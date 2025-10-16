Мои заказы

Аудиогид по собору Парижской Богоматери в вашем смартфоне

Узнайте все тайны Нотр-Дама с аудиогидом в вашем смартфоне. Прогуляйтесь по собору и погрузитесь в его историю в любое время и без очередей
Центр Франции - собор Нотр-Дам-де-Пари, ждет вас с аудиогидом. Погрузитесь в его истории, узнайте о коронации английского короля и других интересных фактах. Сравните ущерб от пожара и революции, и откройте
для себя великолепные розы и витражи. Вход в собор бесплатный, а аудиогид доступен в любое время. Удобное приложение для iOS и Android поможет вам следовать маршруту. Не забудьте наушники для полного погружения

5
6 отзывов

6 причин купить этот аудиогид

  • 🎧 Аудиогид в вашем смартфоне
  • 🏛 Вход в собор бесплатный
  • 📅 Доступно в любое время
  • 📱 Приложение для iOS и Android
  • 🔍 Узнайте истории и тайны
  • 🗺 Следуйте маршруту на карте
Аудиогид по собору Парижской Богоматери в вашем смартфоне© Антон
Ближайшие даты:
9
ноя10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Нотр-Дам-де-Пари
  • Фасады Нотр-Дама
  • Витражи собора
  • Алтарь и орган

Описание аудиогида

Вы увидите:

  • Все четыре фасада Нотр-Дама
  • Собор изнутри
  • Великолепные розы и витражи собора
  • Алтарь и орган

Всего в нашем аудиогиде 31 аудиокомментарий о прошлом и настоящем Нотр-Дама. Некоторые из них вас непременно удивят!

Вы узнаете:

  • Как в Нотр-Даме короновали английского короля
  • Какого наследника престола не пустили внутрь на собственную свадьбу

Организационные детали

  • Аудиогид предоставляется в мобильном приложении для iOS и Android
  • Это самостоятельная экскурсия — без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение, активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
  • Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
  • Это не входной билет! Вход в собор бесплатный и осуществляется в порядке живой очереди или по резервации на сайте Нотр-Дама
  • Полная оплата происходит на Трипстере, ничего доплачивать не надо. Оплатить можно как картой банка РФ, так и картой зарубежного банка
  • Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации
  • Возьмите с собой наушники

Не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€7
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У археологического склепа Иль-де-ла-Сите
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — Организатор в Париже
Провёл экскурсии для 2820 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных экскурсоводов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
в любую погоду — днём, ночью, в дождь и снег. Без групп и без спешки. Eсли у вас всего один день в городе, мы покажем вам всё быстро и информативно. Над нашими гидами работают профессиональные историки, экскурсоводы и редакторы. Надеемся, вам понравится!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Оксана
Оксана
16 окт 2025
Все было отлично, мне понравился темп и материал. Рекомендую
Все было отлично, мне понравился темп и материал. Рекомендую
А
Анастасия
22 мая 2025
Отличный аудиогид, много интересной информации, удобно послушать вводную информацию о внешнем виде собора, пока стоишь в очереди
Екатерина
Екатерина
21 мар 2025
Великолепный гид! Приятный чтец, отличное содержание!
Великолепный гид! Приятный чтец, отличное содержание!
И
Инна
29 янв 2025
Очень хороший гид. Приятный и очень интересный. Советую всем для посещения нового Нотр-Дама после реставрации — очень интересно! Зайдя в Нотр-Дам можно сначала сесть и всё послушать, а потом уже ходить.
Галина
Галина
25 янв 2025
Отличный гид, не сразу получилось загрузить, но это моя вина. Организатор все объяснил отлично. Сам аудио гид классный рассказывают все интересно и маленькими блоками.
А
Анна
29 дек 2024
Однозначно, место силы! Очень понравился тур, всё подробно, детально об этом великолепном соборе. Что хорошо, есть информация и снаружи и внутри. Информация изложена доступно и интересно.

Входит в следующие категории Парижа

