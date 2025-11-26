Фонтенбло — величественная резиденция французских королей, скрытая от суеты Версаля. Здесь роскошь не кричит, а обволакивает мягкой тишиной.
Дворец с 800-летней историей и живописным лесом, где монархи отдыхали душой, а художники находили вдохновение.
Описание экскурсии
Спокойствие и достоинство французской монархии Фонтенбло — это дворец, в котором жизнь королей была размеренной и наполненной смыслом. В отличие от блеска и амбиций Версаля, здесь царит мягкая тишина и атмосфера созерцания. Исторические сокровища дворца С XII века здесь жили почти все французские монархи — от Франциска I до Наполеона. Вы посетите уникальную галарею Франциска I с фресками и лепниной, тронный зал Наполеона — единственный такой во Франции, и узнаете тайны частных покоев монархов. Атмосфера без суеты В отличие от переполненного Версаля, Фонтенбло встречает гостей тишиной, мягким светом из окон и просторными залами для спокойного созерцания истории. Важная информация:
Удобная обувь обязательна — прогулка включает осмотр дворца и лесных аллей.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Париже
Завершение: Трансфер обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
