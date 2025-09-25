К Камила

Фотограф очень талантлив и умело взаимодействует с нами. Мы были с трёхлетним ребёнком, и он очень постарался сделать её комфортной, чтобы получить отличные кадры. Меня впечатлил его профессионализм и отношение. Его зовут Ренато, и он не просто фотографировал — он создавал моменты и запечатлевал их. Очень впечатлена ❤️