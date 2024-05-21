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Билеты
2 часа
Экскурсия по Лувру для детей (без очереди)
Познакомиться с шедеврами разных эпох и побывать на коронации Наполеона
Начало: У пирамиды Лувра
10 июня в 10:30
12 июня в 10:30
€220 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Фонтенбло - ослепительный дворец
История Франции сквозь призму удивительного прошлого роскошного дворца монархов
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€338 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Парижа - в резиденции французских монархов
Ощутить очарование глубинки в неоготическом Пьерфоне и средневековом Компьене
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€650 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Французские стили и интерьеры: антикварный рынок и дворец Мальмезон
Прочувствовать настоящий дух Франции, гуляя по атмосферным местам
Начало: в районе станции метро Porte de Clignancourt
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€455 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Париж Наполеона: от революции до империи
Пройтись по главным местам столицы и поговорить о тех, кто творил мировую историю
Начало: На 39 rue du Faubourg Saint-Honore
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны и секреты гробницы Наполеона
Прикоснуться к жизни великого полководца на экскурсии с известным наполеоноведом
10 июня в 10:30
17 июня в 10:30
€220 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр21 мая 2024Отличный рассказ и маршрут. Рекомендую для семей с подростками, нашим понравилось.
- TTatiana5 мая 2024Это был просто незабываемый визит в Лувр! Экскурсовод завладела вниманием дочки с первых минут и полностью увлекла ее интересными рассказами и неизвестными историями об истории Франции и живописи. Однозначно будем возвращаться к ней за другими экскурсиями!
- ММария2 мая 2024Мы в восторге!! От Лувра! От Парижа! И от гида Елизаветы! Спасибо большое за увлекательную экскурсию, захотелось вернуться в Париж скорее и за экскурсиями только к вам!!!!
- ННаталья24 апреля 2024Отлично организованная экскурсия с хорошей подачей материала. Спасибо гиду Дарье, это было интересно и детям (8 лет) и взрослым. Мы остались с хорошими впечатлениями. Могу только порекомендовать.
- ААнна30 марта 2024Замечательный экскурсовод Юлия, познавательно и увлекательно! Интересно для семей с детьми подростками! Очень рекомендую!
- ННаталия27 февраля 2024Экскурсию проводил гид Александр - замечательный рассказчик, знающий и увлеченный человек. Узнали много нового и прекрасно провели время
- ННаталья7 сентября 2019Очень благодарна Александре за советы! Экскурсия была прекрасной! Одно неприятное обстоятельство: настолько ярко выраженая русофобия, что пришлось делать замечание. Если это не смущает, то в остальном - все просто великолепно!
- ССветлана2 мая 2019Если бы можно было поставить"великолепно" я бы поставила, а так просто"отлично". Если вы оказались на страничке Александры- выбирайте любую экскурсию,
- ННадежда18 октября 2017Большое спасибо за интересную экскурсию! Александра супер профессиональный гид и прекрасный рассказчик! Узнали много интересных подробностей. В Фонтенбло мы ездили
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Наполеон»
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