Париж, безусловно, один из самых фотографируемых городов мира! И, конечно же, он очень фотогеничен. И все привозят отсюда почти одинаковые фотографии: это я и Эйфелева Башня, вот я держу за мокушечку Пирамиду Лувра, это я растянулась на газоне в Люксембургском Саду. Пора привезти и показать что-нибудь новенькое!

Я живу в Париже почти 9 лет, я — профессиональный фотограф, работаю для прессы, снимаю портреты и моду, детей и взрослых для разных международных изданий, рекламы и т.д. А также повышаю всем, кому могу, самооценку. Я — парижский фототерапевт!

Программа

Если вы не нравитесь себе на фотографиях — значит, у вас был плохой фотограф! Я не просто покажу вам, где в Париже можно наснимать прекрасных портретов (и будет непременно понятно, что это именно Париж), но и расскажу, как это сделать, устроим небольшой урок фотографии в Париже по ходу вашей фотосъемки. Причем я покажу вам, что и на телефон можно снимать студийный портрет, фэшн и стрит фотографию! Да здравствует красота вокруг нас и ваша в первую очередь!

Если вы приехали всего на пару дней, то первый день мы посвятим съемке, а на следующий день я привезу вам фотографии (30-40 обработанных фотографий в высоком разрешении, готовых к печати) на диске или на флэшке в отель.

По ходу нашей фотосессии-прогулки, я, конечно же, буду говорить не только о фотографии. Посоветую, куда сходить поужинать, или позавтракать, дам адреса лучших ночных клубов, расскажу про выставки или вернисажи, а если вам вздумается сходить в бассейн ночью, скажу, куда идти!