Фотосессии в Париже с личным фотографом

Найдено 15 экскурсий в категории «Фотопрогулки» в Париже на русском языке, цены от €120, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотопрогулка по Парижу и не только
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
17 отзывов
Фотопрогулка по Парижу: незабываемые моменты вашего путешествия
Хотите увековечить свой визит в Париж? Профессиональная фотосессия поможет сохранить лучшие моменты
«плохо получиться на фотографиях (даже если это первая фотосессия в жизни и вы не знаете куда девать ноги-руки),»
14 июня в 17:00
15 июня в 08:00
199 за всё до 2 чел.
Один день в сердце Парижа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
1 отзыв
Один день в сердце Парижа
Дружеская фотопрогулка по центральным улочкам столицы
Начало: У метро Passy
«С удовольствием помогу в подборе образа перед фотосессией и проконсультирую вас о всех возможных развлечениях Парижа: начиная от лучших кафе и бистро и заканчивая дискотеками, барами и музеями»
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
200 за всё до 5 чел.
Мир парижской фотографии
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
10 отзывов
Мир парижской фотографии
Прогулка по неизвестным фотогалереям с погружением в мир парижской фотографии
«Очарование Парижа во многом сложилось из кадров фотографов от Надара, Брассая и Сары Мун до Анри Картье Брессона и Роберта Дуано»
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
120 за всё до 5 чел.
Вы и Париж - фотосессия в тёплой атмосфере
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
19 отзывов
Вы и Париж - фотосессия в тёплой атмосфере
Увидеть столицу Франции во всей красе и запечатлеть лучшие моменты на iPhone 13 Pro
Начало: Возле метро Bir-Hakeim
«Снимки вы получите сразу после фотосессии»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 180 за всё до 5 чел.
Фотоэкскурсия по Парижу - для модниц
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Фотоэкскурсия по Парижу - для модниц
Бутики, бренды, фэшн-истории, Галери Лафайет, смотровая с видом на Эйфелеву башню и эффектные кадры
Начало: На Вандомской площади
«Наша прогулка-экскурсия-фотосессия начнётся на Вандомской площади с самыми дорогими ювелирными бутиками Парижа»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
160 за всё до 4 чел.
Париж с открытки
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
35 отзывов
Париж с открытки
Отправиться на фото-охоту по городу, чтобы запечатлеть его на снимках и в своем сердце
Начало: В квартале Marais
«Это пешеходная фотопрогулка, а не полноценная фотосессия»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от 260 за всё до 5 чел.
Париж в ваших зарисовках - лучше любых открыток и фотографий
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
13 отзывов
Париж в ваших зарисовках - лучше любых открыток и фотографий
Создайте свой скетч-бук парижских впечатлений на вдохновляющей прогулке в компании веселой художницы
Начало: метро Chatelet
Завтра в 13:30
11 июня в 13:00
174 за человека
Фотопрогулка в топ-местах Парижа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
1 отзыв
Фотопрогулка в топ-местах Парижа
Пройтись по самым изящным кварталам города и получить профессиональные фотографии
Начало: У метро Bir-Hakem
«Я предпочитаю динамичную фотосессию с живыми фотографиями»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
170 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка «Париж и кино»
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
2 отзыва
Фотопрогулка «Париж и кино»
Узнать, кто на самом деле придумал кинематограф, и получить снимки в лучших парижских локациях
Начало: Рядом с метро Трокадеро
«Приглашаю на лёгкую фотопрогулку по его живописным уголкам с уклоном в тему кино»
Завтра в 14:00
14 июня в 14:00
250225 за всё до 2 чел.
Фотосессия в cредневековом Маре
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
6 отзывов
Фотосессия в cредневековом Маре
Запечатлеть себя в декорациях самого богемного и самобытного района Парижа
«Фотосессия на улочках богемного квартала»
