в великий
- Как стать звездой, то есть этуалью Парижской оперы, и какие преимущества это даёт
- Где лучше всего выпить шампанского в антракте
На протяжении 3 лет я работал PR-директором Мариинского театра в Петербурге и не понаслышке знаю, как устроена внутренняя жизнь труппы этого театра. Я могу рассказать, что общего и каковы различия не только в архитектуре двух театров, но и в их «кухне».
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в Оперу: €15 евро за взрослого, €10 за детей от 12 до 18 лет, бесплатно детям до 12 лет. Билеты можно приобрести заранее или на месте
- Экскурсию рекомендую для взрослых и детей от 6 лет
- Могу провести экскурсию для группы до 8 человек. Стоимость обсудим в личной переписке
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Оперы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваш гид в Париже
В городе и не только своей мечты, Париже, я живу более 2 лет, а изучаю его уже более 20. Сейчас я провожу несколько авторских экскурсий. До отъезда из Петербурга в Париж я 3 года работал PR-директором Мариинского театра, а до этого более 10 лет — редактором журнала «Собака. ru» в Петербурге и Москве.Задать вопрос
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