Мы предлагаем вам профессиональную, персонализированную фотосессию. Создавайте прекрасные фотографии ваших драгоценных моментов во время этого незабываемого тура.
Встречаемся на Трокадеро, перед Музеем архитектуры/Театром Шайо, отсюда мы посетим самые привлекательные секретные места для фотосъемки.
Встречаемся на Трокадеро, перед Музеем архитектуры/Театром Шайо, отсюда мы посетим самые привлекательные секретные места для фотосъемки.
Время начала: 08:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание фото-прогулкиЧто вас ждет Мы предлагаем вам профессиональную, персонализированную фотосессию, адаптированную под ваши нужды в Париже. Создавайте прекрасные фотографии ваших драгоценных моментов во время этого незабываемого тура. Сопровождайте местного фотографа в самом знаковом месте Парижа. Встречаемся на Трокадеро, перед Музеем архитектуры/Театром Шайо, отсюда мы посетим самые привлекательные секретные места для фотосъемки. Наслаждайтесь часовой фотосессией, которая проведет вас по нескольким местам вокруг Эйфелевой башни и даст вам достаточно времени, чтобы переодеться или выполнить более сложные запросы. После бронирования вы свяжетесь с фотографом, который позаботится о том, чтобы все ваши потребности были удовлетворены. Получите инструкции о том, как позировать, ходить и участвовать, чтобы мы могли сделать самые потрясающие снимки. Оттуда мы отправимся в самые красивые места и сделаем фотографии на фоне Эйфелевой башни. Мы обязательно будем направлять вас и поддерживать на каждом этапе пути, чтобы вы могли покинуть Париж с самыми прекрасными воспоминаниями и фотографиями!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- 55 высококачественных профессионально отредактированных цифровых фотографий
- Быстрая доставка (в течение 48 часов)
- Советы о том, как позировать, что делать для получения наилучших фотографий
- Советы и информация о местной культуре и истории
Что не входит в цену
- Транспорт до места встречи
- Входные билеты
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
1 Pl. du Trocadéro et du 11 Novembre, 75116 Paris
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии из Парижа
Фотопрогулка
до 10 чел.
На фоне Эйфелевой башни
Индивидуальная фото-прогулка в Париже с профессиональным фотографом. Захватите лучшие моменты на фоне Эйфелевой башни и других живописных мест
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
€320 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Обзорная экскурсия с фотосессией у Эйфелевой башни
Погрузитесь в атмосферу Парижа на индивидуальной фото-прогулке. Пройдите от Марсова поля до Трокадеро, наслаждаясь видами и позируя на фоне знаменитых мест
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Приключение на Эйфелевой башне
Эйфелева башня скрывает множество тайн. Узнайте её историю, полюбуйтесь видами Парижа и послушайте легенды, которые она хранит
Начало: У Эйфелевой башни
Завтра в 09:30
11 ноя в 17:00
€210 за всё до 4 чел.