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
360 за всё до 5 чел.
Фототерапия по-парижски
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
1 отзыв
Фототерапия по-парижски
Прекрасные портреты на фоне парижских красот и урок фотографии от опытного профессионала
«По ходу нашей фотосессии-прогулки, я, конечно же, буду говорить не только о фотографии»
13 июня в 14:00
14 июня в 09:00
420 за всё до 3 чел.
Парижская фотопрогулка
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
3 отзыва
Парижская фотопрогулка
Увидеть и поймать в кадр Лувр, сады Тюильри и набережную Сены
Начало: у пирамиды Лувра
«Лучше прогулки по Парижу может быть только… фотопрогулка»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
154 за всё до 5 чел.
Курс молодого фотобойца
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
8 отзывов
Курс молодого фотобойца
Прогулка с преподавателем школы фотографии для любителей архитектуры или аутентичного Парижа
«Дело в том, что этот город просто создан для чёрно-белой фотографии и невероятно фотогеничен в любую погоду»
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
120 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия с фотосессией у Эйфелевой башни
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
Обзорная экскурсия с фотосессией у Эйфелевой башни
Устроить эффектную фотосессию на прогулке по классическим достопримечательностям Парижа
«Наша экскурсия-фотопрогулка начнётся на Марсовом поле, где я запечатлею вас на фоне Эйфелевой башни»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
135 за всё до 5 чел.
Костюмированная фотоэкскурсия по Парижу
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
Костюмированная фотоэкскурсия по Парижу
Прогуляться в историческом платье, узнать про гардероб королевы и получить эффектные снимки
Начало: В районе Лувра
«Я предоставляю только один женский костюм для фотосессии, но если кто-то из ваших спутников (до 4 человек) хочет присоединиться к нашей экскурсии без переодевания — я буду рада и не возьму за это дополнительную плату»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
199 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    28 мая 2024
    Вы и Париж - фотосессия в тёплой атмосфере
    Вадим - нереально крутой фотограф! Видит кадр, свет. Локации восхитительные. Очень интеллигентный, внимательный и легкий в общении. Очень рекомендую. Получите огромное удовольствие от общения и прекрасные фотографии в восхитительном городе❤️
    Вадим - нереально крутой фотограф! Видит кадр, свет. Локации восхитительные. Очень интеллигентный, внимательный и легкий вВадим - нереально крутой фотограф! Видит кадр, свет. Локации восхитительные. Очень интеллигентный, внимательный и легкий вВадим - нереально крутой фотограф! Видит кадр, свет. Локации восхитительные. Очень интеллигентный, внимательный и легкий вВадим - нереально крутой фотограф! Видит кадр, свет. Локации восхитительные. Очень интеллигентный, внимательный и легкий вВадим - нереально крутой фотограф! Видит кадр, свет. Локации восхитительные. Очень интеллигентный, внимательный и легкий вВадим - нереально крутой фотограф! Видит кадр, свет. Локации восхитительные. Очень интеллигентный, внимательный и легкий вВадим - нереально крутой фотограф! Видит кадр, свет. Локации восхитительные. Очень интеллигентный, внимательный и легкий вВадим - нереально крутой фотограф! Видит кадр, свет. Локации восхитительные. Очень интеллигентный, внимательный и легкий в
  • Ю
    Юлия
    22 мая 2024
    Вы и Париж - фотосессия в тёплой атмосфере
    Отличная фото экскурсия получилась, не хотелось даже заканчивать!) Вадим очень приятный молодой человек,и красиво видит кадр, показал самые красивые места и рассказал несколько очень занимательный историй, большое спасибо, фото получились замечательные!)
  • D
    Damir
    12 мая 2024
    Вы и Париж - фотосессия в тёплой атмосфере
    Мы остались в восторге от его работы! Фотографии и видео превзошли наши ожидания, каждый кадр был идеально запечатлен. Особенно впечатлило
    читать дальше

