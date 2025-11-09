Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Мы предлагаем вам профессиональную, персонализированную фотосессию. Создавайте прекрасные фотографии ваших драгоценных моментов во время этого незабываемого тура.



Встречаемся на Трокадеро, перед Музеем архитектуры/Театром Шайо, отсюда мы посетим самые привлекательные секретные места для фотосъемки.

TicketsS TicketsS Ваш гид в Париже Написать вопрос Индивидуальная фото-прогулка Язык проведения 🇬🇧 английский

французский Длитель­ность 1 час Как проходит Пешком €85 за экскурсию Цена за 1-30 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 08:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание фото-прогулки Что вас ждет Мы предлагаем вам профессиональную, персонализированную фотосессию, адаптированную под ваши нужды в Париже. Создавайте прекрасные фотографии ваших драгоценных моментов во время этого незабываемого тура. Сопровождайте местного фотографа в самом знаковом месте Парижа. Встречаемся на Трокадеро, перед Музеем архитектуры/Театром Шайо, отсюда мы посетим самые привлекательные секретные места для фотосъемки. Наслаждайтесь часовой фотосессией, которая проведет вас по нескольким местам вокруг Эйфелевой башни и даст вам достаточно времени, чтобы переодеться или выполнить более сложные запросы. После бронирования вы свяжетесь с фотографом, который позаботится о том, чтобы все ваши потребности были удовлетворены. Получите инструкции о том, как позировать, ходить и участвовать, чтобы мы могли сделать самые потрясающие снимки. Оттуда мы отправимся в самые красивые места и сделаем фотографии на фоне Эйфелевой башни. Мы обязательно будем направлять вас и поддерживать на каждом этапе пути, чтобы вы могли покинуть Париж с самыми прекрасными воспоминаниями и фотографиями!

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату