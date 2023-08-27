Посетить визитную карточку Франции и услышать связанные с ней удивительные истории
Эмблема Возрождения Франции, рекламное панно, радиовышка, символ Парижа, место модных фотосъемок — в каких только ролях ни выступала Эйфелева башня! Вы подниметесь на лифте на её знаменитую смотровую площадку на высоте 276 метров и полюбуетесь городом с высоты.
А я расскажу, что стало с месье Эйфелем после грандиозного проекта и как менялось отношение парижан к башне.
А я расскажу, что стало с месье Эйфелем после грандиозного проекта и как менялось отношение парижан к башне.
Ближайшие даты:
10
окт
окт
11
окт
окт
12
окт
окт
13
окт
окт
14
окт
окт
15
окт
окт
16
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На экскурсии по Эйфелевой башне вы:
- Нырнёте в дерби французской истории и поймёте причины возведения «парижской вышки»
- Услышите об её архитекторах, ведь далеко не только Эйфель участвовал в её создании
- Узнаете, как строился впоследствии самый посещаемый памятник в мире
- Пройдёте несколько ярусов пешком и подниметесь на лифте на главную смотровую площадку
- Увидите с высоты Нотр-Дам-де-Пари, дом Инвалидов, площадь Трокадеро, Большой дворец и Монмартр
И это далеко не всё!
Организационные детали
- Входные билеты на башню оплачиваются дополнительно: взрослые — 29 евро, 12-24 года — 14,50 евро, дети 4-11 лет — 7 евро, до 3 лет бесплатно. Билет для гида не нужен.
- ВАЖНО. Перед бронированием напишите мне, чтобы проверить наличие билетов. Так как у меня есть профессиональный доступ к ней, то часто я могу забронировать билеты, которых нет на сайте в общем доступе.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- рядом с Эйфелевой башней
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 951 туриста
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Анастасия. Мой родной город — Петербург, где я работала несколько лет в Эрмитаже, рассказывала о музее, его истории и французском искусстве. В Париже я была множество раз и в 2017 году перебралась сюда надолго. Я люблю этот город, изучаю его каждый день и с радостью познакомлю вас с ним!
Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Жулдыз
27 авг 2023
Заказывала тур для своих клиентов..
Отзывы моих клиентов:
Жанар: «Анастасия очень позитивная, интересно рассказывает историю, очень внимательно слушала ее приятный голос, любит свою работу, мне очень понравилась она, 10 балов из 10! Супер девушка!»
Бахытгуль: «Очень понравилась, знает хорошо историю и интересно рассказывает!»
Алуа: «Очень классный гид, в целом приятная девушка.»
Отзывы моих клиентов:
Жанар: «Анастасия очень позитивная, интересно рассказывает историю, очень внимательно слушала ее приятный голос, любит свою работу, мне очень понравилась она, 10 балов из 10! Супер девушка!»
Бахытгуль: «Очень понравилась, знает хорошо историю и интересно рассказывает!»
Алуа: «Очень классный гид, в целом приятная девушка.»
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Парижа
Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
История и архитектура
Ночные
Летние
Эйфелева башня
Популярные места
Смотровые площадки
Похожие туры из Парижа
Фотопрогулка
1 час
Обзорная экскурсия с фотосессией у Эйфелевой башни
Устроить эффектную фотосессию на прогулке по классическим достопримечательностям Парижа
9 окт
10 окт
11 окт
12 окт
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
Покорить символ Парижа, узнать историю башни и посмотреть на столицу с лучшего ракурса
у Эйфелевой башни
13 окт
17 окт
18 окт
19 окт
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Трансфер + экскурсия по главным местам Парижа
Познакомиться с достопримечательностями столицы по дороге от аэропорта до отеля
Завтра
9 окт
10 окт
11 окт
318€287 за всё до 4 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду