Поймайте волшебство Парижа на ярких кадрах у самой знаменитой башни мира.
Профессиональный фотограф воплотит ваши желания в стильных снимках, а за советы по позированию и ретуши вы будете выглядеть безупречно.
Перемещайтесь по живописным локациям рядом с Эйфелевой башней и создавайте своё парижское настроение.
Профессиональный фотограф воплотит ваши желания в стильных снимках, а за советы по позированию и ретуши вы будете выглядеть безупречно.
Перемещайтесь по живописным локациям рядом с Эйфелевой башней и создавайте своё парижское настроение.
Описание фото-прогулкиВаши идеальные кадры в сердце Парижа Начните фотосессию с встречи у Эйфелевой башни и позвольте профессионалу подчеркнуть ваше настроение и стиль. Фотограф сочетает технику, креативность и знание местности, чтобы делать изящные и естественные снимки «в ореоле» главного символа Парижа. Во время съёмки вы будете перемещаться по самым живописным точкам вокруг Эйфелевой башни. Каждый фон — это уникальная атмосфера, гармонично дополняющая ваши фотографии. Фотограф по ходу съёмки даёт советы по позированию и стилю, чтобы вам было легко и комфортно на каждом кадре. Ваша персональная история в фото Каждый снимок — это часть вашей мечты о Париже. Попробуйте сочетание спонтанных и постановочных кадров, чтобы передать лёгкость, искренние эмоции и красоту французской столицы. Важная информация:
- Экскурсия не подойдёт для людей на инвалидных колясках.
- Фотограф будет ждать вас в месте встречи в течение 15 минут, но, пожалуйста, приходите вовремя, чтобы получить максимум удовольствия от фотосессии.
- Фотограф свяжется с вами заранее, чтобы легче было найти вас в месте встречи.
- Проверьте прогноз погоды и оденьтесь соответствующим образом.
- Фотосессия будет продолжаться, даже если пойдет дождь, поэтому возьмите с собой зонтик, если это необходимо.
- Перенос даты возможен, если вы попросите об этом не позднее, чем за 24 часа до начала съёмки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги профессионального англоговорящего фотографа
- Фотографии высокого разрешения с профессиональной обработкой
- Съёмка в разных местах вокруг Эйфелевой башни с разными ракурсами (полный рост, крупный план, портреты и др.)
Что не входит в цену
- Входные билеты на любые достопримечательности
- Трансфер до места фотосессии и обратно
- Физические копии фотографий
- Личные расходы
Место начала и завершения?
V77Q+6QG Париж, Франция
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Экскурсия не подойдёт для людей на инвалидных колясках
- Фотограф будет ждать вас в месте встречи в течение 15 минут, но, пожалуйста, приходите вовремя, чтобы получить максимум удовольствия от фотосессии
- Фотограф свяжется с вами заранее, чтобы легче было найти вас в месте встречи
- Проверьте прогноз погоды и оденьтесь соответствующим образом
- Фотосессия будет продолжаться, даже если пойдет дождь, поэтому возьмите с собой зонтик, если это необходимо
- Перенос даты возможен, если вы попросите об этом не позднее, чем за 24 часа до начала съёмки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Elena
25 сен 2025
Thank you Yonetsu for the beautiful pics, the memory of Paris. and working together everything was fast, professional, friendly. I was glad to meet. I wish you further development in profession and good clients;)
А
Анна
4 июн 2024
Наш фотограф был просто невероятен 🤩🤩 Очень рекомендую!
К
Камила
13 апр 2024
Фотограф очень талантлив и умело взаимодействует с нами. Мы были с трёхлетним ребёнком, и он очень постарался сделать её комфортной, чтобы получить отличные кадры. Меня впечатлил его профессионализм и отношение. Его зовут Ренато, и он не просто фотографировал — он создавал моменты и запечатлевал их. Очень впечатлена ❤️
М
Милана
4 мар 2024
Работать с Ренато было здорово! У него было много потрясающих идей для снимков и поз, и мы успели сделать много разнообразных фото за короткое время. Фотографии получились великолепными!
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии из Парижа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Обзорная экскурсия с фотосессией у Эйфелевой башни
Погрузитесь в атмосферу Парижа на индивидуальной фото-прогулке. Пройдите от Марсова поля до Трокадеро, наслаждаясь видами и позируя на фоне знаменитых мест
12 янв в 08:00
13 янв в 08:00
€160 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
На фоне Эйфелевой башни
Индивидуальная фото-прогулка в Париже с профессиональным фотографом. Захватите лучшие моменты на фоне Эйфелевой башни и других живописных мест
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€320 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Приключение на Эйфелевой башне
Эйфелева башня скрывает множество тайн. Узнайте её историю, полюбуйтесь видами Парижа и послушайте легенды, которые она хранит
Начало: У Эйфелевой башни
Сегодня в 09:30
1 дек в 09:30
€210 за всё до 4 чел.