Спокойствие и достоинство французской монархии Фонтенбло — это дворец, в котором жизнь королей была размеренной и наполненной смыслом. В отличие от блеска и амбиций Версаля, здесь царит мягкая тишина и атмосфера созерцания. Исторические сокровища дворца С XII века здесь жили почти все французские монархи — от Франциска I до Наполеона. Вы посетите уникальную галарею Франциска I с фресками и лепниной, тронный зал Наполеона — единственный такой во Франции, и узнаете тайны частных покоев монархов. Атмосфера без суеты В отличие от переполненного Версаля, Фонтенбло встречает гостей тишиной, мягким светом из окон и просторными залами для спокойного созерцания истории. Важная информация:

Удобная обувь обязательна — прогулка включает осмотр дворца и лесных аллей.