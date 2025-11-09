Вы находитесь в путешествии, которое бывает раз в жизни, и отлично проводите время, так почему бы не побаловать себя профессиональной фотосессией, чтобы вы всегда могли оглянуться на этот момент с улыбкой? Может быть, вы хотите несколько фотографий на память о вашем пребывании на Эйфелевой башне? 30 минут и 20 фотографий сослужат вам хорошую службу.
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Описание фото-прогулки
Что вас ждет Вы находитесь в путешествии, которое бывает раз в жизни, и отлично проводите время, так почему бы не побаловать себя профессиональной фотосессией, чтобы вы всегда могли оглянуться на этот момент с улыбкой? Может быть, вы хотите несколько фотографий на память о вашем пребывании на Эйфелевой башне? 30 минут и 20 фотографий сослужат вам хорошую службу. После съемки мы выберем подборку фотографий и создадим для вас красивую онлайн-галерею. Вы получите код для входа в галерею, где сможете скачать, поделиться и распечатать. У нас есть интернет-магазин, где вы можете обновить свой пакет, чтобы купить все фотографии дня, купить распечатку, календарь и ряд других предметов. Важная информация:
Примите во внимание • Пожалуйста, сообщите свой номер Whats
App поставщику услуг • Вы получите свои фотографии в течение 48 часов после фотосессии
Что включено
- Профессиональный фотограф
- Отредактированные фотографии
- Доступ к личной защищенной онлайн-галерее изображений
Что не входит в цену
- Билет на Эйфелеву башню
- Транспорт
Место начала и завершения?
1 Pl. du Trocadéro et du 11 Novembre, 75116 Paris
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Важная информация
- Примите во внимание
- Пожалуйста, сообщите свой номер WhatsApp поставщику услуг
- Вы получите свои фотографии в течение 48 часов после фотосессии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
