Покорение Эйфелевой башни

Посетить визитную карточку Франции и услышать связанные с ней удивительные истории

5
1 отзыв
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Эмблема Возрождения Франции, рекламное панно, радиовышка, символ Парижа, место модных фотосъемок — в каких только ролях ни выступала Эйфелева башня! Вы подниметесь на лифте на её знаменитую смотровую площадку на высоте 276 метров и полюбуетесь городом с высоты.

А я расскажу, что стало с месье Эйфелем после грандиозного проекта и как менялось отношение парижан к башне.
Покорение Эйфелевой башни
Покорение Эйфелевой башни
Покорение Эйфелевой башни
Покорение Эйфелевой башни
Покорение Эйфелевой башни
Покорение Эйфелевой башни
Покорение Эйфелевой башни
Покорение Эйфелевой башни
Покорение Эйфелевой башни
Ближайшие даты:
10
окт
11
окт
12
окт
13
окт
14
окт
15
окт
16
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На экскурсии по Эйфелевой башне вы:

  • Нырнёте в дерби французской истории и поймёте причины возведения «парижской вышки»
  • Услышите об её архитекторах, ведь далеко не только Эйфель участвовал в её создании
  • Узнаете, как строился впоследствии самый посещаемый памятник в мире
  • Пройдёте несколько ярусов пешком и подниметесь на лифте на главную смотровую площадку
  • Увидите с высоты Нотр-Дам-де-Пари, дом Инвалидов, площадь Трокадеро, Большой дворец и Монмартр

И это далеко не всё!

Организационные детали

  • Входные билеты на башню оплачиваются дополнительно: взрослые — 29 евро, 12-24 года — 14,50 евро, дети 4-11 лет — 7 евро, до 3 лет бесплатно. Билет для гида не нужен.
  • ВАЖНО. Перед бронированием напишите мне, чтобы проверить наличие билетов. Так как у меня есть профессиональный доступ к ней, то часто я могу забронировать билеты, которых нет на сайте в общем доступе.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
рядом с Эйфелевой башней
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Жулдыз
27 авг 2023
Заказывала тур для своих клиентов..
Отзывы моих клиентов:
Жанар: «Анастасия очень позитивная, интересно рассказывает историю, очень внимательно слушала ее приятный голос, любит свою работу, мне очень понравилась она, 10 балов из 10! Супер девушка!»
Бахытгуль: «Очень понравилась, знает хорошо историю и интересно рассказывает!»
Алуа: «Очень классный гид, в целом приятная девушка.»

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Парижа

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
История и архитектура
Ночные
Летние
Эйфелева башня
Популярные места
Смотровые площадки

Похожие туры из Парижа

Обзорная экскурсия с фотосессией у Эйфелевой башни
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
Обзорная экскурсия с фотосессией у Эйфелевой башни
Устроить эффектную фотосессию на прогулке по классическим достопримечательностям Парижа
9 окт
10 окт
11 окт
12 окт
100 за всё до 5 чел.
Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
114 отзывов
Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
Покорить символ Парижа, узнать историю башни и посмотреть на столицу с лучшего ракурса
у Эйфелевой башни
13 окт
17 окт
18 окт
19 окт
170 за всё до 4 чел.
Трансфер + экскурсия по главным местам Парижа
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
50 отзывов
Трансфер + экскурсия по главным местам Парижа
Познакомиться с достопримечательностями столицы по дороге от аэропорта до отеля
Завтра
9 окт
10 окт
11 окт
318287 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Париже. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Париже
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