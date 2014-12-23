Париж - один из самых фотогеничных городов мира.
На фото-прогулке с профессиональным фотографом вы узнаете, как создавать уникальные портреты на фоне знаковых мест. Вас ждёт урок фотографии, где вы научитесь снимать
На фото-прогулке с профессиональным фотографом вы узнаете, как создавать уникальные портреты на фоне знаковых мест. Вас ждёт урок фотографии, где вы научитесь снимать
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📷 Профессиональная фотосессия
- 🏙️ Уникальные виды Парижа
- 🎓 Уроки фотографии
- 📱 Съёмка на телефон
- 🎁 30-40 обработанных фото
Что можно увидеть
- Эйфелева Башня
- Пирамида Лувра
- Люксембургский Сад
Описание фото-прогулки
- Я покажу, где в Париже можно наснимать прекрасных портретов (и будет понятно, что это именно Париж).
- Проведу небольшой урок фотографии по ходу съёмки. Объясню, как и на телефон можно снимать студийный портрет, фэшн- и стрит-фотографию. Да здравствует красота вокруг нас и ваша в первую очередь!
- На прогулке будем говорить не только о фото. Я посоветую, куда сходить поужинать или позавтракать, дам адреса лучших ночных клубов, расскажу про выставки или вернисажи. А если вам вздумается сходить в бассейн ночью, скажу, куда идти!
Организационные детали
- Съёмка проходит на профессиональную камеру Canon EOS 5D Mark III или IPhone 15 Pro.
- На следующий день вы получите 30-40 обработанных фотографий в высоком разрешении, готовых к печати.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 368 туристов
Меня зовут Анна, я профессиональный фотограф и художник-иллюстратор, снимаю для международных изданий и рисую с помощью кофе, делаю книги и выставки. Живу в этом волшебном городе 18 лет. Сейчас готовлю
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
20 декабря 2014 года прошла фотосессия моей 17 летней дочери в Париже. Декабрьский Париж был не очень ласков и тепл, но все исправило знакомство с потрясающим "фототерапевтом" Анной. 1,5 часа
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