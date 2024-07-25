Прогулка по зданию Оперы Гарнье и бурлящему рядом кварталу подойдёт всем, кто любит красоту и хочет узнать не только исторические факты, но и пикантные анекдоты.
Здесь драматические подробности чередуются с водевилями! Я расскажу о славе и скандалах «Русских сезонов» Дягилева, покушении на императора, тайнах подземной части дворца и закрытых борделях.
Здесь драматические подробности чередуются с водевилями! Я расскажу о славе и скандалах «Русских сезонов» Дягилева, покушении на императора, тайнах подземной части дворца и закрытых борделях.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Описание экскурсии
Вы рассмотрите роскошные интерьеры Оперы Гарнье — дворца эпохи Наполеона III. Оцените фасад Театра комической оперы — одного из самых старых театров города. И прогуляетесь по Итальянскому бульвару, полному ресторанов, торговых галерей и банков с нарядной архитектурой.
А я расскажу:
- Правда ли, что на крыше Оперы живут пчёлы
- Где было сделано самое вдохновенное фото артиста балета Рудольфа Нуриева
- На каких реальных событиях основан роман Гастона Леру «Призрак Оперы»
- Почему Марк Шагал расписал потолок Оперы столь скандально и при чём здесь министр культуры Франции
- Когда возле здания Оперы были бордели и как их упразднили
Организационные детали
- Дополнительные расходы — билеты в Оперу Гарнье: взрослый — €15, молодёжный (12–25 лет) — €12, детский (до 12 лет) — бесплатно
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 9 лет
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Оперы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 2104 туристов
Я профессиональный журналист и оператор, всегда любила общаться с людьми. Разница в том, что сейчас вы будете задавать мне вопросы:) Мне интересна культура и визуальные искусства: на мой взгляд, этоЗадать вопрос
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии из Парижа
2.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Парижский квартал Марэ: историческое путешествие и виды с высоты
Погрузитесь в атмосферу старинного Парижа и насладитесь захватывающими видами с высоты квартала Марэ
Начало: У метро Bastille
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
27 июл в 10:00
€39 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Версаль - от карточного дворца до столицы французского королевства
Погрузитесь в историю Версаля, узнайте о жизни французских королей и их придворных. Экскурсия по дворцу и парку
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
€280 за всё до 6 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Пешком по Монмартру
Экскурсия по одному из самых аутентичных кварталов Парижа
30 июл в 09:00
31 июл в 09:00
€200 за всё до 8 чел.