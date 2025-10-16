Центр Франции - собор Нотр-Дам-де-Пари, ждет вас с аудиогидом. Погрузитесь в его истории, узнайте о коронации английского короля и других интересных фактах. Сравните ущерб от пожара и революции, и откройте
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Нотр-Дам-де-Пари
- Фасады Нотр-Дама
- Витражи собора
- Алтарь и орган
Описание аудиогида
Вы увидите:
- Все четыре фасада Нотр-Дама
- Собор изнутри
- Великолепные розы и витражи собора
- Алтарь и орган
Всего в нашем аудиогиде 31 аудиокомментарий о прошлом и настоящем Нотр-Дама. Некоторые из них вас непременно удивят!
Вы узнаете:
- Как в Нотр-Даме короновали английского короля
- Какого наследника престола не пустили внутрь на собственную свадьбу
Организационные детали
- Аудиогид предоставляется в мобильном приложении для iOS и Android
- Это самостоятельная экскурсия — без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение, активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
- Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
- Это не входной билет! Вход в собор бесплатный и осуществляется в порядке живой очереди или по резервации на сайте Нотр-Дама
- Полная оплата происходит на Трипстере, ничего доплачивать не надо. Оплатить можно как картой банка РФ, так и картой зарубежного банка
- Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации
- Возьмите с собой наушники
Не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€7
Антон — Организатор в Париже
Провёл экскурсии для 2820 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных экскурсоводов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Оксана
16 окт 2025
Все было отлично, мне понравился темп и материал. Рекомендую
А
Анастасия
22 мая 2025
Отличный аудиогид, много интересной информации, удобно послушать вводную информацию о внешнем виде собора, пока стоишь в очереди
Екатерина
21 мар 2025
Великолепный гид! Приятный чтец, отличное содержание!
И
Инна
29 янв 2025
Очень хороший гид. Приятный и очень интересный. Советую всем для посещения нового Нотр-Дама после реставрации — очень интересно! Зайдя в Нотр-Дам можно сначала сесть и всё послушать, а потом уже ходить.
Галина
25 янв 2025
Отличный гид, не сразу получилось загрузить, но это моя вина. Организатор все объяснил отлично. Сам аудио гид классный рассказывают все интересно и маленькими блоками.
А
Анна
29 дек 2024
Однозначно, место силы! Очень понравился тур, всё подробно, детально об этом великолепном соборе. Что хорошо, есть информация и снаружи и внутри. Информация изложена доступно и интересно.
