10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Экскурсия в вашем ритме

Это ваше свидание с городом мечты — поэтому я прислушаюсь к вашим пожеланиям по маршруту и интересам. Хотите заглянуть в ресторан, где читал стихи Есенин? Проехать по следам Хемингуэя? Или позавтракать в кафе — как это делали здесь Пикассо и Коко Шанель? Мы можем обсудить некоторые пункты программы и остановки у достопримечательностей заранее. Конечно, я отвечу на любые вопросы о городе, порекомендую, где вкусно поесть, какие мероприятия посетить и куда отправиться за покупками.

Must-see места — «открыточные» и не только

За 3 часа мы охватим правый и левый берега Сены: проедем по уютным набережным и роскошным Елисейским полям, через квартал Марэ и площади, которые помнят важнейшие события — Согласия, Вандомскую, Бастилии. Вы полюбуетесь замком Консьержери и Лувром, садом Тюильри и музеем Орсе. У нас будет время для трех остановок:

На острове Сите, в «колыбели» Парижа, вы услышите о рождении города и полюбуетесь Собором Парижской Богоматери;

У Оперы Гарнье рассмотрите само здание и почувствуете пульс Парижа — это один из ключевых перекрестков неподалеку от знаменитых универмагов.

А на площади Трокадеро вам откроется впечатляющая панорама Эйфелевой башни!

Эти и многие-многие другие «бренды» Парижа не останутся для вас лишь точками на карте — я расскажу об их названиях, прошлом, поделюсь их тайнами и забавными фактами.