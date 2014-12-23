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Прекрасные портреты на фоне парижских красот и урок фотографии от опытного профессионала

Anna
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Anna – ваш гид
Где в Париже можно наснимать прекрасных портретов, как это сделать правильно и красиво, настоящий урок фотографии в Париже по ходу вашей фотосъемки!
420 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Фототерапия по-парижски
Фототерапия по-парижски

Париж, безусловно, один из самых фотографируемых городов мира! И, конечно же, он очень фотогеничен. И все привозят отсюда почти одинаковые фотографии: это я и Эйфелева Башня, вот я держу за мокушечку Пирамиду Лувра, это я растянулась на газоне в Люксембургском Саду. Пора привезти и показать что-нибудь новенькое!

Я живу в Париже почти 9 лет, я — профессиональный фотограф, работаю для прессы, снимаю портреты и моду, детей и взрослых для разных международных изданий, рекламы и т.д. А также повышаю всем, кому могу, самооценку. Я — парижский фототерапевт!

Программа

Если вы не нравитесь себе на фотографиях — значит, у вас был плохой фотограф! Я не просто покажу вам, где в Париже можно наснимать прекрасных портретов (и будет непременно понятно, что это именно Париж), но и расскажу, как это сделать, устроим небольшой урок фотографии в Париже по ходу вашей фотосъемки. Причем я покажу вам, что и на телефон можно снимать студийный портрет, фэшн и стрит фотографию! Да здравствует красота вокруг нас и ваша в первую очередь!

Если вы приехали всего на пару дней, то первый день мы посвятим съемке, а на следующий день я привезу вам фотографии (30-40 обработанных фотографий в высоком разрешении, готовых к печати) на диске или на флэшке в отель.

По ходу нашей фотосессии-прогулки, я, конечно же, буду говорить не только о фотографии. Посоветую, куда сходить поужинать, или позавтракать, дам адреса лучших ночных клубов, расскажу про выставки или вернисажи, а если вам вздумается сходить в бассейн ночью, скажу, куда идти!

Фототерапия по-парижски

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anna
Anna
Меня зовут Анна, я профессиональный фотограф и иллюстратор, снимаю для международных изданий и рисую с помощью кофе, делаю книги и выставки. Живу в этом волшебном городе 14 лет. Сейчас готовлю к изданию свой иллюстрированный гид по лучшим кофейням Парижа! Очень люблю делиться своими находками и рассказывать легенды и истории любимого города, так что скучно не будет!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

23 декабря 2014
20 декабря 2014 года прошла фотосессия моей 17 летней дочери в Париже. Декабрьский Париж был не очень ласков и тепл, но все исправило знакомство с потрясающим "фототерапевтом" Анной. 1,5 часа пролетели как одно мгновение. Доброжелательность, позитив, неуемная энергия, с которой нас встретила Анна превзошли все ожидания! Фото прогулка по набережной и потаенным дворикам Парижа привела в полный восторг мою дочь!Можно долго описывать наши впечатления и положительные эмоции, но лучше всего пройти свой собственный путь. Еще раз Большое спасибо Анне и надеюсь до новых встреч:)

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