    видео с предложением, оно просто волшебно! Благодаря его ценным советам, мы получили уникальные кадры и незабываемый опыт. Без сомнения, рекомендуем этого талантливого фотографа! ☺️👍😊

    Мы остались в восторге от его работы! Фотографии и видео превзошли наши ожидания, каждый кадр былМы остались в восторге от его работы! Фотографии и видео превзошли наши ожидания, каждый кадр былМы остались в восторге от его работы! Фотографии и видео превзошли наши ожидания, каждый кадр былМы остались в восторге от его работы! Фотографии и видео превзошли наши ожидания, каждый кадр былМы остались в восторге от его работы! Фотографии и видео превзошли наши ожидания, каждый кадр былМы остались в восторге от его работы! Фотографии и видео превзошли наши ожидания, каждый кадр был
  • К
    Ккатерина
    12 мая 2024
    Париж в ваших зарисовках - лучше любых открыток и фотографий
    действительно, это лучше открыток и фотографий. Зарисовок получилось не много, но зато Даша дала отличные техники, новые для меня. И
    читать дальше

    я активно использовала их в следующие дни. Мы не только рисовали, Даша рассказывала о тех объектах, которые рисовали и вообще обо всем, что нас окружало. И очень интересным и необычным было начало прогулки. В общем, я прекрасно провела время, узнала много нового о городе, получила много ценных советов по скетчингу - рекомендую такую прогулку всем, особенно новичкам в рисунке

  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    Фотопрогулка по Парижу и не только
    Фотографий готовых пока нет, но, уверена, они будут превосходны! Фотограф Женя, судя по всему, знает как сделать красивый кадр, поймать свет и удачный момент для фото. Приятная, позитивная с креативным подходом!
  • А
    Александр
    8 мая 2024
    Фотоэкскурсия по Парижу - для модниц
    Все было здорово, нам очень понравилось
  • М
    Мария
    5 мая 2024
    Парижская фотопрогулка
    Все было против меня в тот день,но Ангелина меня спасла и сделала прекрасные фото,а ещё дала прекрасные рекомендации по локациям. Рекомендую)
  • А
    Анна
    28 апреля 2024
    Парижская фотопрогулка
    Нам очень повезло с Анастасией! Она влюблена в то что делает и делает это замечательно, очень интересно рассказывает, и очень много знает, если на башню, то только с Настей, ❤️
  • А
    Александр
    23 апреля 2024
    Один день в сердце Парижа
    Я выбрал Влада для организации своей первой профессиональной фотосессии в Париже, руководствуясь теми фото и отзывами, которые размещены тут, и
    читать дальше

    это опыт оказался очень крутым. С самого начала Влад был крайне отзывчивым: он оперативно вышел на связь после отправки моей заявки, подобрал локации, и мы обсудили все детали. За день до съемки мы подтвердили время, и, несмотря на дождь в день съемки, Влад смог превратить этот, казалось бы, недостаток в настоящее преимущество. Солнце и дождь чередовались, благодаря чему у нас получилось сделать разнообразные снимки — и в солнцезащитных очках, и с зонтом. Я даже не думал, что получится много фотографий, где я себе понравлюсь) Влад не только помогал советами о том, как держаться в кадре, но и рассказывал интересные истории о каждом месте, где мы останавливались для съемки, что сделало процесс очень легким. Его талант раскрепостить меня перед камерой и выбрать самые удачные ракурсы дорогого стоит. Огромное спасибо Владу за этот прекрасный опыт и за то, что сделал мой день в Париже интересным и запоминающимся.

  • Н
    Наталья
    27 марта 2024
    Париж с открытки
    Спасибо ☺️ Все прошло отлично!!

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Фотопрогулка по Парижу и не только
  2. Один день в сердце Парижа
  3. Мир парижской фотографии
  4. Вы и Париж - фотосессия в тёплой атмосфере
  5. Фотоэкскурсия по Парижу - для модниц
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Набережная
  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 120 до 420 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 117 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Парижа, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции на русском языке
ХорошоТам