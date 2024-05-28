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Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Парижу: незабываемые моменты вашего путешествия
Хотите увековечить свой визит в Париж? Профессиональная фотосессия поможет сохранить лучшие моменты
«плохо получиться на фотографиях (даже если это первая фотосессия в жизни и вы не знаете куда девать ноги-руки),»
14 июня в 17:00
15 июня в 08:00
€199 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Один день в сердце Парижа
Дружеская фотопрогулка по центральным улочкам столицы
Начало: У метро Passy
«С удовольствием помогу в подборе образа перед фотосессией и проконсультирую вас о всех возможных развлечениях Парижа: начиная от лучших кафе и бистро и заканчивая дискотеками, барами и музеями»
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
€200 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Мир парижской фотографии
Прогулка по неизвестным фотогалереям с погружением в мир парижской фотографии
«Очарование Парижа во многом сложилось из кадров фотографов от Надара, Брассая и Сары Мун до Анри Картье Брессона и Роберта Дуано»
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
€120 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Вы и Париж - фотосессия в тёплой атмосфере
Увидеть столицу Франции во всей красе и запечатлеть лучшие моменты на iPhone 13 Pro
Начало: Возле метро Bir-Hakeim
«Снимки вы получите сразу после фотосессии»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €180 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотоэкскурсия по Парижу - для модниц
Бутики, бренды, фэшн-истории, Галери Лафайет, смотровая с видом на Эйфелеву башню и эффектные кадры
Начало: На Вандомской площади
«Наша прогулка-экскурсия-фотосессия начнётся на Вандомской площади с самыми дорогими ювелирными бутиками Парижа»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
€160 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Париж с открытки
Отправиться на фото-охоту по городу, чтобы запечатлеть его на снимках и в своем сердце
Начало: В квартале Marais
«Это пешеходная фотопрогулка, а не полноценная фотосессия»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от €260 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Париж в ваших зарисовках - лучше любых открыток и фотографий
Создайте свой скетч-бук парижских впечатлений на вдохновляющей прогулке в компании веселой художницы
Начало: метро Chatelet
Завтра в 13:30
11 июня в 13:00
€174 за человека
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в топ-местах Парижа
Пройтись по самым изящным кварталам города и получить профессиональные фотографии
Начало: У метро Bir-Hakem
«Я предпочитаю динамичную фотосессию с живыми фотографиями»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€170 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка «Париж и кино»
Узнать, кто на самом деле придумал кинематограф, и получить снимки в лучших парижских локациях
Начало: Рядом с метро Трокадеро
«Приглашаю на лёгкую фотопрогулку по его живописным уголкам с уклоном в тему кино»
Завтра в 14:00
14 июня в 14:00
250€225 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в cредневековом Маре
Запечатлеть себя в декорациях самого богемного и самобытного района Парижа
«Фотосессия на улочках богемного квартала»
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
€360 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фототерапия по-парижски
Прекрасные портреты на фоне парижских красот и урок фотографии от опытного профессионала
«По ходу нашей фотосессии-прогулки, я, конечно же, буду говорить не только о фотографии»
13 июня в 14:00
14 июня в 09:00
€420 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Парижская фотопрогулка
Увидеть и поймать в кадр Лувр, сады Тюильри и набережную Сены
Начало: у пирамиды Лувра
«Лучше прогулки по Парижу может быть только… фотопрогулка»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€154 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Курс молодого фотобойца
Прогулка с преподавателем школы фотографии для любителей архитектуры или аутентичного Парижа
«Дело в том, что этот город просто создан для чёрно-белой фотографии и невероятно фотогеничен в любую погоду»
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
€120 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1 час
Обзорная экскурсия с фотосессией у Эйфелевой башни
Устроить эффектную фотосессию на прогулке по классическим достопримечательностям Парижа
«Наша экскурсия-фотопрогулка начнётся на Марсовом поле, где я запечатлею вас на фоне Эйфелевой башни»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€135 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1 час
Костюмированная фотоэкскурсия по Парижу
Прогуляться в историческом платье, узнать про гардероб королевы и получить эффектные снимки
Начало: В районе Лувра
«Я предоставляю только один женский костюм для фотосессии, но если кто-то из ваших спутников (до 4 человек) хочет присоединиться к нашей экскурсии без переодевания — я буду рада и не возьму за это дополнительную плату»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€199 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия28 мая 2024Вадим - нереально крутой фотограф! Видит кадр, свет. Локации восхитительные. Очень интеллигентный, внимательный и легкий в общении. Очень рекомендую. Получите огромное удовольствие от общения и прекрасные фотографии в восхитительном городе❤️
- ЮЮлия22 мая 2024Отличная фото экскурсия получилась, не хотелось даже заканчивать!) Вадим очень приятный молодой человек,и красиво видит кадр, показал самые красивые места и рассказал несколько очень занимательный историй, большое спасибо, фото получились замечательные!)
- DDamir12 мая 2024Мы остались в восторге от его работы! Фотографии и видео превзошли наши ожидания, каждый кадр был идеально запечатлен. Особенно впечатлило
- ККкатерина12 мая 2024действительно, это лучше открыток и фотографий. Зарисовок получилось не много, но зато Даша дала отличные техники, новые для меня. И
- ТТатьяна10 мая 2024Фотографий готовых пока нет, но, уверена, они будут превосходны! Фотограф Женя, судя по всему, знает как сделать красивый кадр, поймать свет и удачный момент для фото. Приятная, позитивная с креативным подходом!
- ААлександр8 мая 2024Все было здорово, нам очень понравилось
- ММария5 мая 2024Все было против меня в тот день,но Ангелина меня спасла и сделала прекрасные фото,а ещё дала прекрасные рекомендации по локациям. Рекомендую)
- ААнна28 апреля 2024Нам очень повезло с Анастасией! Она влюблена в то что делает и делает это замечательно, очень интересно рассказывает, и очень много знает, если на башню, то только с Настей, ❤️
- ААлександр23 апреля 2024Я выбрал Влада для организации своей первой профессиональной фотосессии в Париже, руководствуясь теми фото и отзывами, которые размещены тут, и
- ННаталья27 марта 2024Спасибо ☺️ Все прошло отлично!!
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Фотопрогулки»
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