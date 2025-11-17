Морские пейзажи, скалы, сады и старинная архитектура создают особенное очарование Нормандии. Приглашаю вас полюбоваться белыми скалами Ла-Манша, прогуляться по средневековым улицам Руана и получить профессиональные фотографии на фоне живописных видов.

7:30 — выезд из Парижа. По пути я расскажу об истории региона и проведу трассовую экскурсию

10:00–13:00 — Этрета. Я пофотографирую вас на белых скалах Ла-Манша, которые вдохновляли художников 19 века, у арки д’Авал, Слоновьей скалы, на пляже и набережной

Сады Этрета — при желании мы посетим ухоженный сад с видом на Ла-Манш и скалы и сделаем художественные снимки

12:30–13:30 — перерыв на обед. Я посоветую лучшие кафе и рестораны с морепродуктами и традиционной французской кухней

14:00–17:00 — Руан. Мы прогуляемся по Старому городу, и я пофотографирую вас:

у готического кафедрального собора Нотр-Дам

на лице Гро-Орлож и в Старом городе с фахверковыми домами

на атмосферных площадях и панорамных точках с видом на соборы и Сену

17:00–20:00 — возвращение в Париж

Организационные детали

Поездка проходит на Alfa Romeo 159 Station Wagon с автоматическим двузонным кондиционированием. Мобильный 5G-интернет доступен по запросу

Я снимаю на профессиональный зеркальный фотоаппарат Nikon, а также могу пофотографировать и поснимать видео на ваш смартфон. Все материалы передам без редактирования через WeTransfer или Yandex Disk в конце поездки

По желанию побываем в садах Этрета, билеты оплачиваются дополнительно: €12,90 за взрослого, €10 за подростка 15–17 лет, €7,5 за детей 8–14 лет. Билет для гида оплачивают путешественники

Обед — по желанию, по меню. Средний чек — €15—25 за чел.