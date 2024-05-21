А Александр Париж Наполеона: от революции до империи Отличный рассказ и маршрут. Рекомендую для семей с подростками, нашим понравилось.

T Tatiana Экскурсия по Лувру для детей (без очереди) Это был просто незабываемый визит в Лувр! Экскурсовод завладела вниманием дочки с первых минут и полностью увлекла ее интересными рассказами и неизвестными историями об истории Франции и живописи. Однозначно будем возвращаться к ней за другими экскурсиями!

М Мария Экскурсия по Лувру для детей (без очереди) Мы в восторге!! От Лувра! От Парижа! И от гида Елизаветы! Спасибо большое за увлекательную экскурсию, захотелось вернуться в Париж скорее и за экскурсиями только к вам!!!!

Н Наталья Экскурсия по Лувру для детей (без очереди) Отлично организованная экскурсия с хорошей подачей материала. Спасибо гиду Дарье, это было интересно и детям (8 лет) и взрослым. Мы остались с хорошими впечатлениями. Могу только порекомендовать.

А Анна Французские стили и интерьеры: антикварный рынок и дворец Мальмезон Замечательный экскурсовод Юлия, познавательно и увлекательно! Интересно для семей с детьми подростками! Очень рекомендую!

Н Наталия Из Парижа - в резиденции французских монархов Экскурсию проводил гид Александр - замечательный рассказчик, знающий и увлеченный человек. Узнали много нового и прекрасно провели время

Н Наталья Фонтенбло - ослепительный дворец Очень благодарна Александре за советы! Экскурсия была прекрасной! Одно неприятное обстоятельство: настолько ярко выраженая русофобия, что пришлось делать замечание. Если это не смущает, то в остальном - все просто великолепно!

С Светлана Фонтенбло - ослепительный дворец читать дальше она будет"вишенкой" на торте вашего путешествия, и желательно, чтобы вы познакомились с Францией, историей и менталитетом французов с Александрой в первые же дни. То что во дворец пришлось ехать на поезде даже добавило изюминку путешествию. И я редко встречаю таких интересных и профессиональных гидов:). Все таки образование+ харизма+жизнь во французской среде дает очень много нам, как слушателям. Когда меня занесет еще раз в Париж, я обязательно обращусь к Александре. Если бы можно было поставить"великолепно" я бы поставила, а так просто"отлично". Если вы оказались на страничке Александры- выбирайте любую экскурсию,