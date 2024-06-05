🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 48 отзывов Обзорный тур - свидание с Парижем Погрузитесь в атмосферу Парижа, гуляя по его легендарным местам и скрытым уголкам. Узнайте удивительные истории и попробуйте лучшее мороженое Начало: Площадь Согласия от € 190 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 30 отзывов Первое свидание с Парижем: индивидуальная экскурсия с видео Встреча с Парижем: королевские площади, дворцы и истории любви ждут вас в уникальной экскурсии с видеосъемкой Начало: У Лувра € 180 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 4 часа 220 отзывов Индивидуальная автопрогулка по Парижу с посещением Монмартра Погрузитесь в атмосферу Парижа, проезжая мимо его символов: Башни Эйфеля, Лувра, Монмартра. Индивидуальный подход и комфортная поездка на Honda CR-V Начало: По договоренности с путешественником 533 € 427 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа 59 отзывов Великолепная Опера Гарнье в Париже: экскурсия с пианисткой и музыковедом Погрузитесь в мир музыки и архитектуры, открывая тайны Оперы Гарнье с экспертом в области искусства € 150 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 4 часа 134 отзыва Бонжур, Париж: уникальное путешествие по сердцу Франции Погрузитесь в атмосферу Парижа: исторические районы, знаковые памятники и живописные парки ждут вас Начало: В районе Опера Гарнье 525 € 420 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 9% скидка Групповая 2 часа 55 отзывов Экскурсия по Парижу: от Нотр-Дама до Лувра за 2 часа Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его знаковые места и узнавая увлекательные истории от опытного гида Начало: У фонтана Сан Мишель Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30 32 € 29 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 77 отзывов Экскурсия Большой «батман»: культурное путешествие по Парижу Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Парижу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории Начало: Холл Вашей гостиницы, если живёте в районе 1-8, ил... € 534 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 3 часа 58 отзывов Комфортный трансфер из аэропорта Парижа с экскурсией по символам города Встреча в аэропорту Парижа, личный гид, экскурсия по иконам города и завершение у вашего отеля Начало: Аэропорт «Шарль Де Голь или Орли» 400 € 340 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6.5 часов 84 отзыва Обзорная экскурсия «Один день в Париже» Большая прогулка по городу на целый день - все самое интересное в городе Начало: Мулен Руж от € 360 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 1 отзыв Классический Париж: от Лувра до Эйфелевой башни В комфортной мини-группе исследовать город, слушая интересные истории и рассматривая архитектуру Начало: У Лувра Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 14:00 € 54 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 40 отзывов Шарм и блеск Парижа История Парижа как столицы французского королевства на маршруте от Оперы Гарнье до Дома Инвалидов Начало: У Оперы Гарнье € 155 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 1 отзыв Фотоэкскурсия по Парижу - для модниц Бутики, бренды, фэшн-истории, Галери Лафайет, смотровая с видом на Эйфелеву башню и эффектные кадры Начало: На Вандомской площади € 160 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 15 отзывов Париж Сергея Дягилева: погружение в эпоху «Ballets Russes» Уникальная возможность пройти по местам, где зарождались тенденции мирового искусства и балета, вместе с великим импресарио Начало: На Place de la Reine Astrid € 150 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Блеск и бурлеск Больших бульваров Погрузиться в культурную жизнь Парижа в 19 - начале 20 века с профессиональным историком Начало: возле Парижской Оперы € 140 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 50 отзывов Шарм и секреты Парижа в мини-группе Начало: Станция метро Opéra Расписание: каждый день в 10:00 € 47 за человека

Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Автомобильная экскурсия по Парижу: погружение в сердце Франции Познакомьтесь с Парижем изнутри: Эйфелева башня, Лувр, опера Гарнье и берега Сены ждут вас в этом увлекательном путешествии Начало: У вашего отеля Расписание: по договоренности € 250 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 6 отзывов Центр Парижа: от Оперы Гарнье до Оперы Бастилии Увлекательная прогулка по центру Парижа с влюбленной в город выпускницей Сорбонны € 350 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Париж сквозь время: архитектурный променад Начало: Площадь Saint-Michel (Сен-Мишель) Расписание: каждый день в 10.00 от € 180 за всё до 3 чел.