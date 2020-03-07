10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Париж с нуля на автомобиле

Все, что нужно увидеть и узнать для лучшего знакомства с городом любви

Денис
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Денис – ваш гид
Знакомить путешественников с Парижем — и радостно, и ответственно.

На авто-экскурсии со мной вас ждут насыщенный маршрут, советы от местного жителя и профессиональные, но живые рассказы о городе.

На фоне Эйфелевой башни, Лувра, Оперы и других знаковых мест вы перенесетесь в прошлое, влюбитесь в настоящее и даже заглянете в будущее Парижа.
235 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии10 отзывов
5
Париж с нуля на автомобиле
Париж с нуля на автомобиле

Что вас ожидает

Экскурсия в вашем ритме
Это ваше свидание с городом мечты — поэтому я прислушаюсь к вашим пожеланиям по маршруту и интересам. Хотите заглянуть в ресторан, где читал стихи Есенин? Проехать по следам Хемингуэя? Или позавтракать в кафе — как это делали здесь Пикассо и Коко Шанель? Мы можем обсудить некоторые пункты программы и остановки у достопримечательностей заранее. Конечно, я отвечу на любые вопросы о городе, порекомендую, где вкусно поесть, какие мероприятия посетить и куда отправиться за покупками.

Must-see места — «открыточные» и не только
За 3 часа мы охватим правый и левый берега Сены: проедем по уютным набережным и роскошным Елисейским полям, через квартал Марэ и площади, которые помнят важнейшие события — Согласия, Вандомскую, Бастилии. Вы полюбуетесь замком Консьержери и Лувром, садом Тюильри и музеем Орсе. У нас будет время для трех остановок:

  • На острове Сите, в «колыбели» Парижа, вы услышите о рождении города и полюбуетесь Собором Парижской Богоматери;
  • У Оперы Гарнье рассмотрите само здание и почувствуете пульс Парижа — это один из ключевых перекрестков неподалеку от знаменитых универмагов.
  • А на площади Трокадеро вам откроется впечатляющая панорама Эйфелевой башни!

Эти и многие-многие другие «бренды» Парижа не останутся для вас лишь точками на карте — я расскажу об их названиях, прошлом, поделюсь их тайнами и забавными фактами.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне
  • Я заберу вас из отеля и после экскурсии отвезу в удобное вам место
  • Дополнительных расходов не предусмотрено
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Париж с нуля на автомобиле
Париж с нуля на автомобиле
Париж с нуля на автомобиле
Париж с нуля на автомобиле
Париж с нуля на автомобиле
Париж с нуля на автомобиле
Париж с нуля на автомобиле
Париж с нуля на автомобиле
Париж с нуля на автомобиле
Париж с нуля на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Денис
Денис
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Денис. В Париже я с 2000 года. Учился на историка, работал в туризме и по уши влюбился в этот город! В 2009 году основал экскурсионную компанию. Наши сотрудники — лицензированные гиды и опытные водители. Наша задача — показать вам Париж таким, каким не увидишь в документальных фильмах или электронных энциклопедиях. Наши экскурсии — праздник, который навсегда останется у вас в памяти! До встречи в Париже...
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 марта 2020
Легко, интересно, комфортно. Рекомендуем. Денис отлично провёл экскурсию.
4 марта 2020
Замечательная экскурсия на комфортном автомобиле. Были учтены все наши пожелания.
Рекомендую!!!
21 февраля 2020
Очень содержательная и качественная экскурсия получилась, благодаря Денису Данилову. Комфортабельный микроавтобус, продуманный заранее маршрут и интересно поданная информация - увлекла всех. Однозначно рекомендую!
13 января 2020
Добрый день! 4 января была вместе с семьей на экскурсии в Париже, гидом был Тарас, которому хочу передать огромное спасибо за очень интересный материал! Вместо заявленных 3 часов мы наслаждались видом этого изумительного города под руководством нашего экскурсовода 4 часа и получили массу удовольствия багаж интересных знаний об истории города и ее обитателей!
Всем огромное спасибо!!!
8 января 2020
Экскурсию заказывали на 2х человек. Получилось не дешево, но в конечном итоге не пожали ни одного потраченного евро – это просто идеальный вариант для первого приезда в Париж!
В 3 часа вложена вся необходимая (без лишней ваты) информация, которая нужна для того чтобы понять что за город Париж, какая у него история, чем он живет, что есть самое интересное, а на что внимания обращать не стоит.
Всё это в непринужденной обстановке, на удобном и чистом авто. Нам реально всё понравилось и можем только посоветовать Дениса и его экскурсию.
8 ноября 2019
Рассказ гида интересен. Единственное пожелание - больше остановок. Было бы лучше, если можно осматривать интересующие объекты выходя из машины.
7 ноября 2019
Друзья, всем рекомендую начать ваше знакосмство с Парижем с этой экскурсии. За короткое время мы получили не только базовые знания об истории города и его жизни, но и массу эксклюзивной и полезной информации. Наш 11 летний сын тоже слушал с большим интересом, и как оказалось, запомнил намного больше нас:))
В последующие дни мы уже гуляли по городу со знанием дела, как будто мы здесь не первый раз:). Кстати, 3 часа проходят очень быстро, по ощущениям как 1 час. Движение в городе, конечно, очень сложное, я восхищалась тем, как Денис может контролировать дорогу и рассказывать одновременно. Это реально непросто...Напоследок мы получили ценные рекомендации по ресторанам и музеям, еще раз спасибо Денису! В общем, было здорово, не пожалейте денег, это того стоит!
28 октября 2019
Совсем недавно мы вернулись из недельного путешествия в Париж. Были там первый раз, поэтому заранее заказали индивидуальную автомобильную экскурсию по городу - это очень помогает по приезду сориентироваться в незнакомом городе. Наш гид Денис оказался корректным, по-французски вежливым молодым человеком и настоящим профессионалом. А экскурсионный микроавтобус - удобным и комфортабельным, даже бутылочки с водой были предусмотрены. Мы узнали много интересного об истории города и его современной жизни. Денис подробно отвечал на все наши вопросы, давал необходимые советы. Экскурсия нам очень понравилась. Мы расстались почти друзьями и благодарны ему за проведенный обзор!
12 октября 2019
Путешествовали всей семьёй. Прокатились по всем достопримечательностям Парижа! Денис прекрасно рассказывает, очень интересно слушать. Всем советуем!
2 октября 2019
Все правильно и чётко организовано.Комфортный и чистый автомобиль.У нас был экскурсовод Виктор,потрясающий,грамотный,интересный,отдельное ему спасибо.

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