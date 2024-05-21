Наполеон – экскурсии в Париже

Найдено 6 экскурсий в категории «Наполеон» в Париже на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия по Лувру для детей (без очереди)
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
9 отзывов
Экскурсия по Лувру для детей (без очереди)
Познакомиться с шедеврами разных эпох и побывать на коронации Наполеона
Начало: У пирамиды Лувра
10 июня в 10:30
12 июня в 10:30
220 за всё до 5 чел.
Фонтенбло - ослепительный дворец
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Фонтенбло - ослепительный дворец
История Франции сквозь призму удивительного прошлого роскошного дворца монархов
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
338 за всё до 5 чел.
Из Парижа - в резиденции французских монархов
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Из Парижа - в резиденции французских монархов
Ощутить очарование глубинки в неоготическом Пьерфоне и средневековом Компьене
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
650 за всё до 3 чел.
Французские стили и интерьеры: антикварный рынок и дворец Мальмезон
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Французские стили и интерьеры: антикварный рынок и дворец Мальмезон
Прочувствовать настоящий дух Франции, гуляя по атмосферным местам
Начало: в районе станции метро Porte de Clignancourt
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
455 за всё до 6 чел.
Париж Наполеона: от революции до империи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Париж Наполеона: от революции до империи
Пройтись по главным местам столицы и поговорить о тех, кто творил мировую историю
Начало: На 39 rue du Faubourg Saint-Honore
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
150 за всё до 10 чел.
Тайны и секреты гробницы Наполеона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Тайны и секреты гробницы Наполеона
Прикоснуться к жизни великого полководца на экскурсии с известным наполеоноведом
10 июня в 10:30
17 июня в 10:30
220 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    21 мая 2024
    Париж Наполеона: от революции до империи
    Отличный рассказ и маршрут. Рекомендую для семей с подростками, нашим понравилось.
  • T
    Tatiana
    5 мая 2024
    Экскурсия по Лувру для детей (без очереди)
    Это был просто незабываемый визит в Лувр! Экскурсовод завладела вниманием дочки с первых минут и полностью увлекла ее интересными рассказами и неизвестными историями об истории Франции и живописи. Однозначно будем возвращаться к ней за другими экскурсиями!
  • М
    Мария
    2 мая 2024
    Экскурсия по Лувру для детей (без очереди)
    Мы в восторге!! От Лувра! От Парижа! И от гида Елизаветы! Спасибо большое за увлекательную экскурсию, захотелось вернуться в Париж скорее и за экскурсиями только к вам!!!!
  • Н
    Наталья
    24 апреля 2024
    Экскурсия по Лувру для детей (без очереди)
    Отлично организованная экскурсия с хорошей подачей материала. Спасибо гиду Дарье, это было интересно и детям (8 лет) и взрослым. Мы остались с хорошими впечатлениями. Могу только порекомендовать.
  • А
    Анна
    30 марта 2024
    Французские стили и интерьеры: антикварный рынок и дворец Мальмезон
    Замечательный экскурсовод Юлия, познавательно и увлекательно! Интересно для семей с детьми подростками! Очень рекомендую!
  • Н
    Наталия
    27 февраля 2024
    Из Парижа - в резиденции французских монархов
    Экскурсию проводил гид Александр - замечательный рассказчик, знающий и увлеченный человек. Узнали много нового и прекрасно провели время
  • Н
    Наталья
    7 сентября 2019
    Фонтенбло - ослепительный дворец
    Очень благодарна Александре за советы! Экскурсия была прекрасной! Одно неприятное обстоятельство: настолько ярко выраженая русофобия, что пришлось делать замечание. Если это не смущает, то в остальном - все просто великолепно!
  • С
    Светлана
    2 мая 2019
    Фонтенбло - ослепительный дворец
    Если бы можно было поставить"великолепно" я бы поставила, а так просто"отлично". Если вы оказались на страничке Александры- выбирайте любую экскурсию,
    читать дальше

    она будет"вишенкой" на торте вашего путешествия, и желательно, чтобы вы познакомились с Францией, историей и менталитетом французов с Александрой в первые же дни. То что во дворец пришлось ехать на поезде даже добавило изюминку путешествию. И я редко встречаю таких интересных и профессиональных гидов:). Все таки образование+ харизма+жизнь во французской среде дает очень много нам, как слушателям. Когда меня занесет еще раз в Париж, я обязательно обращусь к Александре.

  • Н
    Надежда
    18 октября 2017
    Фонтенбло - ослепительный дворец
    Большое спасибо за интересную экскурсию! Александра супер профессиональный гид и прекрасный рассказчик! Узнали много интересных подробностей. В Фонтенбло мы ездили
    читать дальше

    на электричке и уже по дороге слушали рассказ Александры. История французских монархов, великолепный дворец и парк запомнится надолго, как волшебная сказка! В следующий приезд хочется пойти с Александрой в Версаль.

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Наполеон»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Экскурсия по Лувру для детей (без очереди)
  2. Фонтенбло - ослепительный дворец
  3. Из Парижа - в резиденции французских монархов
  4. Французские стили и интерьеры: антикварный рынок и дворец Мальмезон
  5. Париж Наполеона: от революции до империи
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Набережная
  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Наполеон" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 150 до 650. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Наполеон», 15 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам