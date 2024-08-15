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читать дальше лет, но с тех пор как погрузился в историю этого шедевра, узнал о нём много поразительных подробностей. Ничего не утаю, всё расскажу. А если вы здесь ещё не бывали, тем более надо срочно отправляться на экскурсию!

В Оперу Гарнье можно пойти не только вечером на балет, но и днём со мной на экскурсию.Вы были тут на спектаклях уже много раз? Я хожу сюда как зритель 20