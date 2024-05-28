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это опыт оказался очень крутым. С самого начала Влад был крайне отзывчивым: он оперативно вышел на связь после отправки моей заявки, подобрал локации, и мы обсудили все детали. За день до съемки мы подтвердили время, и, несмотря на дождь в день съемки, Влад смог превратить этот, казалось бы, недостаток в настоящее преимущество. Солнце и дождь чередовались, благодаря чему у нас получилось сделать разнообразные снимки — и в солнцезащитных очках, и с зонтом. Я даже не думал, что получится много фотографий, где я себе понравлюсь) Влад не только помогал советами о том, как держаться в кадре, но и рассказывал интересные истории о каждом месте, где мы останавливались для съемки, что сделало процесс очень легким. Его талант раскрепостить меня перед камерой и выбрать самые удачные ракурсы дорогого стоит. Огромное спасибо Владу за этот прекрасный опыт и за то, что сделал мой день в Париже интересным и запоминающимся.