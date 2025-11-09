Что вас ждет Вы находитесь в путешествии, которое бывает раз в жизни, и отлично проводите время, так почему бы не побаловать себя профессиональной фотосессией, чтобы вы всегда могли оглянуться на этот момент с улыбкой? Может быть, вы хотите несколько фотографий на память о вашем пребывании на Эйфелевой башне? 30 минут и 20 фотографий сослужат вам хорошую службу. После съемки мы выберем подборку фотографий и создадим для вас красивую онлайн-галерею. Вы получите код для входа в галерею, где сможете скачать, поделиться и распечатать. У нас есть интернет-магазин, где вы можете обновить свой пакет, чтобы купить все фотографии дня, купить распечатку, календарь и ряд других предметов. Важная информация:

Примите во внимание • Пожалуйста, сообщите свой номер Whats

App поставщику услуг • Вы получите свои фотографии в течение 48 часов после фотосессии