Мои заказы

Фотопрогулка по Этрета и Руану

Познакомиться с Нормандией и получить несколько сотен ярких и атмосферных кадров - из Парижа
Морские пейзажи, скалы, сады и старинная архитектура создают особенное очарование Нормандии.

Приглашаю вас полюбоваться белыми скалами Ла-Манша, прогуляться по средневековым улицам Руана и получить профессиональные фотографии на фоне живописных видов.
5
1 отзыв
Фотопрогулка по Этрета и Руану© Жорж
Фотопрогулка по Этрета и Руану© Жорж
Фотопрогулка по Этрета и Руану© Жорж

Описание фото-прогулки

7:30 — выезд из Парижа. По пути я расскажу об истории региона и проведу трассовую экскурсию

10:00–13:00 — Этрета. Я пофотографирую вас на белых скалах Ла-Манша, которые вдохновляли художников 19 века, у арки д’Авал, Слоновьей скалы, на пляже и набережной

Сады Этрета — при желании мы посетим ухоженный сад с видом на Ла-Манш и скалы и сделаем художественные снимки

12:30–13:30 — перерыв на обед. Я посоветую лучшие кафе и рестораны с морепродуктами и традиционной французской кухней

14:00–17:00 — Руан. Мы прогуляемся по Старому городу, и я пофотографирую вас:

  • у готического кафедрального собора Нотр-Дам
  • на лице Гро-Орлож и в Старом городе с фахверковыми домами
  • на атмосферных площадях и панорамных точках с видом на соборы и Сену

17:00–20:00 — возвращение в Париж

Организационные детали

  • Поездка проходит на Alfa Romeo 159 Station Wagon с автоматическим двузонным кондиционированием. Мобильный 5G-интернет доступен по запросу
  • Я снимаю на профессиональный зеркальный фотоаппарат Nikon, а также могу пофотографировать и поснимать видео на ваш смартфон. Все материалы передам без редактирования через WeTransfer или Yandex Disk в конце поездки
  • По желанию побываем в садах Этрета, билеты оплачиваются дополнительно: €12,90 за взрослого, €10 за подростка 15–17 лет, €7,5 за детей 8–14 лет. Билет для гида оплачивают путешественники
  • Обед — по желанию, по меню. Средний чек — €15—25 за чел.
  • Несовершеннолетние дети могут принять участие в поездке только в сопровождении родителей

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жорж
Жорж — ваш гид в Париже
Провёл экскурсии для 20 туристов
Я вырос в Руане, а теперь уже много лет живу в Париже. Люблю делиться красотой, историей и скрытыми жемчужинами Парижа, Нормандии, Бретани и других мест с путешественниками со всего мира. Провожу
читать дальше

экскурсии по Парижу, а также поездки в Живерни — к дому и садам Моне, по Нормандии, включая Руэн, Этрета и пляжи Дня D, в Мон-Сен-Мишель, Сен-Мало и Брюгге. Каждая экскурсия спокойная, увлекательная и полна сюрпризов. Фотография — моё увлечение. Беру с собой зеркальный Nikon и дарю гостям снимки без обработки, чтобы остались живые воспоминания. С образованием в международном бизнесе и логистике я веду туристическую компанию и слежу, чтобы экскурсии были комфортными и насыщенными. Свободно говорю по-французски, английски, русски и немецки, а на учёбе был отличником по языкам. Присоединяйтесь ко мне в Париже и за его пределами — создадим воспоминания на всю жизнь.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
N
Natalia
17 ноя 2025
Мы заказывали индивидуальную поездку по Нормандии с посещением Руана и Этрета.

Если вы хотите, чтобы поездка в пригороды Парижа прошла комфортно, то смело обращайтесь к нему!

Вот несколько вещей, которые хочется отметить:

1.
читать дальше

Язык. Несмотря на то, что гид француз, его русский язык практически безупречен. Он не только бегло говорит, но и понимает все нюансы, шутки. Никаких недопониманий, общение было легким и приятным.
2. Маршрут. Руан с его потрясающей готической архитектурой и историей о Жанне д'Арк и Этрета с ее фантастическими скалами — это был идеальный контраст. Гид смог показать и рассказать самое главное, не перегружая информацией.
3. Фотосъемка. Жорж не просто сопровождал нас, а был настоящим фотографом. Он нашел самые выигрышные точки для съемки в Этрете и в улочках Руана. Теперь у нас не просто стандартные туристические фото "я тут был", а по-настоящему художественные и живые кадры, на которых видна атмосфера этих мест и наши счастливые лица.
4. Учитывал все наши пожелания и просьбы, помог подобрать заведение, где мы вкусно покушали.

Входит в следующие категории Парижа

Похожие экскурсии из Парижа

Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день
На машине
12 часов
-
10%
61 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день
Пройтись по самым красивым местам в Нормандии и страницам её истории
Сегодня в 08:00
22 ноя в 21:30
€630€700 за всё до 8 чел.
Пейзажи жемчужин Нормандии: Руан, Этрета и Онфлёр
На машине
12 часов
-
5%
29 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пейзажи жемчужин Нормандии
Откройте для себя магию Нормандии: от средневековых улочек до садов Моне, всё это в одном туре
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€623€655 за всё до 4 чел.
Из Парижа - в чарующую Нормандию
На машине
10 часов
29 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Парижа - в чарующую Нормандию
Насладитесь путешествием в Нормандию: Руаны, Онфлёр и Довиль. Узнайте историю, попробуйте кальвадос и ощутите атмосферу курортных городков
Начало: У вашего отеля в Париже
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€650 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Париже. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Париже