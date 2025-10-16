Центр Франции - собор Нотр-Дам-де-Пари, ждет вас с аудиогидом. Погрузитесь в его истории, узнайте о коронации английского короля и других интересных фактах. Сравните ущерб от пожара и революции, и откройте

для себя великолепные розы и витражи. Вход в собор бесплатный, а аудиогид доступен в любое время. Удобное приложение для iOS и Android поможет вам следовать маршруту. Не забудьте наушники для полного погружения

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание аудиогида

Вы увидите:

Все четыре фасада Нотр-Дама

Собор изнутри

Великолепные розы и витражи собора

Алтарь и орган

Всего в нашем аудиогиде 31 аудиокомментарий о прошлом и настоящем Нотр-Дама. Некоторые из них вас непременно удивят!

Вы узнаете:

Как в Нотр-Даме короновали английского короля

Какого наследника престола не пустили внутрь на собственную свадьбу

Организационные детали

Аудиогид предоставляется в мобильном приложении для iOS и Android

Это самостоятельная экскурсия — без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение, активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении

Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные

Это не входной билет! Вход в собор бесплатный и осуществляется в порядке живой очереди или по резервации на сайте Нотр-Дама

Полная оплата происходит на Трипстере, ничего доплачивать не надо. Оплатить можно как картой банка РФ, так и картой зарубежного банка

Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации

Возьмите с собой наушники

Не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!